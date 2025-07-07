Між Макроном та Стармером виникли розбіжності щодо допомоги Україні в межах "коаліції охочих", - Politico
У стосунках президента Франції Емманюеля Макрона і прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера почали з'являтися тріщини, це загрожує розколу "коаліції охочих" щодо підтримки України у війні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на анонімні джерела серед дипломатів
Ті розповіли, що у Франції почали висловлювати роздратування тим, як у Великій Британії вирішили взаємодіяти з Трампом на тлі прагнення утримати його у переговорах для миру в Україні. У Лондоні ж дратувалися через підхід Парижа.
Своєю чергою, у Лондоні звинувачують Макрона в тому, що на тлі завершення свого президентського терміну він у своїх міжнародних заявах "думає про свою спадщину".
За словами одого із колишніх високопоставлених британських дипломатів, Макрон "теж дещо підлещувався [до Трампа], але не так активно, як ми". Співрозмовник Politico назвав стратегію Стармера у спілкуванні з президентом США як "безсоромну, але необхідну".
Тим часом один із близьких до Макрона експертів сказав, що британський прем'єр "набагато обережніший", коли йдеться про стосунки з Білим домом.
Ще одна причина розколу між французьким та британським лідерами — це мита від США. Макрон, ймовірно, незадоволений угодою щодо послаблення мит на британські товари, якої Стармер досяг із Трампом, тоді як Франція і далі підпадає під санкції США.
Крім того, напругу вбачають і в межах "коаліції охочих" для України, яку очолюють Велика Британія і Франція. За словами двох французьких посадовців, у межах коаліції бракує чіткого плану, зокрема через нібито надмірну увагу Лондона до гарантій безпеки від США, які ті так і не надають.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хєрово...
51-й штат сидить за великим чудовим Ламаншем і навіть з ЄС давно вийшов.
Звісно що вони будуть триматись Штатів до останнього.
Французи мають об'єднатися з німцями, Північною Європою, країнами Балтії, поляками і українцями. Така коаліція легко нагне рашку без усяких США.
Але звісно що для цього треба забути про те соціалістично-міграційне безумство яким вони займались 30 років поспіль.
А який сенс цього безумства, чи вони мазохісти, чи їм стидно було, що люди подумають, але зараз не совок, всім срати що хтось там шось подумає. Як сталося таке з Європою, що вони почали плясати під дудку чурок, абреків та трансгендерів?
Все це пояснювалось різними нісенітницями - по-перше говорили що це допоможе вирівняти демографію. Хоча звісно що купа Ахмедів на соц.виплатах ніяк не допомагають пенсіонерам які в 65 ще мають працювати щоб прогодувати себе і ще сім'ю якогось Ібрагіма.
По-друге почали вигадувати про якесь культурне різноманіття так ніби Європа це якийсь забитий кишлак в горах а не величезна цивілізація де кожна країна прекрасна, всі кордони відкриті і люди в 21 столітті спокійно пересувались, міняли місце роботи, одружувались, заводили детій і т.п.
Ну і по-третє культивували вину за "колоніальне минуле" при чому не тільки не пояснюючи яка така вина може бути в людей чиї батьки, діди і навіть прадіди не були колонізаторами - а ще й не робили жодних винятків для будь-яких країн, таких як скажім та ж Норвегія яка ніяких колоній не мала і сама остаточно отримала незалежність тільки в 20 столітті.
Ну от тепер і результат - економіка сильно вже відстає в розвитку темпів розвитку Штатів чи Канади. Натовпи мігрантів які не те щоб дуже спішать на економічний фронт, зате на кримінальному фронті б'ються як леви . І реальна військова загроза від вошивої нікчемної бомжацької недоімперії.
Це все призвело до тотальної недовіри центристським партіям - старій еліті - і сплеск популярності "крайніх" лівих і правих. Хоча звісно крайніми їх можна назвати дуже умовно хіба що з точки зору тої самої лівацької повісточки.
Сподіваюсь що Європка таки прийде до тями, очиститься і почне трохи більше дбати за власні інтереси і інтереси своїх народів а не доїдати ментальне лайно за божевільними лівацькими виродженцями.