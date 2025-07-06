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Новости Нападение на ТЦК
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Военнослужащего ТЦК ударили по голове во время мероприятий оповещения на Ривненщине: открыто производство

Два чиновника ВСУ организовали схему в ТЦК Киева и Волыни

5 июля 2025 года на Ривненщине во время проведения мероприятий оповещения ударили по голове военнослужащего ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ривненский областной ТЦК и СП.

Как отмечается, в соответствии с приказом начальника одного из районных ТЦК и СП области, около 13.00 группа военнослужащих одного из ТЦКСП Ривненской области осуществляла оповещение в с. Орловка. Во время проверки документов у группы лиц возник конфликт, во время которого старшего солдата ударили по голове.

На место происшествия вызвали полицию.

Военнослужащий был направлен в КНП "Сарненська ЦРБ" СМР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруги избили военного ТЦК и полицейского на Харьковщине: открыто уголовное производство

По факту нанесения травм военнослужащему во время выполнения задач по назначению правоохранительными органами внесены сведения в ЕРДР об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 350 УКУ.

Автор: 

драка (2027) ТЦК (644) Ровенская область (1260) Ровенский район (18) Орловка (1)


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Топ комментарии
+20
"На місце події викликали поліцію." - це якесь іпсо. вони ж з поліцією ходять і з бодікамерами. журналісти не хочуть навіть перевіряти ту інформацію, яку перепостили без змін.
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06.07.2025 13:50 Ответить
+19
Йде до того що співробітникам ТЦК було б більш безпечніше воювати на фронті чим мобілізовувати непокорних ухилянтів у тилу.
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06.07.2025 13:48 Ответить
+17
Мабуть у грубій формі відмовився когось мобілізовувати, й почав виштовхувати з буса, й вдарився головою об одвірок. А що показали боді камери які вони повинні тримати завжди увімкненими?
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06.07.2025 13:57 Ответить
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Страница 3 из 3
паруччік галіцин, перестань скавчати !застрєлісь в дальнєм окопчікє !

.
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06.07.2025 15:35 Ответить
Виковиряй зелупу з носа.
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06.07.2025 15:47 Ответить
ну дэржава хай платит хорошие бабки не тцк, прокурорам и депутатам, а контрактникам, в желающих не будет отбоя, а укр-держ-патриоты уже давно закончились
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06.07.2025 14:28 Ответить
А за скока ты пойдешь на контракт? Во скока оценишь свои риски? Или скока лимонов тебе не дадут все пойдет на стиральный порошок чтоб трусы от сцикунского дерьма отстировать? В прачечной будешь "воевать"
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06.07.2025 14:48 Ответить
Вапрос интиресный палюбому нада падумать патамушо я так ни гатов атветить парашок дома есть
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06.07.2025 15:11 Ответить
та одевай себе трусы с дерьмом на башку и ходи смелый-умелый))
а я оценю своё время в 4 ляма/мес, 8ч день, сбт/вск выходной, ежедневное продление контракта. Нравится? Дорого? так устроен капитализм, значит ищи дешевле
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06.07.2025 15:44 Ответить
На нуле до 190к грн платят. Но особо очередей не наблюдается
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06.07.2025 15:01 Ответить
А чому в кацапів спостерігаються черги? Може, до грошей треба ще і правильну пропаганду? Причому, з самого початку. Бо вже пізно.
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06.07.2025 15:05 Ответить
патамуша...

життя кацапа = життя таргана під тапком

в Україні життя бесцінне, кацапе !

.
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06.07.2025 15:38 Ответить
Про своє "безцінне життя" розкажеш спершу тцкуну, який запхає тебе в бус, а потім комбату-самодуру, який, сидячи за 100 км від передової, пошле тебе під ворожими дронами та вогнем ворожої арти штурмувати нахрін нікому не потрібну лісосмугу біля тьоткино.
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06.07.2025 15:46 Ответить
та хрен там марафонский а не 190к
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06.07.2025 15:50 Ответить
20+к ставка в тылу. +100к на нуле. 120+к просто если сидишь в окопе на нуле. И ещё +70к за 30 дней выполнения боевых заданий. Всё официально
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06.07.2025 16:18 Ответить
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06.07.2025 14:33 Ответить
Ось чому поліція та нацгвардія почала закуповувати щити. Шось вони бояться.
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06.07.2025 14:42 Ответить
ухилянтів, як прихильників руССкаго міра і колаборантів, потрібрібно РОЗСТРІЛЮВАТИ на місці
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06.07.2025 14:55 Ответить
Тобі ж вдалось заховатись від розстрілу...
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06.07.2025 15:03 Ответить
Він хоче брати участь в розстрільних заходах
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06.07.2025 15:10 Ответить
А доведеться навпаки, верещати "а мене за що"...
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06.07.2025 15:20 Ответить
Це тобі вдалося… поки що
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06.07.2025 15:15 Ответить
Чого істериш, ухилянт?
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06.07.2025 15:23 Ответить
- рашиський удар по ТЦК
- напад ухилянта на співробітника ТЦК
- скавчання ботів проти ТЦК...

совпадєніє ?
НЄ думаю!

скоординована операція ?
+ 💯!
Іпсо ********** !

.
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06.07.2025 15:32 Ответить
Та це 100500 %. Заважає клята кацапня файним хлопакам з ТЦК українців мордувати та дуляри вибивати.... Чи це теж ІПСО?
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06.07.2025 15:38 Ответить
проблеми фронта - тупа нестача піхоти

мета хутіна - зрив мобілізації

чи не так ? кацапчику ?

.
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06.07.2025 15:54 Ответить
Іди добровільно у ТЦК і ніхто з тебе не зібʼє доляри, які ти отримуєш від ОПи за свої висєри.
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06.07.2025 15:58 Ответить
Судячи з фото, це товстосраке, зелене лайно, воювало тільки з ложкою і виделкою. Срань
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06.07.2025 15:37 Ответить
а ти чєтирєжди Хєрой савєцького саюза ?

.
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06.07.2025 15:40 Ответить
Судячи з твого коменту, ти - дов...***! Це фото взагалі до події не має відношення.
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06.07.2025 16:23 Ответить
@бать, скільки дебілів у коментарі понабігало… кретини напевно не розуміють, що якщо ЗСУ і мудрий нарід посваряться, то виграють від цього рашисти і тоді вже нинішні ТЦКшники здаватимуться взірцем ввічливості. Я вкотре нагадую, що ця система мобілізації створена чотирижди ухилянтом, а нині верховним гівнокомандуючим Боневтіком замість повноцінної мобілізації.
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06.07.2025 15:56 Ответить
Так ти і такі, як ти, якраз і намагаються "посварити ЗСУ і мудрий нарід". А як у твоєму баченні виглядає "повноцінна мобілізація" на відміну від тої, що є?
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06.07.2025 16:14 Ответить
А воювати все-одно будуть всі чоловіки мобілізаційного віку. Як не "за Київ"; - то будуть "брать Киев": https://t.me/kazansky2017/18008 Денис Казанський:https://t.me/kazansky2017/18009?single

Жителя оккупированного Мелитополя Эдуарда Манойлова оккупанты заставили подписать контракт на «СВО» и https://t.me/poisk_in_ua/138261 отправили на мясо. После первых же мясных штурмов он пропал без вести.
Это - не первое прямое опровержение заявлений о том, что жителей оккупированных в 2022 территорий не заставляют воевать и не угоняют на убой.
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06.07.2025 16:00 Ответить
І де там про те, що його ПРИМУСИЛИ?
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06.07.2025 16:11 Ответить
Якщо вам невідомо, то поясню: вороже "заставили" на українську перекладається не інакше, як "примусили".
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06.07.2025 16:29 Ответить
Саме так. Звідки інфа, що "заставили"? Його брат каже, що "пішов служити за контрактом". Але нема ні слова про те, що його хтось примушував його підписувати. Тобто, підписав добровільно.
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06.07.2025 16:37 Ответить
Можливо..., та ні, очевидно, що в цивілізованому світі нема такого, щоб "його хтось примушував його підписувати"...
Але я стільки прожив при совку, що прекрасно знаю, і смію вам доповісти, що в тому світі існує безліч способів примусити особу щось підписати "добровольно-принудительно". Ви занадто молодий, видно, і не знаєте, як підписували відомості на облігації, на пожертви "за мир во всьом міре", "не читал, но осуждаю" і т.п.
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06.07.2025 17:09 Ответить
*****, ви на кого руку підняли? Бурята за брата маете? Суд на кожного хто підіймає руку на війскового!!!!
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06.07.2025 16:04 Ответить
Дохнути за вас уже нема кому, колись таки буряти постукають у твої двері. краще поки можеш біжи звідси.
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06.07.2025 16:21 Ответить
Оце ти їб@нула , потужно так
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06.07.2025 16:35 Ответить
Пока будет принудительная мобилизация, такие новости будут повторяться с арифметической прогрессией. Только добровольная подпись под контрактом в ВСУ изменит ситуацию. И неважно, что повлияло на решение подписать контракт- хорошие деньги, ненависть к врагу, жажда мщения, идеалогия, или патриотизм. Главное самостоятельное, осознанное, принятое решение. А то, что сейчас происходит в Украине- это антиукраинская деятельность, и осознанный подрыв Независимости страны. Ведь такой путь ведёт к военному поражению.
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06.07.2025 16:29 Ответить
"Ведь такой путь ведёт к военному поражению."

Абсолютно вірно. Цікаво, самі тцкуни та всі, хто підтримує насильницьку мобілізацію, в тому числі і місцева цензорівська бойова диванна п/братія, цього справді не розуміють? Чи цілком свідомо бажають поразки України?
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06.07.2025 16:40 Ответить
Не, они реально не понимают. Они глупые. Единственное, что они понимают, что конкретно их не возьмут из-за возраста(в основном старые пердуны топят за ТЦК), или например "патриотические" женщины тут икру мечут-"всем идти на фронт". Они думают примерно так- "да, мотивацию у бусифицированных слабенькая, но как минимум время катастрофы они отсрочат своим мясом. " Может быть. Но отсрочка поражения, это всё равно не правильный путь. Он всё равно ведёт в пропасть. Соответственно, нужно менять такой путь. Он не подходит, раз заведома проигрышный, хоть и условно говоря, произойдёт через три хода.
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06.07.2025 16:57 Ответить
Рівненський фронт, чи не найнебезпечніший за усю війну...
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06.07.2025 16:45 Ответить
Ну, так. Мешканці с. Орлівка героїчно захищають Батьківщину від російських загарбників на Рівненському фронті. Відважно вступають у бій зі старшим солдатом окупаційної армії.
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06.07.2025 16:56 Ответить
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