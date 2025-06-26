УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7600 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
227 1

Хорватія готова підтримати 18-й пакет санкцій проти РФ, - прем’єр Пленкович

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ. Хорватія готова підтримати

Хорватія підтримує запровадження 18-го пакету санкцій проти Росії.

Про це сказав премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович перед початком Європейської ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, Хорватія, готові підтримати 18-й пакет санкцій. Сьогодні ми обговоримо, чи є ще в деяких країн застереження, але ми раніше знаходили рішення, і я впевнений, що ми знайдемо їх і зараз", - заявив він.

Прем'єр наголосив, що Хорватія виступає за припинення вогню та завершення російської війни проти України мирним шляхом, однак це не може відбуватися за рахунок суверенітету та територіальної цілісності України.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Євросоюз затвердить 18-й пакет санкцій проти РФ 26 червня.

Читайте: Санкції ЄС мають вдарити по військовому бюджету Путіна, - Сибіга

Автор: 

санкції (12273) Хорватія (305) Євросоюз (13785) Пленкович Андрій (39)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
флюгери...куди подує Трамп ,туди і тримають носа
показати весь коментар
26.06.2025 16:15 Відповісти
 
 