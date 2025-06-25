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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Санкції ЄС мають вдарити по військовому бюджету Путіна, - Сибіга

Санкції проти РФ

Санкції Європейського союзу, запроваджені проти Росії, мають вдарити по військовому бюджету країни-агресорки.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х за підсумками зустрічі з главою європейської дипломатії Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вони з Каллас обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію.

Також читайте: Сибіга на засіданні Ради глав МЗС ЄС: Настав час завдати удару по російській економіці нищівними санкціями. ФОТО

"Ми очікуємо, що вони ( санкції. - Ред.) будуть справді сильними та зашкодять військовому бюджету Путіна. Ми також обговорили необхідність просування вступу України до ЄС. Я наголосив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого кластера переговорів, і що блокування цього процесу однією країною є неприйнятним. Я ціную сильну підтримку ЄС, особливо в оборонній сфері, і дякую Каї за її особисте лідерство", - зазначив Сибіга.

Автор: 

санкції (12249) Євросоюз (13767) Сибіга Андрій (536) Каллас Кая (309)


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Топ коментарі
+6
Найкращі санкції для росії на даний момент це балістичні.Та тільки немає їх.....
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25.06.2025 07:19 Відповісти
+5
Спочатку треба самим зупинити транзит кацапської нафти через Україну. Нафтопровід Дружба досі працює.
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25.06.2025 07:15 Відповісти
+3
ОПа вивчила нове слово-кластер і всюди його пхають.Практично в кожній промові.
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25.06.2025 07:35 Відповісти
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Спочатку треба самим зупинити транзит кацапської нафти через Україну. Нафтопровід Дружба досі працює.
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25.06.2025 07:15 Відповісти
Тоді прощавай вступ до ЕС, як головна ціль війни і єкзистенциальної мріі.
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25.06.2025 08:27 Відповісти
Бачу, ви ще вірите в Діда Мороза )
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25.06.2025 08:30 Відповісти
Бачу, ви не злізли з пляшки "Столічная"
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25.06.2025 10:48 Відповісти
Не проектуйте свої латентні мрії на оточуючих.
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25.06.2025 18:37 Відповісти
Це не проект а реаліі вашого життя - поїдання путінського гівна разом з російським "Дідом Морозом".
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26.06.2025 08:49 Відповісти
Проекція і проект - це зовсім різні речі. Ваш IQ мене засмучує. Не впевнений, що ви взагалі розумієте що пишете. Дурником вголос називати вас не буду, але думка така є.
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26.06.2025 09:00 Відповісти
Проектування і проекція це різні речі, тому не плутай масло з олією, а якщо не впевнений що "Дід Мороз" і "Столічная" це гівно руського миру, яке ти жереш - тоді жри далі, смачного!
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26.06.2025 09:34 Відповісти
Олігархи все зроблять, щоб в Україні і далі була дешева робоча сила
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25.06.2025 09:17 Відповісти
у вас проблеми з грошима?
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25.06.2025 10:50 Відповісти
Найкращі санкції для росії на даний момент це балістичні.Та тільки немає їх.....
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25.06.2025 07:19 Відповісти
Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х 🤣🤣🤣
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25.06.2025 07:28 Відповісти
Поки що із зростанням цих «нищівних» санкцій в кацапів зростає кількість та якість шахедів і ракет...
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25.06.2025 07:30 Відповісти
ОПа вивчила нове слово-кластер і всюди його пхають.Практично в кожній промові.
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25.06.2025 07:35 Відповісти
Потрібно, повинні, необхідно...

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
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25.06.2025 07:48 Відповісти
Перестаньте читати українську пресу, вона вводить в оману населення
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25.06.2025 11:18 Відповісти
Там є двоє, які цього не хочуть. Хоча, може й не двоє, а більше...
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25.06.2025 07:59 Відповісти
Вдарять, язиком по жопі! Вже 11 років "б'ють".
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25.06.2025 08:06 Відповісти
Мабуть довго думав!!!! Транзит газу та нафти зупиніть!!!
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25.06.2025 11:45 Відповісти
 
 