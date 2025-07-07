Между Макроном и Стармером возникли разногласия по поводу помощи Украине в рамках "коалиции желающих", - Politico.

В отношениях президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера начали появляться трещины, это грозит расколом "коалиции желающих" по поддержке Украины в войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники среди дипломатов

Те рассказали, что во Франции начали выражать раздражение тем, как в Великобритании решили взаимодействовать с Трампом на фоне стремления удержать его в переговорах для мира в Украине. В Лондоне же раздражались из-за подхода Парижа.

В свою очередь, в Лондоне обвиняют Макрона в том, что на фоне завершения своего президентского срока, он в своих международных заявлениях "думает о своем наследии".

По словам одного из бывших высокопоставленных британских дипломатов, Макрон "тоже несколько заискивал [к Трампу], но не так активно, как мы". Собеседник Politico назвал стратегию Стармера в общении с президентом США как "бесстыдную, но необходимую".

Между тем один из близких к Макрону экспертов сказал, что британский премьер "гораздо осторожнее", когда речь идет об отношениях с Белым домом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стармер о встрече с Зеленским после его ссоры с Трампом: Я не ждал на ступеньках, а подошел и обнял. ФОТО

Еще одна причина раскола между французским и британским лидерами - это пошлины от США. Макрон, вероятно, недоволен соглашением об ослаблении пошлин на британские товары, которого Стармер достиг с Трампом, тогда как Франция и дальше подпадает под санкции США.

Кроме того, напряжение видят и в пределах "коалиции желающих" для Украины, которую возглавляют Великобритания и Франция. По словам двух французских чиновников, в рамках коалиции не хватает четкого плана, в частности из-за якобы чрезмерного внимания Лондона к гарантиям безопасности от США, которые те так и не предоставляют.