Зеленський висловив співчуття США через повені у Техасі
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття лідеру США Дональду Трампу та американському народові через смертоносні повені у штаті Техас.
Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наші співчуття президенту США, американському народові та всім мешканцям Техасу, які постраждали від жахливих, смертоносних повеней. Співчуваємо сім’ям понад двох десятків загиблих, а також усім американським громадам, які постраждали від цього стихійного лиха", - написав Зеленський.
Президент висловив сподівання, що зниклі з літнього табору діти, якнайшвидше повернуться до безпечного місця.
"Бажаємо сил відважним рятувальникам і якнайшвидшого відновлення постраждалим від повені регіонам",- додав очільник держави.
Повені у штаті Техас
Сильні зливи в п’ятницю, 4 липня, спричинили раптові повені вздовж річки Гваделупе в Техасі.
Щонайменше 24 людини загинули внаслідок сильної повені в окрузі Керр. Зникли безвісти 25 дітей, які відпочивали в літньому таборі.
Багато доріг у Техасі зруйновано, а телефонні лінії не працюють.
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А ось українських дітей загинувших від кацапів- вбивц , Трамп жаліє? Він виказує співчуття? Чи українці- тритій сорт і їх хутин може вбивати?
До речі- пора журналістам спитати голову Пентагону , міністра оборони США - ЗА ЩО ВИ НЕНАВИДИТЕ УКРАЇНУ ? Вона вам в борщ насрала ?
Украина им копалыны на триллионы и спивчуття по поводу наводнений,
сша Украине пожелания быстрее капитулировать и не рассчитывать на их допомогу.
они там свято верят, что глобальное изменение климата то все чушь придуманная либералами
Інша справа що зараз це далеко не найбільша проблема людства і Заходу.
Ліпше й не придумаєш: Китай і навіть Саудівська Аравія удвічі збільшують виробництво сонячної енергії, щоб задовольнити потреби ЦОД, в той час як "великий красивий закон" Трампа насправді націлений на протилежне.
Відповідно до нього стрімко скоротять податкові пільги, якими користуються сонячна та вітрова індустрії, а також виробники електромобілів.
Такі заходи з практично стовідсотковою ймовірністю гарантують, що майбутнє сонячної енергії, вітрової енергетики, електромобілів і вантажівок, а також автономних транспортних засобів буде належати Китаю.
Чуєте це? Цей гучний рев, що доноситься зі Сходу?
Це над нами сміються 1,5 мільярда китайців.
Китаїці просто не можуть повірити у свою удачу: на зорі ери пожираючого електрику штучного інтелекту президент США та його політична партія вирішили піти на один із найбожевільніших способів самосаботажу.
Вони проштовхнули прийняття гігантського законопроєкту, який, окрім решти безумства, навмисно підриває можливість Америки виробляти електрику за допомогою відновлювальних джерел, зокрема сонця та вітру.
А чому? Тому що вони вважають ці джерела енергії "ліберальними".
Але на сьогодні вони є найбільш швидкими та дешевими способами збільшити потужність нашої електромережі, щоб задовольнити вибуховий попит з боку центрів обробки даних (ЦОД) ІІ.