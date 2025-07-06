Зеленский выразил соболезнования США из-за наводнения в Техасе
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования лидеру США Дональду Трампу и американскому народу в связи со смертоносными наводнениями в штате Техас.
Об этом глава государства написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наши соболезнования президенту США, американскому народу и всем жителям Техаса, пострадавшим от ужасных, смертоносных наводнений. Сочувствуем семьям более двух десятков погибших, а также всем американским громадам, пострадавшим от этого стихийного бедствия", - написал Зеленский.
Президент выразил надежду, что пропавшие из летнего лагеря дети как можно быстрее вернутся в безопасное место.
"Желаем сил отважным спасателям и скорейшего восстановления пострадавшим от наводнения регионам",- добавил глава государства.
Наводнения в штате Техас
Сильные ливни в пятницу, 4 июля, вызвали внезапные наводнения вдоль реки Гваделупе в Техасе.
По меньшей мере, 24 человека погибли в результате сильного наводнения в округе Керр. Пропали без вести 25 детей, отдыхавшие в летнем лагере.
Многие дороги в Техасе разрушены, телефонные линии не работают.
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А ось українських дітей загинувших від кацапів- вбивц , Трамп жаліє? Він виказує співчуття? Чи українці- тритій сорт і їх хутин може вбивати?
До речі- пора журналістам спитати голову Пентагону , міністра оборони США - ЗА ЩО ВИ НЕНАВИДИТЕ УКРАЇНУ ? Вона вам в борщ насрала ?
Ось в чому (приблизно звичайно) логіка Штатів → втягнути рашку у війну, і якомога довше її затягувати.
у той США такий бардак . Суспільство споживання зробило свою справу по росстленію цівілізіціі у країнах. Пиво , тайські мальчики - европейська раса на расслабоні , А АЗІАТИ ( в том чіслі і кацапи) чітко розглядають захват Европи і США.
Я би спочатку навела порядок с китайцями у ЕС - вони велики капітали вогнали, скупили ЕВРОПЕЙСЬКі бренди, зробили кримінальні банки по скупке нерухомості ( в т ч земель) . Треба їх поставити на місце, щоб з Сі спесь збити . Треба вивалити усі данні розвідок про китайців у ЕС у ЗМІ , щось націоналізувати, на щось підняти мито у 10 раз - нехай стоять у черзі і просять .
якщо цього не зробити, то незабаром китайці будуть контролювати усі землі і моря европейські
Украина им копалыны на триллионы и спивчуття по поводу наводнений,
сша Украине пожелания быстрее капитулировать и не рассчитывать на их допомогу.
они там свято верят, что глобальное изменение климата то все чушь придуманная либералами
Інша справа що зараз це далеко не найбільша проблема людства і Заходу.
Ліпше й не придумаєш: Китай і навіть Саудівська Аравія удвічі збільшують виробництво сонячної енергії, щоб задовольнити потреби ЦОД, в той час як "великий красивий закон" Трампа насправді націлений на протилежне.
Відповідно до нього стрімко скоротять податкові пільги, якими користуються сонячна та вітрова індустрії, а також виробники електромобілів.
Такі заходи з практично стовідсотковою ймовірністю гарантують, що майбутнє сонячної енергії, вітрової енергетики, електромобілів і вантажівок, а також автономних транспортних засобів буде належати Китаю.
Чуєте це? Цей гучний рев, що доноситься зі Сходу?
Це над нами сміються 1,5 мільярда китайців.
Китаїці просто не можуть повірити у свою удачу: на зорі ери пожираючого електрику штучного інтелекту президент США та його політична партія вирішили піти на один із найбожевільніших способів самосаботажу.
Вони проштовхнули прийняття гігантського законопроєкту, який, окрім решти безумства, навмисно підриває можливість Америки виробляти електрику за допомогою відновлювальних джерел, зокрема сонця та вітру.
А чому? Тому що вони вважають ці джерела енергії "ліберальними".
Але на сьогодні вони є найбільш швидкими та дешевими способами збільшити потужність нашої електромережі, щоб задовольнити вибуховий попит з боку центрів обробки даних (ЦОД) ІІ.