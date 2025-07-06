Рашисты атаковали дроном автомобиль на Сумщине: ранен мужчина

Сегодня, 6 июля 2025 года, утром россияне атаковали гражданскую машину в Хотинской громаде на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Предварительно, враг применил FPV-дрон - удар был нанесен по машине, в которой находился мирный житель.

"В результате атаки ранения получил 49-летний мужчина. Его с травмами доставили в больницу, оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате атаки российских БПЛА в Конотопской громаде повреждены дома и инфраструктура, есть обесточивание. ФОТО