Рашисти атакували дроном автівку на Сумщині: поранено чоловіка

Сьогодні, 6 липня 2025 року, зранку росіяни атакували цивільну автівку у Хотінській громаді на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Попередньо, ворог застосував FPV-дрон - удар був завданий по машині, у якій перебував мирний мешканець.

"Унаслідок атаки поранення отримав 49-річний чоловік. Його з травмами доставили до лікарні, надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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