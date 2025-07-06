Рашисты атаковали дроном автомобиль на Сумщине: ранен мужчина
Сегодня, 6 июля 2025 года, утром россияне атаковали гражданскую машину в Хотинской громаде на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Предварительно, враг применил FPV-дрон - удар был нанесен по машине, в которой находился мирный житель.
"В результате атаки ранения получил 49-летний мужчина. Его с травмами доставили в больницу, оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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