Евросоюз утвердит 18 пакет санкций против РФ 26 июня, - Мерц

26 июня Европейский союз применит 18 пакет санкций против России. Таким образом, реализуется программа по принуждению Кремля к мирным переговорам в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом во время пресс-конференции заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Мы должны повысить уровень экономического давления на Москву. Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18 пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях", - сказал он.

Глава германского правительства выразил надежду, что Сенат США уже в ближайшие дни примет закон о новых санкциях против России. По словам Мерца, он уже обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и попросил его лично одобрить новые ограничения против РФ.

"Военного решения этого конфликта не существует", - подчеркнул канцлер.

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