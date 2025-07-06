Военнослужащего ТЦК ударили по голове во время мероприятий оповещения на Ривненщине: открыто производство

5 июля 2025 года на Ривненщине во время проведения мероприятий оповещения ударили по голове военнослужащего ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ривненский областной ТЦК и СП.

Как отмечается, в соответствии с приказом начальника одного из районных ТЦК и СП области, около 13.00 группа военнослужащих одного из ТЦКСП Ривненской области осуществляла оповещение в с. Орловка. Во время проверки документов у группы лиц возник конфликт, во время которого старшего солдата ударили по голове.

На место происшествия вызвали полицию.

Военнослужащий был направлен в КНП "Сарненська ЦРБ" СМР.

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По факту нанесения травм военнослужащему во время выполнения задач по назначению правоохранительными органами внесены сведения в ЕРДР об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 350 УКУ.