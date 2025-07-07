Ексміністр транспорту РФ Старовойт покінчив із життям, після того як його звільнив Путін (оновлено)
Колишній міністр транспорту Росії Роман Старовойт вкоротив собі віку в Одинцово.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.
Відомо, що сьогодні диктатор Путін звільнив його з посади міністра. Старовойт очолив Мінтранспорту РФ у травні 2024 року. До цього він обіймав посаду губернатора Курської області.
Згодом Слідчий комітет РФ підтвердив смерть Старовойта.
Зазначається, що тіло ексчиновника із вогнепальним пораненням було виявлено в його особистому авто.
Топ коментарі
+24 Pavlo Z
показати весь коментар07.07.2025 16:04 Відповісти Посилання
+20 Antiterror 128
показати весь коментар07.07.2025 16:05 Відповісти Посилання
+18 Антип61
показати весь коментар07.07.2025 16:09 Відповісти Посилання
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Коли вони почнуть вішатися і робити харакірі ???
або вільну людину по прикладу арєстовича