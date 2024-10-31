Майже 100 людей загинули внаслідок повені в Іспанії

Південь та схід Іспанії зазнав значних руйнувань внаслідок повені. Загинуло щонайменше 95 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише АР.

За повідомленнями Національної метереологічної служби Іспанії, за вісім годин у Валенсії випало більше опадів, ніж за попередні 20 місяців, назвавши цю повінь "надзвичайною". Зливи також принесли рідкісний торнадо і град.

Рятувальники і понад 1100 солдатів з іспанських підрозділів реагування на надзвичайні ситуації були направлені в постраждалі райони. Поліція і рятувальні служби використовували гелікоптери, щоб витягти людей з їхніх домівок, і гумові човни, щоб дістатися до водіїв, які застрягли в автомобілях.

Мер муніципалітету Утьєля Рікардо Габальдон сказав, що вода на вулицях піднімалася до 3 метрів.

Постраждав і транспорт. Швидкісний потяг з майже 300 людьми на борту зійшов з рейок поблизу Малаги, влада заявила, що ніхто не постраждав. Швидкісне залізничне сполучення між Валенсією і Мадридом було перервано, і міністерство транспорту заявило, що відновлення швидкісного сполучення зі столицею може зайняти до чотирьох днів через пошкодження, завдані лінії. Автобусні та приміські залізничні лінії також були перервані. Багато рейсів було скасовано у вівторок ввечері, що призвело до того, що близько 1 500 людей залишилися на ніч в аеропорту Валенсії. Польоти відновилися в середу.

