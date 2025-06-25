Санкции ЕС должны ударить по военному бюджету Путина, - Сибига

Санкции Европейского союза, введенные против России, должны ударить по военному бюджету страны-агрессора.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х по итогам встречи с главой европейской дипломатии Каей Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, они с Каллас обсудили следующие шаги ЕС по усилению санкционного давления на Россию.

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"Мы ожидаем, что они ( санкции. - Ред.) будут действительно сильными и повредят военному бюджету Путина. Мы также обсудили необходимость продвижения вступления Украины в ЕС. Я отметил, что Украина выполнила все требования для открытия первого кластера переговоров, и блокирование этого процесса одной страной неприемлемо. Я ценю сильную поддержку ЕС, особенно в оборонной сфере, и благодарю Кайю за ее личное лидерство", - отметил Сибига.