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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Євросоюз затвердить 18 пакет санкцій проти РФ 26 червня, - Мерц

Канцлер Німеччини Мерц оголосив про дату оголшення 18 пакету санкцій проти РФ

26 червня Європейський союз застосує 18  пакет санкцій проти Росії. Таким чином, реалізовується програма із примусу Кремля до мирних переговорів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це під час пресконференції заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Ми повинні підвищити рівень економічного тиску на Москву. Європейський союз займається цим, і завтра, нарешті, дадуть хід 18 пакету санкцій. Але одного цього пакета не вистачить, ми потребуємо більш активної участі США в санкціях", - сказав він.

Глава німецького уряду висловив сподівання, що Сенат США вже найближчими днями ухвалить закон про нові санкції проти Росії. За словами Мерца, він уже обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом і попросив його особисто схвалити нові обмеження проти РФ.

"Військового вирішення цього конфлікту не існує", - наголосив канцлер.

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26.06.2025 07:09 Відповісти
Погано.
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26.06.2025 07:15 Відповісти
А предыдущие 17 пакетов - это что? В ж0пе пёрышком пощекотать? Санкции вообще работают хоть немного? Сколько ещё пакетов ввести надо, миллион?
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26.06.2025 07:37 Відповісти
Дуракам і хер іграшка.
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26.06.2025 08:44 Відповісти
Які ж європейці жалюгідні .Крім сміху їхні санкції викликають ще і огиду.
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26.06.2025 09:19 Відповісти
Їхнім санкціям ціна копійка у базарний день!!!
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26.06.2025 10:29 Відповісти
Передвиборчим обіцянками ЛІДОРА реальна ціна теж була - копійка в базарний день , але ж лох73% таки купився на обіцянки!
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26.06.2025 13:13 Відповісти
всі ці пакети можна охарактеризувати "краще, ніж нічого"

але й їх ефективність - теж "трішки більше, ніж нічого"

не знаю, чи ефект санкцій хоча б перекриває з/п "євроікспердів", які їх розробляють
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26.06.2025 10:54 Відповісти
 
 