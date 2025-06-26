Євросоюз затвердить 18 пакет санкцій проти РФ 26 червня, - Мерц

26 червня Європейський союз застосує 18 пакет санкцій проти Росії. Таким чином, реалізовується програма із примусу Кремля до мирних переговорів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це під час пресконференції заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Ми повинні підвищити рівень економічного тиску на Москву. Європейський союз займається цим, і завтра, нарешті, дадуть хід 18 пакету санкцій. Але одного цього пакета не вистачить, ми потребуємо більш активної участі США в санкціях", - сказав він.

Глава німецького уряду висловив сподівання, що Сенат США вже найближчими днями ухвалить закон про нові санкції проти Росії. За словами Мерца, він уже обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом і попросив його особисто схвалити нові обмеження проти РФ.

"Військового вирішення цього конфлікту не існує", - наголосив канцлер.

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