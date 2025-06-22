Сибига примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе

В понедельник, 23 июня, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит с визитом Брюссель, Королевство Бельгия, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Об этом сообщает пресс-центр МИД, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, участие в заседании состоится по приглашению главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

В МИД рассказали, что Сибига проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации на поле боя, приоритетных оборонных потребностях Украины, среди которых основной является укрепление возможностей ПВО, и необходимости сильных санкционных шагов, которые должны быть приняты для повышения давления на агрессора.

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Кроме того, глава МИД уделит особое внимание важности дальнейших шагов на пути к вступлению Украины в ЕС.

Сибига также проведет ряд отдельных двусторонних переговоров с европейскими партнерами Украины и встретится с экспертными кругами.

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