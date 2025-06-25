Санкції ЄС мають вдарити по військовому бюджету Путіна, - Сибіга

Санкції Європейського союзу, запроваджені проти Росії, мають вдарити по військовому бюджету країни-агресорки.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х за підсумками зустрічі з главою європейської дипломатії Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вони з Каллас обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію.

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"Ми очікуємо, що вони ( санкції. - Ред.) будуть справді сильними та зашкодять військовому бюджету Путіна. Ми також обговорили необхідність просування вступу України до ЄС. Я наголосив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого кластера переговорів, і що блокування цього процесу однією країною є неприйнятним. Я ціную сильну підтримку ЄС, особливо в оборонній сфері, і дякую Каї за її особисте лідерство", - зазначив Сибіга.