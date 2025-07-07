Ексміністр транспорту РФ Старовойт покінчив із життям, після того як його звільнив Путін (оновлено)

Колишній міністр транспорту Росії Роман Старовойт вкоротив собі віку в Одинцово.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.

Відомо, що сьогодні диктатор Путін звільнив його з посади міністра. Старовойт очолив Мінтранспорту РФ у травні 2024 року. До цього він обіймав посаду губернатора Курської області.

Згодом Слідчий комітет РФ підтвердив смерть Старовойта.

Зазначається, що тіло ексчиновника із вогнепальним пораненням було виявлено в його особистому авто.

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