Между Макроном и Стармером возникли разногласия по поводу помощи Украине в рамках "коалиции желающих", - Politico.
В отношениях президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера начали появляться трещины, это грозит расколом "коалиции желающих" по поддержке Украины в войне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники среди дипломатов
Те рассказали, что во Франции начали выражать раздражение тем, как в Великобритании решили взаимодействовать с Трампом на фоне стремления удержать его в переговорах для мира в Украине. В Лондоне же раздражались из-за подхода Парижа.
В свою очередь, в Лондоне обвиняют Макрона в том, что на фоне завершения своего президентского срока, он в своих международных заявлениях "думает о своем наследии".
По словам одного из бывших высокопоставленных британских дипломатов, Макрон "тоже несколько заискивал [к Трампу], но не так активно, как мы". Собеседник Politico назвал стратегию Стармера в общении с президентом США как "бесстыдную, но необходимую".
Между тем один из близких к Макрону экспертов сказал, что британский премьер "гораздо осторожнее", когда речь идет об отношениях с Белым домом.
Еще одна причина раскола между французским и британским лидерами - это пошлины от США. Макрон, вероятно, недоволен соглашением об ослаблении пошлин на британские товары, которого Стармер достиг с Трампом, тогда как Франция и дальше подпадает под санкции США.
Кроме того, напряжение видят и в пределах "коалиции желающих" для Украины, которую возглавляют Великобритания и Франция. По словам двух французских чиновников, в рамках коалиции не хватает четкого плана, в частности из-за якобы чрезмерного внимания Лондона к гарантиям безопасности от США, которые те так и не предоставляют.
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хєрово...
51-й штат сидить за великим чудовим Ламаншем і навіть з ЄС давно вийшов.
Звісно що вони будуть триматись Штатів до останнього.
Французи мають об'єднатися з німцями, Північною Європою, країнами Балтії, поляками і українцями. Така коаліція легко нагне рашку без усяких США.
Але звісно що для цього треба забути про те соціалістично-міграційне безумство яким вони займались 30 років поспіль.
А який сенс цього безумства, чи вони мазохісти, чи їм стидно було, що люди подумають, але зараз не совок, всім срати що хтось там шось подумає. Як сталося таке з Європою, що вони почали плясати під дудку чурок, абреків та трансгендерів?