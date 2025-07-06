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Новости Наводнения в Техасе
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Зеленский выразил соболезнования США из-за наводнения в Техасе

наводнение в техасе

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования лидеру США Дональду Трампу и американскому народу в связи со смертоносными наводнениями в штате Техас.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши соболезнования президенту США, американскому народу и всем жителям Техаса, пострадавшим от ужасных, смертоносных наводнений. Сочувствуем семьям более двух десятков погибших, а также всем американским громадам, пострадавшим от этого стихийного бедствия", - написал Зеленский.

Президент выразил надежду, что пропавшие из летнего лагеря дети как можно быстрее вернутся в безопасное место.

"Желаем сил отважным спасателям и скорейшего восстановления пострадавшим от наводнения регионам",- добавил глава государства.

Наводнения в штате Техас

Сильные ливни в пятницу, 4 июля, вызвали внезапные наводнения вдоль реки Гваделупе в Техасе.

По меньшей мере, 24 человека погибли в результате сильного наводнения в округе Керр. Пропали без вести 25 детей, отдыхавшие в летнем лагере.

Многие дороги в Техасе разрушены, телефонные линии не работают.

Также читайте: Зеленский о разговоре с Трампом: Наверное, лучший за все время

Автор: 

Зеленский Владимир (21142) наводнение (461) соболезнование (95) США (27409)


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Топ комментарии
+16
Жалко загиблих . це стихія .
А ось українських дітей загинувших від кацапів- вбивц , Трамп жаліє? Він виказує співчуття? Чи українці- тритій сорт і їх хутин може вбивати?
До речі- пора журналістам спитати голову Пентагону , міністра оборони США - ЗА ЩО ВИ НЕНАВИДИТЕ УКРАЇНУ ? Вона вам в борщ насрала ?
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06.07.2025 00:47 Ответить
+4
В минулому році в пожежах в LA Трамп звинувачував Україну тому що позабирала там всі пожежні машини. Як тепер Україна буде винувата?
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06.07.2025 00:40 Ответить
+4
Це повінь Байдена ... Якби я був президентом цієї повені не сталося б... Я закінчу повінь за 24 години... Ми заключемо з повінню GOOD DEAL...
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06.07.2025 08:41 Ответить
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В минулому році в пожежах в LA Трамп звинувачував Україну тому що позабирала там всі пожежні машини. Як тепер Україна буде винувата?
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06.07.2025 00:40 Ответить
Жалко загиблих . це стихія .
А ось українських дітей загинувших від кацапів- вбивц , Трамп жаліє? Він виказує співчуття? Чи українці- тритій сорт і їх хутин може вбивати?
До речі- пора журналістам спитати голову Пентагону , міністра оборони США - ЗА ЩО ВИ НЕНАВИДИТЕ УКРАЇНУ ? Вона вам в борщ насрала ?
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06.07.2025 00:47 Ответить
США використали Україну, як примаку - тобто спочатку роззброїли, потім змусили слабких українських політиків здати Крим і Донбас, і нарешті (!!!) путін повірив, шо зможе захопити - десяток південно -східних областей. → І тут Штати почали якось допомагати Україні - постачати зброю., почали приїзжати якийсь американськи посадовці і кіпишувати → щоб керівники України просто не капітулювали.,,
Ось в чому (приблизно звичайно) логіка Штатів → втягнути рашку у війну, і якомога довше її затягувати.
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06.07.2025 08:06 Ответить
Ага, рєбтілоєди, анунакі
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06.07.2025 09:48 Ответить
Маю сумніви , що США винні у війні.
у той США такий бардак . Суспільство споживання зробило свою справу по росстленію цівілізіціі у країнах. Пиво , тайські мальчики - европейська раса на расслабоні , А АЗІАТИ ( в том чіслі і кацапи) чітко розглядають захват Европи і США.
Я би спочатку навела порядок с китайцями у ЕС - вони велики капітали вогнали, скупили ЕВРОПЕЙСЬКі бренди, зробили кримінальні банки по скупке нерухомості ( в т ч земель) . Треба їх поставити на місце, щоб з Сі спесь збити . Треба вивалити усі данні розвідок про китайців у ЕС у ЗМІ , щось націоналізувати, на щось підняти мито у 10 раз - нехай стоять у черзі і просять .
якщо цього не зробити, то незабаром китайці будуть контролювати усі землі і моря европейські
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06.07.2025 09:49 Ответить
зато ,феерверки в ч-ест--
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06.07.2025 00:52 Ответить
За словами влади, рівень річки Гуадалупе піднявся майже на вісім метрів менш ніж за годину, змивши будинки на колесах, автомобілі та дачні будинки, в яких люди проводили вихідні, приурочені до 4 липня.

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06.07.2025 00:54 Ответить
Допис правильний.
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06.07.2025 00:58 Ответить
Техас…
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06.07.2025 01:00 Ответить
Який працьовитий. Все встигає висловити і написати.
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06.07.2025 01:04 Ответить
равноценный обмен:

Украина им копалыны на триллионы и спивчуття по поводу наводнений,
сша Украине пожелания быстрее капитулировать и не рассчитывать на их допомогу.
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06.07.2025 01:31 Ответить
техас - это местный дебилобомбасс
они там свято верят, что глобальное изменение климата то все чушь придуманная либералами
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06.07.2025 01:33 Ответить
Зміни клімату справді є, тільки дауни не можуть порівняти середні температури чи швидкість танення льодовиків.
Інша справа що зараз це далеко не найбільша проблема людства і Заходу.
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06.07.2025 02:20 Ответить
Заходи, прийняті керівництвом США, прямо протилежні тому, що робить Китай. І правда: можливо, відтепер Пекіну доведеться відзначати 4 липня як свій власний національний свято - День американської електрозалежності.
Ліпше й не придумаєш: Китай і навіть Саудівська Аравія удвічі збільшують виробництво сонячної енергії, щоб задовольнити потреби ЦОД, в той час як "великий красивий закон" Трампа насправді націлений на протилежне.

Відповідно до нього стрімко скоротять податкові пільги, якими користуються сонячна та вітрова індустрії, а також виробники електромобілів.
Такі заходи з практично стовідсотковою ймовірністю гарантують, що майбутнє сонячної енергії, вітрової енергетики, електромобілів і вантажівок, а також автономних транспортних засобів буде належати Китаю.
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06.07.2025 01:49 Ответить
The New York Times

Чуєте це? Цей гучний рев, що доноситься зі Сходу?
Це над нами сміються 1,5 мільярда китайців.
Китаїці просто не можуть повірити у свою удачу: на зорі ери пожираючого електрику штучного інтелекту президент США та його політична партія вирішили піти на один із найбожевільніших способів самосаботажу.
Вони проштовхнули прийняття гігантського законопроєкту, який, окрім решти безумства, навмисно підриває можливість Америки виробляти електрику за допомогою відновлювальних джерел, зокрема сонця та вітру.
А чому? Тому що вони вважають ці джерела енергії "ліберальними".
Але на сьогодні вони є найбільш швидкими та дешевими способами збільшити потужність нашої електромережі, щоб задовольнити вибуховий попит з боку центрів обробки даних (ЦОД) ІІ.
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06.07.2025 01:55 Ответить
Кого Тампон звинуватить в повенях Байдена чи Україну?
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06.07.2025 01:40 Ответить
Це повінь Байдена ... Якби я був президентом цієї повені не сталося б... Я закінчу повінь за 24 години... Ми заключемо з повінню GOOD DEAL...
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06.07.2025 08:41 Ответить
Міліард дарев... 4 к баксів вчителям ... Є бабушка ...В своїй голові я закінчив війну...
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06.07.2025 08:44 Ответить
Зважаючи на кількість загиблих, чи висловлює президент штатів співчуття Україні кожної хвилини?
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06.07.2025 01:46 Ответить
Вавє треба було про себе нагадати, а от дєрмака забув приписати до співчуття, нєхарашо
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06.07.2025 02:11 Ответить
Спасіба жителям Тєхаса (с)
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06.07.2025 02:17 Ответить
Глибоке занепокоєння...
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06.07.2025 04:04 Ответить
Глибоке занепокоєння...
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06.07.2025 04:06 Ответить
Наводнение в Техасе это не новость,а выражение сочувствия кем то это новость,пропаганда рулит.
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06.07.2025 07:39 Ответить
Я щось не чув що б "найвеличніший"висловлював співчуття українцям які гинуть від ворожих ракет і дронів .
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06.07.2025 08:05 Ответить
 
 