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Новости Мирный план Франции и Великобритании
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Между Макроном и Стармером возникли разногласия по поводу помощи Украине в рамках "коалиции желающих", - Politico.

макрон,Отношения Стармера и Макрона пошатнулись

В отношениях президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера начали появляться трещины, это грозит расколом "коалиции желающих" по поддержке Украины в войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники среди дипломатов

Те рассказали, что во Франции начали выражать раздражение тем, как в Великобритании решили взаимодействовать с Трампом на фоне стремления удержать его в переговорах для мира в Украине. В Лондоне же раздражались из-за подхода Парижа.

В свою очередь, в Лондоне обвиняют Макрона в том, что на фоне завершения своего президентского срока, он в своих международных заявлениях "думает о своем наследии".

По словам одного из бывших высокопоставленных британских дипломатов, Макрон "тоже несколько заискивал [к Трампу], но не так активно, как мы". Собеседник Politico назвал стратегию Стармера в общении с президентом США как "бесстыдную, но необходимую".

Между тем один из близких к Макрону экспертов сказал, что британский премьер "гораздо осторожнее", когда речь идет об отношениях с Белым домом.

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Еще одна причина раскола между французским и британским лидерами - это пошлины от США. Макрон, вероятно, недоволен соглашением об ослаблении пошлин на британские товары, которого Стармер достиг с Трампом, тогда как Франция и дальше подпадает под санкции США.

Кроме того, напряжение видят и в пределах "коалиции желающих" для Украины, которую возглавляют Великобритания и Франция. По словам двух французских чиновников, в рамках коалиции не хватает четкого плана, в частности из-за якобы чрезмерного внимания Лондона к гарантиям безопасности от США, которые те так и не предоставляют.

Автор: 

Трамп Дональд (5910) Макрон Эмманюэль (1386) Стармер Кир (229)


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хлопаки вирішили зіграти у гру "де два українці - там три гетьмани"
хєрово...
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07.07.2025 09:36 Ответить
Все? "навоювались" уже? )
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07.07.2025 09:36 Ответить
Розкол коаліції подарунок для вісі зла...
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07.07.2025 09:37 Ответить
Спектакль джентльменів для лохів продовжується)
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07.07.2025 09:42 Ответить
Та яка там коаліція.
51-й штат сидить за великим чудовим Ламаншем і навіть з ЄС давно вийшов.
Звісно що вони будуть триматись Штатів до останнього.

Французи мають об'єднатися з німцями, Північною Європою, країнами Балтії, поляками і українцями. Така коаліція легко нагне рашку без усяких США.
Але звісно що для цього треба забути про те соціалістично-міграційне безумство яким вони займались 30 років поспіль.
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07.07.2025 09:48 Ответить
соціалістично-міграційне безумство

А який сенс цього безумства, чи вони мазохісти, чи їм стидно було, що люди подумають, але зараз не совок, всім срати що хтось там шось подумає. Як сталося таке з Європою, що вони почали плясати під дудку чурок, абреків та трансгендерів?
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07.07.2025 10:04 Ответить
Жополизи! Тільки наш Лідор брутально поставив бикуючого Трампа на місце і вигнав зі свого кабінета
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07.07.2025 09:58 Ответить
"Пани б'ються а в холопiв чуби трiщать"(с)
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07.07.2025 10:05 Ответить
 
 