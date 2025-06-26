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Новости Санкции ЕС против России
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Хорватия готова поддержать 18-й пакет санкций против РФ, - премьер Пленкович

Новый пакет санкций ЕС против РФ. Хорватия готова поддержать

Хорватия поддерживает введение 18-го пакета санкций против России.

Об этом сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович перед началом Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы, Хорватия, готовы поддержать 18-й пакет санкций. Сегодня мы обсудим, есть ли еще у некоторых стран предостережения, но мы раньше находили решения, и я уверен, что мы найдем их и сейчас", - заявил он.

Премьер подчеркнул, что Хорватия выступает за прекращение огня и завершение российской войны против Украины мирным путем, однако это не может происходить за счет суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз утвердит 18-й пакет санкций против РФ 26 июня.

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Автор: 

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флюгери...куди подує Трамп ,туди і тримають носа
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26.06.2025 16:15 Ответить
 
 