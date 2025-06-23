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Новости Фото Заседание Совета ЕС
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Сибига на заседании Совета глав МИД ЕС: Пришло время нанести удар по российской экономике сокрушительными санкциями. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета глав МИД Европейского Союза в Брюсселе призвал нанести удар по российской экономике сокрушительными санкциями.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Сибига на заседании Совета глав МИД ЕС

"Я подчеркнул, что безопасность в Европе и на Ближнем Востоке непосредственно взаимосвязана. Противодействие российской агрессии против Украины является неотъемлемой частью сдерживания угрозы со стороны России, Ирана и Северной Кореи. Это неделя двух главных саммитов, ЕС и НАТО, с одной общей целью: увеличить цену войны для российского агрессора. Нам нужно принять решительные меры прямо сейчас. Нет времени ждать", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что Путин отвергает мирные усилия и усиливает террор.

"Пришло время нанести удар по российской экономике сокрушительными санкциями. Банковский и энергетический секторы, ограничения цен на нефть, теневой флот, капитаны и порты, вторичные санкции против тех, кто финансирует военный бюджет России, и другие меры", - добавил он.

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Кроме того, министр отметил, что учитывая усиление российских атак, нашим главным приоритетом также является укрепление Украины. Это особенно касается противовоздушной обороны и перехватчиков, артиллерийских боеприпасов, средств дальнего радиуса действия и беспилотников.

Он призвал страны-члены ЕС к дальнейшему увеличению инвестиций в оборонную промышленность Украины, а также подчеркнул важность ускорения вступления Украины в ЕС.

Сибига на заседании Совета глав МИД ЕС

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"Это вопрос войны и мира в Европе. Вопрос сильной Европы как серьезной силы в условиях растущей глобальной конкуренции. Как член, Украина значительно укрепит ЕС в различных сферах, включая безопасность и внешнюю политику, технологии, цифровизацию и энергетику. Новые шаги для продвижения переговоров Украины о вступлении в ЕС являются критически важными сейчас, служа источником вдохновения для украинского народа, особенно для наших воинов, перед лицом российского террора и агрессии. Мы рассчитываем на европейское и трансатлантическое единство в вопросах мира, безопасности и процветания. Украина и в дальнейшем будет делать свой вклад в коллективную безопасность благодаря военной силе и знаниям, уникальным технологиям, устойчивости и другим преимуществам", - подытожил он.

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Бла-бла--бла... ***-***-***...
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23.06.2025 13:40 Ответить
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23.06.2025 13:46 Ответить
...щось стає страшно з тими санкціями...???Чим більше "нищівних санкцій" проти рашиста,тим більше окупованої української території і "нищівних смертоносних ударів по Україні.
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23.06.2025 13:56 Ответить
Сабіга буде говорити про нищівні санкції кожен день до яких він не має ніякого відношення.
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23.06.2025 15:47 Ответить
В скарбничку прибуло

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

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Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
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23.06.2025 14:33 Ответить
https://t.me/rozumaha/26442 Євген Магда:

Угорщина та Словаччина спільно https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/siyiarto-uhorshchyna-i-slovachchyna-zablokuvaly-18-y-paket-sanktsiy-proty-rosii?utm_source=tgliga&utm_medium=cpc&utm_campaign=social заблокували ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Ми зі Словаччиною сьогодні завадили ухваленню санкційного пакета", - сказав Сійярто на брифінгу, що транслювався на його Facebook-сторінці.

Він пояснив, що це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.
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23.06.2025 14:41 Ответить
Та давай вдарим по Московії тими ракетами яки заборонив твій патрон.
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23.06.2025 15:45 Ответить
Зельоні теж готують удар. Домовляються з болгарами про купівлю двох кацапських реакторів. Не втрачають надії.
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23.06.2025 16:16 Ответить
 
 