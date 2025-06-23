Сибига на заседании Совета глав МИД ЕС: Пришло время нанести удар по российской экономике сокрушительными санкциями. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета глав МИД Европейского Союза в Брюсселе призвал нанести удар по российской экономике сокрушительными санкциями.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я подчеркнул, что безопасность в Европе и на Ближнем Востоке непосредственно взаимосвязана. Противодействие российской агрессии против Украины является неотъемлемой частью сдерживания угрозы со стороны России, Ирана и Северной Кореи. Это неделя двух главных саммитов, ЕС и НАТО, с одной общей целью: увеличить цену войны для российского агрессора. Нам нужно принять решительные меры прямо сейчас. Нет времени ждать", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что Путин отвергает мирные усилия и усиливает террор.

"Пришло время нанести удар по российской экономике сокрушительными санкциями. Банковский и энергетический секторы, ограничения цен на нефть, теневой флот, капитаны и порты, вторичные санкции против тех, кто финансирует военный бюджет России, и другие меры", - добавил он.

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Кроме того, министр отметил, что учитывая усиление российских атак, нашим главным приоритетом также является укрепление Украины. Это особенно касается противовоздушной обороны и перехватчиков, артиллерийских боеприпасов, средств дальнего радиуса действия и беспилотников.

Он призвал страны-члены ЕС к дальнейшему увеличению инвестиций в оборонную промышленность Украины, а также подчеркнул важность ускорения вступления Украины в ЕС.

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"Это вопрос войны и мира в Европе. Вопрос сильной Европы как серьезной силы в условиях растущей глобальной конкуренции. Как член, Украина значительно укрепит ЕС в различных сферах, включая безопасность и внешнюю политику, технологии, цифровизацию и энергетику. Новые шаги для продвижения переговоров Украины о вступлении в ЕС являются критически важными сейчас, служа источником вдохновения для украинского народа, особенно для наших воинов, перед лицом российского террора и агрессии. Мы рассчитываем на европейское и трансатлантическое единство в вопросах мира, безопасности и процветания. Украина и в дальнейшем будет делать свой вклад в коллективную безопасность благодаря военной силе и знаниям, уникальным технологиям, устойчивости и другим преимуществам", - подытожил он.

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