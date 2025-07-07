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Новини Мирний план Франції і Британії
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Між Макроном та Стармером виникли розбіжності щодо допомоги Україні в межах "коаліції охочих", - Politico

макрон,Відносини Стармера та Макрона похитнулісь

У стосунках президента Франції Емманюеля Макрона і прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера почали з'являтися тріщини, це загрожує розколу "коаліції охочих" щодо підтримки України у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на анонімні джерела серед дипломатів

Ті розповіли, що у Франції почали висловлювати роздратування тим, як у Великій Британії вирішили взаємодіяти з Трампом на тлі прагнення утримати його у переговорах для миру в Україні. У Лондоні ж дратувалися через підхід Парижа.

Своєю чергою, у Лондоні звинувачують Макрона в тому, що на тлі завершення свого президентського терміну він у своїх міжнародних заявах "думає про свою спадщину".

За словами одого із колишніх високопоставлених британських дипломатів, Макрон "теж дещо підлещувався [до Трампа], але не так активно, як ми". Співрозмовник Politico назвав стратегію Стармера у спілкуванні з президентом США як "безсоромну, але необхідну".

Тим часом один із близьких до Макрона експертів сказав, що британський прем'єр "набагато обережніший", коли йдеться про стосунки з Білим домом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стармер про зустріч із Зеленським після його сварки з Трампом: Я не чекав на сходинках, а підійшов і обійняв. ФОТО

Ще одна причина розколу між французьким та британським лідерами — це мита від США. Макрон, ймовірно, незадоволений угодою щодо послаблення мит на британські товари, якої Стармер досяг із Трампом, тоді як Франція і далі підпадає під санкції США.

Крім того, напругу вбачають і в межах "коаліції охочих" для України, яку очолюють Велика Британія і Франція. За словами двох французьких посадовців, у межах коаліції бракує чіткого плану, зокрема через нібито надмірну увагу Лондона до гарантій безпеки від США, які ті так і не надають.

Автор: 

Трамп Дональд (6379) Макрон Емманюель (1540) Стармер Кір (232)


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Топ коментарі
+11
хлопаки вирішили зіграти у гру "де два українці - там три гетьмани"
хєрово...
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07.07.2025 09:36 Відповісти
+7
Все? "навоювались" уже? )
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07.07.2025 09:36 Відповісти
+6
Спектакль джентльменів для лохів продовжується)
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07.07.2025 09:42 Відповісти
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хлопаки вирішили зіграти у гру "де два українці - там три гетьмани"
хєрово...
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07.07.2025 09:36 Відповісти
Та не, просто две шлюхи спорят кто из них менее шлюха. И аргументы, типа, а я не глотаю.
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07.07.2025 11:38 Відповісти
Все? "навоювались" уже? )
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07.07.2025 09:36 Відповісти
Розкол коаліції подарунок для вісі зла...
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07.07.2025 09:37 Відповісти
Спектакль джентльменів для лохів продовжується)
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07.07.2025 09:42 Відповісти
Та яка там коаліція.
51-й штат сидить за великим чудовим Ламаншем і навіть з ЄС давно вийшов.
Звісно що вони будуть триматись Штатів до останнього.

Французи мають об'єднатися з німцями, Північною Європою, країнами Балтії, поляками і українцями. Така коаліція легко нагне рашку без усяких США.
Але звісно що для цього треба забути про те соціалістично-міграційне безумство яким вони займались 30 років поспіль.
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07.07.2025 09:48 Відповісти
соціалістично-міграційне безумство

А який сенс цього безумства, чи вони мазохісти, чи їм стидно було, що люди подумають, але зараз не совок, всім срати що хтось там шось подумає. Як сталося таке з Європою, що вони почали плясати під дудку чурок, абреків та трансгендерів?
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07.07.2025 10:04 Відповісти
Як тільки зник останній (як вони думали) ворог - совок - який міг мінімально тримати їх в тонусі - одразу пішла розслабуха, урізання військових бюджетів, мир-дружба-жвачка з недобитими свинособаками, а вивільнені кошти пішли на соціалочку, яку почала активно освоювати масова міграція. А масова міграція почалася бо європейцям її активно пропагувала лівацька повісточка. Корисні ідіоти, яких ще совок окучував активно - фактичні вороги своєї країни і свого народу.
Все це пояснювалось різними нісенітницями - по-перше говорили що це допоможе вирівняти демографію. Хоча звісно що купа Ахмедів на соц.виплатах ніяк не допомагають пенсіонерам які в 65 ще мають працювати щоб прогодувати себе і ще сім'ю якогось Ібрагіма.
По-друге почали вигадувати про якесь культурне різноманіття так ніби Європа це якийсь забитий кишлак в горах а не величезна цивілізація де кожна країна прекрасна, всі кордони відкриті і люди в 21 столітті спокійно пересувались, міняли місце роботи, одружувались, заводили детій і т.п.
Ну і по-третє культивували вину за "колоніальне минуле" при чому не тільки не пояснюючи яка така вина може бути в людей чиї батьки, діди і навіть прадіди не були колонізаторами - а ще й не робили жодних винятків для будь-яких країн, таких як скажім та ж Норвегія яка ніяких колоній не мала і сама остаточно отримала незалежність тільки в 20 столітті.
Ну от тепер і результат - економіка сильно вже відстає в розвитку темпів розвитку Штатів чи Канади. Натовпи мігрантів які не те щоб дуже спішать на економічний фронт, зате на кримінальному фронті б'ються як леви . І реальна військова загроза від вошивої нікчемної бомжацької недоімперії.
Це все призвело до тотальної недовіри центристським партіям - старій еліті - і сплеск популярності "крайніх" лівих і правих. Хоча звісно крайніми їх можна назвати дуже умовно хіба що з точки зору тої самої лівацької повісточки.

Сподіваюсь що Європка таки прийде до тями, очиститься і почне трохи більше дбати за власні інтереси і інтереси своїх народів а не доїдати ментальне лайно за божевільними лівацькими виродженцями.
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07.07.2025 11:19 Відповісти
Я не расист, але нєгри мені на моїй вулиці та в квартирі напроти і нафіг не потрібні. Треба було це придушувати в зародку, а біженців розвертати додому. Взяти ту ж Україну, ми змогли з чоловіків зробити невиїзних рабів, то чого Європка церемониться там з кимось, якимито палатєнцами непідмитими
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07.07.2025 11:28 Відповісти
Жополизи! Тільки наш Лідор брутально поставив бикуючого Трампа на місце і вигнав зі свого кабінета
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07.07.2025 09:58 Відповісти
Та хто вони такі у порівнянні із Зе? Скільки у Макрона і Стармера бойових бригад? А у Зе більше 100
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07.07.2025 10:07 Відповісти
Ще наш Лідор може підтягнутись 15 разів. І не втік! А ці?
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07.07.2025 10:13 Відповісти
"Пани б'ються а в холопiв чуби трiщать"(с)
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07.07.2025 10:05 Відповісти
десь у бункенері чмоня потирає руки
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07.07.2025 10:12 Відповісти
Історія, цих чортяк нічому не вчить...В свій час ,Алоїзич вже скористався непорозуміннями між англіками та французяками,тепер і Путяра з цього неподобства зробить висновки...
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07.07.2025 10:17 Відповісти
Треба ще Саміт миру організувати?
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07.07.2025 10:19 Відповісти
Діти, діти...
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07.07.2025 10:45 Відповісти
а де коаліція ''РІШУЧИХ''?
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07.07.2025 10:48 Відповісти
Бо Стармер як колишній адвокат та прокурор не клоунадить в стилі Макрона і знає ціну словам та діям. Це можно побачити по його профайлінгу.
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07.07.2025 10:52 Відповісти
Коаліція охочих здувається навіть не почавшись - ну хоч набалакались
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07.07.2025 11:22 Відповісти
еще ничего не начали делать в межах "коаліції охочих", а уже не знают как
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07.07.2025 11:35 Відповісти
 
 