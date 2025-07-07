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Новини
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Ексміністр транспорту РФ Старовойт покінчив із життям, після того як його звільнив Путін (оновлено)

Міністр транспорту РФ Старовойт покінчив із життям

Колишній міністр транспорту Росії Роман Старовойт вкоротив собі віку в Одинцово.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.

Відомо, що сьогодні диктатор Путін звільнив його з посади міністра. Старовойт очолив Мінтранспорту РФ у травні 2024 року. До цього він обіймав посаду губернатора Курської області.

Згодом Слідчий комітет РФ підтвердив смерть Старовойта.

Зазначається, що тіло ексчиновника із вогнепальним пораненням було виявлено в його особистому авто.

Читайте: Віцепрезидент російської "Транснефти" Бадалов викинувся з вікна, - росЗМІ

Міністр транспорту РФ Старовойт покінчив із життям

Автор: 

росія (66574) самогубство (652)


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Топ коментарі
+24
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07.07.2025 16:04 Відповісти
+20
Міша Чєчєтов аплодує стоячи
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07.07.2025 16:05 Відповісти
+18
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07.07.2025 16:09 Відповісти
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07.07.2025 16:04 Відповісти
Земля тобі залізобетоном.
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07.07.2025 16:04 Відповісти
Какое горе, ща расплачусь))))
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07.07.2025 16:04 Відповісти
Що скажете, російськомовні?
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07.07.2025 16:04 Відповісти
У Сергія Удода в "Блогах" треба запитати
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07.07.2025 16:06 Відповісти
Міша Чєчєтов аплодує стоячи
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07.07.2025 16:05 Відповісти
З рубрики добрі новини.
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07.07.2025 16:05 Відповісти
"Лєтят уууткіііііі....."
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07.07.2025 16:05 Відповісти
Хай вони всі виздихають і насамперед кривавий терорист путін і вся злочина кліка .
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07.07.2025 16:07 Відповісти
терорист путін і вся злочина російськомовна кліка.
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07.07.2025 16:15 Відповісти
сдох клим, и х.... с ним. одной свинособакой меньше
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07.07.2025 16:09 Відповісти
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07.07.2025 16:09 Відповісти
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07.07.2025 16:09 Відповісти
яка сумна новина. 2 гармошки вже порвав.
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07.07.2025 16:10 Відповісти
Я навіть сідр придбаю після роботи
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07.07.2025 16:14 Відповісти
Нерозділене кохання з пуйлом , так буває.
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07.07.2025 16:11 Відповісти
Взагалі то винен Хінштейн,який веде "розкопки"проти попередників,потім надіюсь буде те саме з ним,коли прийдуть наступники.
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07.07.2025 17:21 Відповісти
Тай і *** з ним.
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07.07.2025 16:12 Відповісти
Чи не Пиня його зсамогубив??? Питання риторичне...
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07.07.2025 16:13 Відповісти
Щось у кацапів останнім часом то з вікна випав, то застрелився !
Коли вони почнуть вішатися і робити харакірі ???
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07.07.2025 16:13 Відповісти
Зрозумів, що зараз на нього почнуть "вішать всіх собак"... Або все ще простіше - ФСБшники "грохнули, щоб він не спробував "відгавкуваться", коли на нього "всіх собак вішать будуть"...
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07.07.2025 16:13 Відповісти
І обличчя якесь сумне-сумне на фото... І георгієвська стрічка не надихає чомусь... Діди гарєвалі...
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07.07.2025 16:15 Відповісти
В Украине бы сделали послом.
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07.07.2025 16:17 Відповісти
Да уж, пацан явно шел к успеху, но тут такая х-ня приключилась... Не всем легко даётся легко отрыв рыла от корыта, у некоторых это процесс сопровождается отрывом головы... А это чревато,- кушать то будет нечем, кудыть далее еду засовывать, вот и решил пацан, что лучше так, чем никак... А по сему товарищу пуйлову почаще'е надо проводить подобные акции и кааанечна тщательне'е выбирать кандидатов для ухода в отрыв... Например, некто лавров уже копытом бьёт, ну не терпится ему🤔🧐😁Альё, нашяльника, народ волнуется, ждёт очередного полета, да хоть из окна, коли ковром все аэропорты мааацьковии закрылись, должно же в вяликой расссососиюшке хоть что-летать, а то не вяличественно получацца... какось-такось🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩🐷🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕🖕🖕☦️⚰️🚢
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07.07.2025 16:21 Відповісти
Огорчився до невозможності
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07.07.2025 16:21 Відповісти
естет, мабуть два рожки з калаша собі в голову всадив!
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07.07.2025 16:22 Відповісти
https://enovosty.com/uk/news-ukr/lifestyle/full/vipali-z-vikna-potonuli-abo-zakinchili-zhittya-samogubstvom-zagadkovi-smerti-topmenedzheriv-velikix-kompanij-u-rosii Клуб самогубців топменеджерів болот поповнився черговим учасником. Це ж треба так переживати за те що попав у немилість до царя, щоб собі віку вкорочувати. От якби ще позвільняли усяких мєдвєдєвих, бєлоусових, герасімових, патрушевих, наришкіних, грефів та й просто усяких марданів, соловйових, гаспарянів, скабєєвих, симоньянів і вони виявилися такими же "ранімимі" як цей старовойт..
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07.07.2025 16:22 Відповісти
не зупиняйтеся
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07.07.2025 16:25 Відповісти
І лише в Україні нікого не звльняють... особливо зрадників і мародерів
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07.07.2025 16:28 Відповісти
я б подискутував що краще для країни - мати топ-менеджером такого раба,
або вільну людину по прикладу арєстовича
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07.07.2025 16:39 Відповісти
Добре. навіть на самокат Україні витрачатись не довелось!
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07.07.2025 16:51 Відповісти
Яке "горе"...
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07.07.2025 16:55 Відповісти
Я не здивуюсь, якщо виявиться, що міністр в трусіках шмальнув у себе, бо по телефону дої@али іпсошники зі Служби Божої
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07.07.2025 16:59 Відповісти
Оце, вчинок справжнього руського ахфіцера.
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07.07.2025 17:00 Відповісти
А стоит ли дожидаться уводьнения?
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07.07.2025 17:05 Відповісти
Упал на наградной пистолет 👌
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07.07.2025 17:23 Відповісти
Как пишут https://t.me/ENews112/21093 Shot и «https://t.me/shot_shot/83701 112», бывший врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, сменивший Старовойта на этом посту и в апреле задержанный за хищения, дал показания против Старовойта. до уваги ЦЕНЗОРА
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07.07.2025 17:24 Відповісти
 
 