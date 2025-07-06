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Новини Повені в Техасі
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Зеленський висловив співчуття США через повені у Техасі

повінь в техасі

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття лідеру США Дональду Трампу та американському народові через смертоносні повені у штаті Техас.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші співчуття президенту США, американському народові та всім мешканцям Техасу, які постраждали від жахливих, смертоносних повеней. Співчуваємо сім’ям понад двох десятків загиблих, а також усім американським громадам, які постраждали від цього стихійного лиха", - написав Зеленський.

Президент висловив сподівання, що зниклі з літнього табору діти, якнайшвидше повернуться до безпечного місця.

"Бажаємо сил відважним рятувальникам і якнайшвидшого відновлення постраждалим від повені регіонам",- додав очільник держави.

Повені у штаті Техас

Сильні зливи в п’ятницю, 4 липня, спричинили раптові повені вздовж річки Гваделупе в Техасі.

Щонайменше 24 людини загинули внаслідок сильної повені в окрузі Керр. Зникли безвісти 25 дітей, які відпочивали в літньому таборі.

Багато доріг у Техасі зруйновано, а телефонні лінії не працюють.

Читайте також: Майже 100 людей загинули внаслідок повені в Іспанії

Автор: 

Зеленський Володимир (24638) повінь (172) співчуття (68) США (23690)


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Топ коментарі
+6
Жалко загиблих . це стихія .
А ось українських дітей загинувших від кацапів- вбивц , Трамп жаліє? Він виказує співчуття? Чи українці- тритій сорт і їх хутин може вбивати?
До речі- пора журналістам спитати голову Пентагону , міністра оборони США - ЗА ЩО ВИ НЕНАВИДИТЕ УКРАЇНУ ? Вона вам в борщ насрала ?
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06.07.2025 00:47 Відповісти
+1
В минулому році в пожежах в LA Трамп звинувачував Україну тому що позабирала там всі пожежні машини. Як тепер Україна буде винувата?
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06.07.2025 00:40 Відповісти
+1
зато ,феерверки в ч-ест--
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06.07.2025 00:52 Відповісти
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В минулому році в пожежах в LA Трамп звинувачував Україну тому що позабирала там всі пожежні машини. Як тепер Україна буде винувата?
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06.07.2025 00:40 Відповісти
Жалко загиблих . це стихія .
А ось українських дітей загинувших від кацапів- вбивц , Трамп жаліє? Він виказує співчуття? Чи українці- тритій сорт і їх хутин може вбивати?
До речі- пора журналістам спитати голову Пентагону , міністра оборони США - ЗА ЩО ВИ НЕНАВИДИТЕ УКРАЇНУ ? Вона вам в борщ насрала ?
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06.07.2025 00:47 Відповісти
зато ,феерверки в ч-ест--
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06.07.2025 00:52 Відповісти
За словами влади, рівень річки Гуадалупе піднявся майже на вісім метрів менш ніж за годину, змивши будинки на колесах, автомобілі та дачні будинки, в яких люди проводили вихідні, приурочені до 4 липня.

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06.07.2025 00:54 Відповісти
Допис правильний.
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06.07.2025 00:58 Відповісти
Техас…
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06.07.2025 01:00 Відповісти
Який працьовитий. Все встигає висловити і написати.
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06.07.2025 01:04 Відповісти
равноценный обмен:

Украина им копалыны на триллионы и спивчуття по поводу наводнений,
сша Украине пожелания быстрее капитулировать и не рассчитывать на их допомогу.
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06.07.2025 01:31 Відповісти
техас - это местный дебилобомбасс
они там свято верят, что глобальное изменение климата то все чушь придуманная либералами
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06.07.2025 01:33 Відповісти
правильно верят.
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06.07.2025 01:49 Відповісти
Зміни клімату справді є, тільки дауни не можуть порівняти середні температури чи швидкість танення льодовиків.
Інша справа що зараз це далеко не найбільша проблема людства і Заходу.
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06.07.2025 02:20 Відповісти
Заходи, прийняті керівництвом США, прямо протилежні тому, що робить Китай. І правда: можливо, відтепер Пекіну доведеться відзначати 4 липня як свій власний національний свято - День американської електрозалежності.
Ліпше й не придумаєш: Китай і навіть Саудівська Аравія удвічі збільшують виробництво сонячної енергії, щоб задовольнити потреби ЦОД, в той час як "великий красивий закон" Трампа насправді націлений на протилежне.

Відповідно до нього стрімко скоротять податкові пільги, якими користуються сонячна та вітрова індустрії, а також виробники електромобілів.
Такі заходи з практично стовідсотковою ймовірністю гарантують, що майбутнє сонячної енергії, вітрової енергетики, електромобілів і вантажівок, а також автономних транспортних засобів буде належати Китаю.
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06.07.2025 01:49 Відповісти
The New York Times

Чуєте це? Цей гучний рев, що доноситься зі Сходу?
Це над нами сміються 1,5 мільярда китайців.
Китаїці просто не можуть повірити у свою удачу: на зорі ери пожираючого електрику штучного інтелекту президент США та його політична партія вирішили піти на один із найбожевільніших способів самосаботажу.
Вони проштовхнули прийняття гігантського законопроєкту, який, окрім решти безумства, навмисно підриває можливість Америки виробляти електрику за допомогою відновлювальних джерел, зокрема сонця та вітру.
А чому? Тому що вони вважають ці джерела енергії "ліберальними".
Але на сьогодні вони є найбільш швидкими та дешевими способами збільшити потужність нашої електромережі, щоб задовольнити вибуховий попит з боку центрів обробки даних (ЦОД) ІІ.
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06.07.2025 01:55 Відповісти
Кого Тампон звинуватить в повенях Байдена чи Україну?
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06.07.2025 01:40 Відповісти
Зважаючи на кількість загиблих, чи висловлює президент штатів співчуття Україні кожної хвилини?
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06.07.2025 01:46 Відповісти
Вавє треба було про себе нагадати, а от дєрмака забув приписати до співчуття, нєхарашо
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06.07.2025 02:11 Відповісти
Спасіба жителям Тєхаса (с)
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06.07.2025 02:17 Відповісти
 
 