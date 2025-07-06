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Новини Атака безпілотників на Сумщину
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Рашисти атакували дроном автівку на Сумщині: поранено чоловіка

дрон, вибухівка

Сьогодні, 6 липня 2025 року, зранку росіяни атакували цивільну автівку у Хотінській громаді на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Попередньо, ворог застосував FPV-дрон - удар був завданий по машині, у якій перебував мирний мешканець.

"Унаслідок атаки поранення отримав 49-річний чоловік. Його з травмами доставили до лікарні, надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки російських БпЛА в Конотопській громаді пошкоджені будинки та інфраструктура, є знеструмлення. ФОТО

Автор: 

Сумська область (3982) дрони (5062) Сумський район (313) Хотінь (3)


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