Последствия вражеских обстрелов Херсонской области: есть погибший и 14 раненых, в том числе двое детей

Враг за прошедшие сутки нанес масштабные комбинированные атаки по 25 населенным пунктам Херсонщины. Есть погибший и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области

В Антоновке в результате сброса взрывчатки с вражеского беспилотника погиб 57-летний местный житель. Также от сброса с вражеского дрона травмировались еще двое местных жителей: 31-летняя женщина получила осколочное ранение правого бедра, получила травмы средней степени тяжести 67-летняя пострадавшая, но от госпитализации отказалась.

Особенно интенсивным обстрелам подвергался Херсон, где повреждены многочисленные жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры. В результате вражеских атак дронов ранения получили три женщины: 68-летняя местная жительница получила тяжелые травмы головы и ранения малого таза, а 76-летняя пенсионерка получила множественные осколочные ранения конечностей. Обеих женщин госпитализировали в отделение хирургии. Еще одна 64-летняя пострадавшая также получила осколочные ранения обеих нижних конечностей и находится в тяжелом состоянии.

После сброса с вражеского дрона 34-летний местный житель обратился в больницу. Мужчина получил минно-взрывную травму и контузию, находится на амбулаторном лечении. Также в областном центре в результате сброса с беспилотника на автомобиль пострадала 54-летняя женщина.

В Корабельном районе Херсона в результате артиллерийского обстрела пострадали три человека: у 83-летней горожанки случился гипертонический криз, у 17-летнего парня и 9-летней девочки - ситуационная реакция в результате обстрела.

В Зимовнике в результате атак FPV-дронов ранения получили двое местных жителей: 57-летний мужчина получил осколочные ранения левого бедра, а 74-летняя женщина - травматические повреждения правой ключицы. Оба получили медицинскую помощь, но отказались от госпитализации.

В Камышанах в результате сброса взрывчатки с российского беспилотника пострадал 52-летний местный житель, который получил тяжелую черепно-мозговую травму.

В Миролюбовке 52-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и контузию в результате сброса с дрона. Пострадавший самостоятельно обратился к медикам, после чего его эвакуировали в больницу.

В Станиславе полностью разрушено здание местной библиотеки в результате атаки ударного дрона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: армия РФ атаковала 13 населенных пунктов, убила двух жителей, еще четверо людей ранены. ФОТОрепортаж





















