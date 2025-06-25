Санкції ЄС мають вдарити по військовому бюджету Путіна, - Сибіга
Санкції Європейського союзу, запроваджені проти Росії, мають вдарити по військовому бюджету країни-агресорки.
Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х за підсумками зустрічі з главою європейської дипломатії Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вони з Каллас обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію.
"Ми очікуємо, що вони ( санкції. - Ред.) будуть справді сильними та зашкодять військовому бюджету Путіна. Ми також обговорили необхідність просування вступу України до ЄС. Я наголосив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого кластера переговорів, і що блокування цього процесу однією країною є неприйнятним. Я ціную сильну підтримку ЄС, особливо в оборонній сфері, і дякую Каї за її особисте лідерство", - зазначив Сибіга.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек
Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні
«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України
Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда
Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте
Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.
Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта
Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс
Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі
Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс
Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс