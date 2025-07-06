Рашисти атакували дроном автівку на Сумщині: поранено чоловіка
Сьогодні, 6 липня 2025 року, зранку росіяни атакували цивільну автівку у Хотінській громаді на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Попередньо, ворог застосував FPV-дрон - удар був завданий по машині, у якій перебував мирний мешканець.
"Унаслідок атаки поранення отримав 49-річний чоловік. Його з травмами доставили до лікарні, надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.
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