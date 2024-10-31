Почти 100 человек погибли в результате наводнения в Испании

Юг и восток Испании подвергся значительным разрушениям в результате наводнения. Погибло, по меньшей мере, 95 человек.

По сообщениям Национальной метереологической службы Испании, за восемь часов в Валенсии выпало больше осадков, чем за предыдущие 20 месяцев, назвав это наводнение "чрезвычайным". Ливни также принесли редкий торнадо и град.

Спасатели и более 1100 солдат из испанских подразделений реагирования на чрезвычайные ситуации были направлены в пострадавшие районы. Полиция и спасательные службы использовали вертолеты, чтобы извлечь людей из их домов, и резиновые лодки, чтобы добраться до водителей, которые застряли в автомобилях.

Мэр муниципалитета Утьеля Рикардо Габальдон сказал, что вода на улицах поднималась до 3 метров.

Пострадал и транспорт. Скоростной поезд с почти 300 людьми на борту сошел с рельсов вблизи Малаги, власти заявили, что никто не пострадал. Скоростное железнодорожное сообщение между Валенсией и Мадридом было прервано, и министерство транспорта заявило, что восстановление скоростного сообщения со столицей может занять до четырех дней из-за повреждений, нанесенных линии. Автобусные и пригородные железнодорожные линии также были прерваны. Многие рейсы были отменены во вторник вечером, что привело к тому, что около 1 500 человек остались на ночь в аэропорту Валенсии. Полеты возобновились в среду.

