Майже 100 людей загинули внаслідок повені в Іспанії

В Іспанії повінь (фото ілюстративне)

Південь та схід Іспанії зазнав значних руйнувань внаслідок повені. Загинуло щонайменше 95 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише АР.

За повідомленнями Національної метереологічної служби Іспанії, за вісім годин у Валенсії випало більше опадів, ніж за попередні 20 місяців, назвавши цю повінь "надзвичайною". Зливи також принесли рідкісний торнадо і град.

Рятувальники і понад 1100 солдатів з іспанських підрозділів реагування на надзвичайні ситуації були направлені в постраждалі райони. Поліція і рятувальні служби використовували гелікоптери, щоб витягти людей з їхніх домівок, і гумові човни, щоб дістатися до водіїв, які застрягли в автомобілях.

Мер муніципалітету Утьєля Рікардо Габальдон сказав, що вода на вулицях піднімалася до 3 метрів.

Читайте: Поліція Іспанії вилучила 13 тонн заборонених хімічних речовин, які прямували до Росії

Постраждав і транспорт. Швидкісний потяг з майже 300 людьми на борту зійшов з рейок поблизу Малаги, влада заявила, що ніхто не постраждав. Швидкісне залізничне сполучення між Валенсією і Мадридом було перервано, і міністерство транспорту заявило, що відновлення швидкісного сполучення зі столицею може зайняти до чотирьох днів через пошкодження, завдані лінії. Автобусні та приміські залізничні лінії також були перервані. Багато рейсів було скасовано у вівторок ввечері, що призвело до того, що близько 1 500 людей залишилися на ніч в аеропорту Валенсії. Польоти відновилися в середу.

Дивіться: Дунай вийшов із берегів в Угорщині: Вода дісталася будівлі парламенту. ВIДЕО

Автор: 

В мене дочка в Валенсii,дзвонила - говорить там жах ((
31.10.2024 00:57 Відповісти
Не смішно
31.10.2024 01:27 Відповісти
31.10.2024 01:10 Відповісти
31.10.2024 06:03 Відповісти
 
 