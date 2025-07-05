Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: загиблий та 14 поранених, зокрема двоє дітей

Ворог минулої доби завдав масштабних комбінованих атак по 25 населених пунктах Херсонщини. Є загиблий та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області

В Антонівці внаслідок скиду вибухівки з ворожого безпілотника загинув 57-річний місцевий житель. Також від скиду з ворожого дрона травмувалися ще двоє місцевих жителів: 31-річна жінка отримала уламкове поранення правого стегна, зазнала травм середнього ступеня тяжкості 67-річна постраждала, але від госпіталізації відмовилась.

Особливо інтенсивним обстрілам піддавався Херсон, де пошкоджено численні житлові будинки, навчальні заклади та об'єкти інфраструктури. У результаті ворожих атак дронів поранення дістали три жінки: 68-річна місцева жителька зазнала тяжких травм голови та поранення малого таза, а 76-річна пенсіонерка дістала множинні уламкові поранення кінцівок. Обох жінок госпіталізували до відділення хірургії. Ще одна 64-річна постраждала також отримала уламкові поранення обох нижніх кінцівок та перебуває в тяжкому стані.

Після скиду з ворожого дрона 34-річний місцевий житель звернувся до лікарні. Чоловік дістав міно-вибухову травму та контузію, перебуває на амбулаторному лікуванні. Також в обласному центрі внаслідок скиду з безпілотника на автомобіль постраждала 54-річна жінка.

У Корабельному районі Херсону внаслідок артилерійського обстрілу постраждали троє людей: 83-річна містянка отримала гіпертонічний криз, 17-річний хлопець та 9-річна дівчинка зазнали ситуаційної реакції внаслідок обстрілу.

У Зимівнику внаслідок атак FPV-дронів поранення зазнали двоє місцевих жителів: 57-річний чоловік дістав осколкові поранення лівого стегна, а 74-річна жінка — травматичні ушкодження правої ключиці. Обидва отримали медичну допомогу, але відмовилися від госпіталізації.

В Комишанах в результаті скиду вибухівки з російського безпілотника постраждав 52-річний місцевий житель, який дістав тяжку черепно-мозкову травму.

У Миролюбівці 52-річний чоловік зазнав черепно-мозкової травми та контузії внаслідок скиду з дрона. Постраждалий самостійно звернувся до медиків, після чого його евакуювали до лікарні.

У Станіславі повністю зруйновано будівлю місцевої бібліотеки внаслідок атаки ударного дрона.

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