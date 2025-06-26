Хорватія готова підтримати 18-й пакет санкцій проти РФ, - прем’єр Пленкович

Хорватія підтримує запровадження 18-го пакету санкцій проти Росії.

Про це сказав премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович перед початком Європейської ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, Хорватія, готові підтримати 18-й пакет санкцій. Сьогодні ми обговоримо, чи є ще в деяких країн застереження, але ми раніше знаходили рішення, і я впевнений, що ми знайдемо їх і зараз", - заявив він.

Прем'єр наголосив, що Хорватія виступає за припинення вогню та завершення російської війни проти України мирним шляхом, однак це не може відбуватися за рахунок суверенітету та територіальної цілісності України.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Євросоюз затвердить 18-й пакет санкцій проти РФ 26 червня.

Читайте: Санкції ЄС мають вдарити по військовому бюджету Путіна, - Сибіга