Між Макроном та Стармером виникли розбіжності щодо допомоги Україні в межах "коаліції охочих", - Politico

У стосунках президента Франції Емманюеля Макрона і прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера почали з'являтися тріщини, це загрожує розколу "коаліції охочих" щодо підтримки України у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на анонімні джерела серед дипломатів

Ті розповіли, що у Франції почали висловлювати роздратування тим, як у Великій Британії вирішили взаємодіяти з Трампом на тлі прагнення утримати його у переговорах для миру в Україні. У Лондоні ж дратувалися через підхід Парижа.

Своєю чергою, у Лондоні звинувачують Макрона в тому, що на тлі завершення свого президентського терміну він у своїх міжнародних заявах "думає про свою спадщину".

За словами одого із колишніх високопоставлених британських дипломатів, Макрон "теж дещо підлещувався [до Трампа], але не так активно, як ми". Співрозмовник Politico назвав стратегію Стармера у спілкуванні з президентом США як "безсоромну, але необхідну".

Тим часом один із близьких до Макрона експертів сказав, що британський прем'єр "набагато обережніший", коли йдеться про стосунки з Білим домом.

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Ще одна причина розколу між французьким та британським лідерами — це мита від США. Макрон, ймовірно, незадоволений угодою щодо послаблення мит на британські товари, якої Стармер досяг із Трампом, тоді як Франція і далі підпадає під санкції США.

Крім того, напругу вбачають і в межах "коаліції охочих" для України, яку очолюють Велика Британія і Франція. За словами двох французьких посадовців, у межах коаліції бракує чіткого плану, зокрема через нібито надмірну увагу Лондона до гарантій безпеки від США, які ті так і не надають.