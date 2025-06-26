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Новости Санкции ЕС против России
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Евросоюз утвердит 18 пакет санкций против РФ 26 июня, - Мерц

Канцлер Германии Мерц объявил о дате объявления 18-го пакета санкций против РФ

26 июня Европейский союз применит 18 пакет санкций против России. Таким образом, реализуется программа по принуждению Кремля к мирным переговорам в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом во время пресс-конференции заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Мы должны повысить уровень экономического давления на Москву. Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18 пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях", - сказал он.

Глава германского правительства выразил надежду, что Сенат США уже в ближайшие дни примет закон о новых санкциях против России. По словам Мерца, он уже обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и попросил его лично одобрить новые ограничения против РФ.

"Военного решения этого конфликта не существует", - подчеркнул канцлер.

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26.06.2025 07:09 Ответить
Погано.
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26.06.2025 07:15 Ответить
А предыдущие 17 пакетов - это что? В ж0пе пёрышком пощекотать? Санкции вообще работают хоть немного? Сколько ещё пакетов ввести надо, миллион?
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26.06.2025 07:37 Ответить
Дуракам і хер іграшка.
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26.06.2025 08:44 Ответить
Які ж європейці жалюгідні .Крім сміху їхні санкції викликають ще і огиду.
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26.06.2025 09:19 Ответить
Їхнім санкціям ціна копійка у базарний день!!!
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26.06.2025 10:29 Ответить
Передвиборчим обіцянками ЛІДОРА реальна ціна теж була - копійка в базарний день , але ж лох73% таки купився на обіцянки!
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26.06.2025 13:13 Ответить
всі ці пакети можна охарактеризувати "краще, ніж нічого"

але й їх ефективність - теж "трішки більше, ніж нічого"

не знаю, чи ефект санкцій хоча б перекриває з/п "євроікспердів", які їх розробляють
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26.06.2025 10:54 Ответить
 
 