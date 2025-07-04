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Новини Обстріли Дніпропетровщини Атака шахедів на Кривий Ріг
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Окупанти вдруге за день атакували Кривий Ріг: 8 поранених, пошкоджена цивільна інфраструктура (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські війська ввечері 4 липня знову атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Є постраждалі.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Ураження об'єкта цивільної інфраструктури. Попередньо, двоє поранених. Працюють усі рятувальні та комунальні служби", - зазначив він.

У місті також розгорнули штаб допомоги, де видаватимуть будматеріали та прийматимуть заяви на матеріальну допомогу від міста.

За даними очільника ОВА Сергія Лисака, у місті виникла пожежа.

Оновлено 19:30. Згодом в ОВА уточнили, що вже троє постраждалих через вечірню атаку. Одна поранена людина – "важка". Решта у стані середньої тяжкості.

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У ДСНС показали наслідки російського удару по місту.

Доповнено 21:30. "Вже 8 постраждалих у Кривому Розі. З них троє госпіталізовані. Стан всіх медики оцінюють, як середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні.

Пожежі, які виникли через атаку, рятувальники загасили. Серед пошкодженого – 2 багатоквартирні будинки, навчальний заклад, готель і транспортні засоби", - повідомив Лисак.

Атака РФ на Кривий Ріг ввечері 4 липня
Атака РФ на Кривий Ріг ввечері 4 липня
Атака РФ на Кривий Ріг ввечері 4 липня
Атака РФ на Кривий Ріг ввечері 4 липня
Атака РФ на Кривий Ріг ввечері 4 липня
Атака РФ на Кривий Ріг ввечері 4 липня

Нагадаємо, що зранку 4 липня 2025 року російські окупанти атакували об'єкт цивільної інфраструктури у Кривому Розі.

Автор: 

Кривий Ріг (1372) обстріл (29640) Дніпропетровська область (3968) Криворізький район (153)


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Окупанти вдруге за день атакували Кривий Ріг

Склероз.
Алкоголізм - він такий...
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04.07.2025 19:16 Відповісти
Криворогатий ваш дебільний слуга народу.
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04.07.2025 21:37 Відповісти
 
 