Зеленський висловив співчуття США через повені у Техасі

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття лідеру США Дональду Трампу та американському народові через смертоносні повені у штаті Техас.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші співчуття президенту США, американському народові та всім мешканцям Техасу, які постраждали від жахливих, смертоносних повеней. Співчуваємо сім’ям понад двох десятків загиблих, а також усім американським громадам, які постраждали від цього стихійного лиха", - написав Зеленський.

Президент висловив сподівання, що зниклі з літнього табору діти, якнайшвидше повернуться до безпечного місця.

"Бажаємо сил відважним рятувальникам і якнайшвидшого відновлення постраждалим від повені регіонам",- додав очільник держави.

Повені у штаті Техас

Сильні зливи в п’ятницю, 4 липня, спричинили раптові повені вздовж річки Гваделупе в Техасі.

Щонайменше 24 людини загинули внаслідок сильної повені в окрузі Керр. Зникли безвісти 25 дітей, які відпочивали в літньому таборі.

Багато доріг у Техасі зруйновано, а телефонні лінії не працюють.

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