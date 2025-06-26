Хорватия готова поддержать 18-й пакет санкций против РФ, - премьер Пленкович
Хорватия поддерживает введение 18-го пакета санкций против России.
Об этом сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович перед началом Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы, Хорватия, готовы поддержать 18-й пакет санкций. Сегодня мы обсудим, есть ли еще у некоторых стран предостережения, но мы раньше находили решения, и я уверен, что мы найдем их и сейчас", - заявил он.
Премьер подчеркнул, что Хорватия выступает за прекращение огня и завершение российской войны против Украины мирным путем, однако это не может происходить за счет суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз утвердит 18-й пакет санкций против РФ 26 июня.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Bob Fayn
показать весь комментарий26.06.2025 16:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль