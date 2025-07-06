УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7969 відвідувачів онлайн
Новини Напад на ТЦК
1 237 39

Військовослужбовця ТЦК вдарили по голові під час заходів оповіщення на Рівненщині: відкрито провадження

Двох посадовців ЗСУ організували схему в ТЦК Києва та Волині

5 липня 2025 року на Рівненщині під час проведення заходів оповіщення вдарили по голові військовослужбовця ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Рівненський обласний ТЦК та СП.

Як зазначається, відповідно до наказу начальника одного з районних ТЦК та СП області, близько 13.00 група військовослужбовців одного з ТЦКСП Рівненської області здійснювала оповіщення в с. Орлівка. Під час перевірки документів в групи осіб виник конфлікт, під час якого старшого солдата вдарили по голові.

На місце події викликали поліцію.

Військовослужбовець був направлений до КНП "Сарненська ЦРЛ" СМР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подружжя побило військового ТЦК та поліціянта на Харківщині: відкрито кримінальне провадження

За фактом нанесення травм військовослужбовцю під час виконання завдань за призначенням правоохоронними органами внесено відомості до ЄРДР щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 350 ККУ.

Автор: 

бійка (746) ТЦК та СП (696) Рівненська область (1204) Рівненський район (18) Орлівка (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Йде до того що співробітникам ТЦК було б більш безпечніше воювати на фронті чим мобілізовувати непокорних ухилянтів у тилу.
показати весь коментар
06.07.2025 13:48 Відповісти
+6
"На місце події викликали поліцію." - це якесь іпсо. вони ж з поліцією ходять і з бодікамерами. журналісти не хочуть навіть перевіряти ту інформацію, яку перепостили без змін.
показати весь коментар
06.07.2025 13:50 Відповісти
+4
Військовослужбовець? Не смішіть. З рекетирами і бандитами розмова коротка.
показати весь коментар
06.07.2025 13:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йде до того що співробітникам ТЦК було б більш безпечніше воювати на фронті чим мобілізовувати непокорних ухилянтів у тилу.
показати весь коментар
06.07.2025 13:48 Відповісти
Наверное повестку не хотел выписывать..
показати весь коментар
06.07.2025 13:54 Відповісти
Мабуть у грубій формі відмовився когось мобілізовувати, й почав виштовхувати з буса, й вдарився головою об одвірок. А що показали боді камери які вони повинні тримати завжди увімкненими?
показати весь коментар
06.07.2025 13:57 Відповісти
Саме тому вони в Луцьку вдесятьох закидали камінням одного "ухилянта " . Так безпечніше
показати весь коментар
06.07.2025 14:00 Відповісти
Ну їм прямої заборони на це ніхто не видавав у розпорядженні.
показати весь коментар
06.07.2025 14:01 Відповісти
Йде до того що мобілізувать будуть під дулами автоматів.
показати весь коментар
06.07.2025 14:04 Відповісти
Думаю до Туманного альбіона діло не дійде.
показати весь коментар
06.07.2025 14:06 Відповісти
Йде до того, що дрони прилітатимуть не лише в будівлі тцк, а і в буси з тцкунами. І дрони зовсім не кацапські...
показати весь коментар
06.07.2025 14:13 Відповісти
Ай-яй яй...
(скрушно хитає головою)
показати весь коментар
06.07.2025 13:49 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2025 14:11 Відповісти
"На місце події викликали поліцію." - це якесь іпсо. вони ж з поліцією ходять і з бодікамерами. журналісти не хочуть навіть перевіряти ту інформацію, яку перепостили без змін.
показати весь коментар
06.07.2025 13:50 Відповісти
Військовослужбовець? Не смішіть. З рекетирами і бандитами розмова коротка.
показати весь коментар
06.07.2025 13:51 Відповісти
Збирай валізу і їдь на паРашу. Через таких лояльних до сосії виродків як ти в нас зараз війна. Не зочеш захищати країну, виконувати конституційний обов'язок - спали паспорт та іди ***** звідси в любімую расіюшку.
показати весь коментар
06.07.2025 13:54 Відповісти
так і ти не захищаєш країну - валі в твою рашку
показати весь коментар
06.07.2025 14:00 Відповісти
Ужос! Проклятые ухилянты. Кардинальное решение-всех, кто не явится в ТЦК завтра до 9.00 расстрелять или утопить в Тисе. Вот тогда в стране не будет ухилянтов и ух тогда заживём, стабилизируем фронт, потом пойдём на москву, ибо не будет ухилянтов и никто не будет срывать мобилизацию. Вот только кого потом будут винить "боевые диванные деды" в проблемах в государстве?
показати весь коментар
06.07.2025 13:53 Відповісти
Пішов нах, смердючий кацапський манкурт
показати весь коментар
06.07.2025 13:55 Відповісти
Я на нём и так сижу, только ноги свисают.
показати весь коментар
06.07.2025 13:59 Відповісти
Ну ось, валаґодскіє на Цензорі...
показати весь коментар
06.07.2025 14:02 Відповісти
И вы оттуда? Как приятно встретить своих. Вы, я смотрю, под прикрытием работаете, мимикрируете под местную патриотку? От товарища майора указания уже получили? Шифры, пароли, явки не поменялись?
показати весь коментар
06.07.2025 14:09 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2025 13:54 Відповісти
ТЦК хіба вже має право встановлювати особу? Поліція там мала бути з самого початку.
показати весь коментар
06.07.2025 13:56 Відповісти
Ухилянт=Зрадник!Корупціонер=Зрадник!
показати весь коментар
06.07.2025 13:56 Відповісти
Якщо злочин скоєно проти людини в формі, хоч і ТЦК, це має бути обтяжуючою обставиною!
показати весь коментар
06.07.2025 13:57 Відповісти
людина в формі була без балаклави? з знаками розрізнення? з бодікамерою? з документами?
показати весь коментар
06.07.2025 14:03 Відповісти
А якщо злочин скоєно проти людини НЕ В ФОРМІ? Тоді що? Іпсо, поодинокий випадок і взагалі «він сам винен»?
показати весь коментар
06.07.2025 14:04 Відповісти
Ви неуважно читали мій допис. Я ж писав про "обтяжуючу обставину" до злочину, а не його відміну.
показати весь коментар
06.07.2025 14:06 Відповісти
А коли людина у формі з тцк скоює злочин проти цивільної особи то це має бути пом'якшенною обставиною. Тобто нічого не буде.
показати весь коментар
06.07.2025 14:08 Відповісти
А це не на цьому відео випадково https://www.facebook.com/katrin.plum.3/videos/1942409136522908?locale=uk_UA били цього бідолаху ?
показати весь коментар
06.07.2025 13:59 Відповісти
Триндець... П'ятнадцять вгодованих бичар на одного цивільного. І жоден речник чи то тцк, чи то сухопутних військ чомусь такі відео не коментують.
показати весь коментар
06.07.2025 14:04 Відповісти
Звичайний кримінал. Безкарність народжує свавілля. Зараз вся повнота влади у воєнкоматчиків. Всі інші просто салабони в порівнянні з ними. Ріелтори кажуть, що зараз бум на купівлю нерухомості серед людей в погонах. Потім буде сформована нова каста - військові - які будуть конкурувати з силовиками та іншими "корпораціями". Нажаль, "веселі часи" нас чекають після війни...
показати весь коментар
06.07.2025 14:12 Відповісти
86% інцидентів з ТЦК у червні виявилися фейками та ІПСО, - Сухопутні війська
- скоріш за все, тут також фейк та іпсо. Ймовірність 86%.
показати весь коментар
06.07.2025 14:00 Відповісти
Може нехай жіночки розносять повістки - шоб не було цих боїв без правил
показати весь коментар
06.07.2025 14:00 Відповісти
Нападника поліція, яка супроводжує тцк, застрелила?
показати весь коментар
06.07.2025 14:03 Відповісти
Хотіла б подивитися, як круті посони будуть бити по голові бурята, котрий буде забирати їх в кацапську армію.
показати весь коментар
06.07.2025 14:04 Відповісти
Нічого, подивимось як буде бити по голові орків на фронті (якщо це ухилянт). Чи там буде тихим та богобоязливим?
показати весь коментар
06.07.2025 14:07 Відповісти
Якщо доведуть вину нападника,то його варто включити до списків "хачу к сваім".Він же за "мір","протів братаубійствєннай вайни"...отже буде прийнятий з обіймами братьямі.
показати весь коментар
06.07.2025 14:09 Відповісти
А коли навпаки ніякого кримінального провадження не відкривають. А чому ?
показати весь коментар
06.07.2025 14:10 Відповісти
На нари верховного ішака! Це обкурене чмо, відповідно до Конституції і є відповідальним за мобілізацію.
показати весь коментар
06.07.2025 14:11 Відповісти
це, ж треба?
ніщєброди почали чинити опір?
ви, кончені людолови, навіть не уявляєте, що на вас чекає у майбутньому!
ви кончені зелені мародери, навіть не уявляєте, що на вас чекає у майбутньому.
до речі, не такому ж і далекому.
давайте перевіримо!
до наступної осені 2026.
показати весь коментар
06.07.2025 14:13 Відповісти
 
 