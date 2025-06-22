Сибіга візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі

У понеділок, 23 червня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає з візитом Брюссель, Королівство Бельгія., де візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Про це повідомляє пресцентр МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, участь у засіданні відбудеться на запрошення глави дипломатії ЄС Каї Каллас.

У МЗС розповіли, що Сибіга поінформує європейських колег щодо актуальної ситуації на полі бою, пріоритетних оборонних потреб України, серед яких основною є зміцнення спроможностей ППО, та необхідності сильних санкційних кроків, які мають бути ухвалені для підвищення тиску на агресора.

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Крім того, глава МЗС приділить особливу увагу важливості подальших кроків на шляху до вступу України до ЄС.

Сибіга також проведе низку окремих двосторонніх переговорів із європейськими партнерами України та зустрінеться з експертними колами.

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