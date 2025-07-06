Военнослужащего ТЦК ударили по голове во время мероприятий оповещения на Ривненщине: открыто производство
5 июля 2025 года на Ривненщине во время проведения мероприятий оповещения ударили по голове военнослужащего ТЦК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ривненский областной ТЦК и СП.
Как отмечается, в соответствии с приказом начальника одного из районных ТЦК и СП области, около 13.00 группа военнослужащих одного из ТЦКСП Ривненской области осуществляла оповещение в с. Орловка. Во время проверки документов у группы лиц возник конфликт, во время которого старшего солдата ударили по голове.
На место происшествия вызвали полицию.
Военнослужащий был направлен в КНП "Сарненська ЦРБ" СМР.
По факту нанесения травм военнослужащему во время выполнения задач по назначению правоохранительными органами внесены сведения в ЕРДР об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 350 УКУ.
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а я оценю своё время в 4 ляма/мес, 8ч день, сбт/вск выходной, ежедневное продление контракта. Нравится? Дорого? так устроен капитализм, значит ищи дешевле
життя кацапа = життя таргана під тапком
в Україні життя бесцінне, кацапе !
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- напад ухилянта на співробітника ТЦК
- скавчання ботів проти ТЦК...
совпадєніє ?
НЄ думаю!
скоординована операція ?
+ 💯!
Іпсо ********** !
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мета хутіна - зрив мобілізації
чи не так ? кацапчику ?
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Жителя оккупированного Мелитополя Эдуарда Манойлова оккупанты заставили подписать контракт на «СВО» и https://t.me/poisk_in_ua/138261 отправили на мясо. После первых же мясных штурмов он пропал без вести.
Это - не первое прямое опровержение заявлений о том, что жителей оккупированных в 2022 территорий не заставляют воевать и не угоняют на убой.
Але я стільки прожив при совку, що прекрасно знаю, і смію вам доповісти, що в тому світі існує безліч способів примусити особу щось підписати "добровольно-принудительно". Ви занадто молодий, видно, і не знаєте, як підписували відомості на облігації, на пожертви "за мир во всьом міре", "не читал, но осуждаю" і т.п.
Абсолютно вірно. Цікаво, самі тцкуни та всі, хто підтримує насильницьку мобілізацію, в тому числі і місцева цензорівська бойова диванна п/братія, цього справді не розуміють? Чи цілком свідомо бажають поразки України?