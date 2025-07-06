Зеленский выразил соболезнования США из-за наводнения в Техасе

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования лидеру США Дональду Трампу и американскому народу в связи со смертоносными наводнениями в штате Техас.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши соболезнования президенту США, американскому народу и всем жителям Техаса, пострадавшим от ужасных, смертоносных наводнений. Сочувствуем семьям более двух десятков погибших, а также всем американским громадам, пострадавшим от этого стихийного бедствия", - написал Зеленский.

Президент выразил надежду, что пропавшие из летнего лагеря дети как можно быстрее вернутся в безопасное место.

"Желаем сил отважным спасателям и скорейшего восстановления пострадавшим от наводнения регионам",- добавил глава государства.

Наводнения в штате Техас

Сильные ливни в пятницу, 4 июля, вызвали внезапные наводнения вдоль реки Гваделупе в Техасе.

По меньшей мере, 24 человека погибли в результате сильного наводнения в округе Керр. Пропали без вести 25 детей, отдыхавшие в летнем лагере.

Многие дороги в Техасе разрушены, телефонные линии не работают.

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