Військовослужбовця ТЦК вдарили по голові під час заходів оповіщення на Рівненщині: відкрито провадження

5 липня 2025 року на Рівненщині під час проведення заходів оповіщення вдарили по голові військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Рівненський обласний ТЦК та СП.

Як зазначається, відповідно до наказу начальника одного з районних ТЦК та СП області, близько 13.00 група військовослужбовців одного з ТЦКСП Рівненської області здійснювала оповіщення в с. Орлівка. Під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, під час якого старшого солдата вдарили по голові.

На місце події викликали поліцію.

Військовослужбовець був направлений до КНП "Сарненська ЦРЛ" СМР.

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За фактом нанесення травм військовослужбовцю під час виконання завдань за призначенням правоохоронними органами внесено відомості до ЄРДР щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ.