Сибіга на засіданні Ради глав МЗС ЄС: Настав час завдати удару по російській економіці нищівними санкціями. ФОТО
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради глав МЗС Європейського Союзу у Брюсселі закликав завдати удару по російській економіці нищівними санкціями.
Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Я наголосив, що безпека в Європі та на Близькому Сході безпосередньо взаємопов'язана. Протидія російській агресії проти України є невід'ємною частиною стримування загрози з боку Росії, Ірану та Північної Кореї. Це тиждень двох головних самітів, ЄС та НАТО, з однією спільною метою: збільшити ціну війни для російського агресора. Нам потрібно вжити рішучих заходів прямо зараз. Немає часу чекати", – зазначив він.
Сибіга наголосив, що Путін відкидає мирні зусилля та посилює терор.
"Настав час завдати удару по російській економіці нищівними санкціями. Банківський та енергетичний сектори, обмеження цін на нафту, тіньовий флот, капітани та порти, вторинні санкції проти тих, хто фінансує воєнний бюджет Росії, та інші заходи", - додав він.
Крім того, міністр зауважив, що з огляду на посилення російських атак, нашим головним пріоритетом також є зміцнення України. Це особливо стосується протиповітряної оборони та перехоплювачів, артилерійських боєприпасів, засобів далекого радіусу дії та безпілотників.
Він закликав країни-члени ЄС до подальшого збільшення інвестицій в оборонну промисловість України, а також наголосив на важливості прискорення вступу України до ЄС.
"Це питання війни та миру в Європі. Питання сильної Європи як серйозної сили в умовах зростаючої глобальної конкуренції. Як член, Україна значно зміцнить ЄС у різних сферах, включно з безпекою та зовнішньрю політикою, технологіями, цифровізацією та енергетикою. Нові кроки для просування переговорів України щодо вступу до ЄС є критично важливими зараз, слугуючи джерелом натхнення для українського народу, особливо для наших воїнів, перед обличчям російського терору та агресії. Ми розраховуємо на європейську та трансатлантичну єдність у питаннях миру, безпеки та процвітання. Україна й надалі робитиме свій внесок у колективну безпеку завдяки військовій силі та знанням, унікальним технологіям, стійкості та іншим перевагам", - підсумував він.
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Він пояснив, що це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.