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Экс-министр транспорта РФ Старовойт покончил с жизнью после того, как его уволил Путин (обновлено)

Министр транспорта РФ Старовойт покончил с жизнью

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.

Известно, что сегодня диктатор Путин уволил его с должности министра. Старовойт возглавил Минтранспорт РФ в мае 2024 года. До этого он занимал должность губернатора Курской области.

Впоследствии Следственный комитет РФ подтвердил смерть Старовойта.

Отмечается, что тело эксчиновника с огнестрельным ранением было обнаружено в его личном автомобиле.

Читайте: Вице-президент российской "Транснефти" Бадалов выбросился из окна, - росСМИ

Министр транспорта РФ Старовойт покончил с жизнью

Автор: 

россия (96512) самоубийство (1018)


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Топ комментарии
+27
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07.07.2025 16:04 Ответить
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Міша Чєчєтов аплодує стоячи
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07.07.2025 16:05 Ответить
+25
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07.07.2025 16:09 Ответить
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07.07.2025 16:04 Ответить
Земля тобі залізобетоном.
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07.07.2025 16:04 Ответить
Какое горе, ща расплачусь))))
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07.07.2025 16:04 Ответить
Що скажете, російськомовні?
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07.07.2025 16:04 Ответить
У Сергія Удода в "Блогах" треба запитати
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07.07.2025 16:06 Ответить
Міша Чєчєтов аплодує стоячи
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07.07.2025 16:05 Ответить
З рубрики добрі новини.
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07.07.2025 16:05 Ответить
"Лєтят уууткіііііі....."
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07.07.2025 16:05 Ответить
Хай вони всі виздихають і насамперед кривавий терорист путін і вся злочина кліка .
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07.07.2025 16:07 Ответить
терорист путін і вся злочина російськомовна кліка.
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07.07.2025 16:15 Ответить
сдох клим, и х.... с ним. одной свинособакой меньше
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07.07.2025 16:09 Ответить
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07.07.2025 16:09 Ответить
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07.07.2025 16:09 Ответить
яка сумна новина. 2 гармошки вже порвав.
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07.07.2025 16:10 Ответить
Я навіть сідр придбаю після роботи
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07.07.2025 16:14 Ответить
Нерозділене кохання з пуйлом , так буває.
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07.07.2025 16:11 Ответить
Взагалі то винен Хінштейн,який веде "розкопки"проти попередників,потім надіюсь буде те саме з ним,коли прийдуть наступники.
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07.07.2025 17:21 Ответить
Тай і *** з ним.
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07.07.2025 16:12 Ответить
Чи не Пиня його зсамогубив??? Питання риторичне...
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07.07.2025 16:13 Ответить
Щось у кацапів останнім часом то з вікна випав, то застрелився !
Коли вони почнуть вішатися і робити харакірі ???
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07.07.2025 16:13 Ответить
Зрозумів, що зараз на нього почнуть "вішать всіх собак"... Або все ще простіше - ФСБшники "грохнули, щоб він не спробував "відгавкуваться", коли на нього "всіх собак вішать будуть"...
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07.07.2025 16:13 Ответить
І обличчя якесь сумне-сумне на фото... І георгієвська стрічка не надихає чомусь... Діди гарєвалі...
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07.07.2025 16:15 Ответить
В Украине бы сделали послом.
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07.07.2025 16:17 Ответить
Да уж, пацан явно шел к успеху, но тут такая х-ня приключилась... Не всем легко даётся легко отрыв рыла от корыта, у некоторых это процесс сопровождается отрывом головы... А это чревато,- кушать то будет нечем, кудыть далее еду засовывать, вот и решил пацан, что лучше так, чем никак... А по сему товарищу пуйлову почаще'е надо проводить подобные акции и кааанечна тщательне'е выбирать кандидатов для ухода в отрыв... Например, некто лавров уже копытом бьёт, ну не терпится ему🤔🧐😁Альё, нашяльника, народ волнуется, ждёт очередного полета, да хоть из окна, коли ковром все аэропорты мааацьковии закрылись, должно же в вяликой расссососиюшке хоть что-летать, а то не вяличественно получацца... какось-такось🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩💩🐷🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕🖕🖕☦️⚰️🚢
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07.07.2025 16:21 Ответить
Огорчився до невозможності
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07.07.2025 16:21 Ответить
естет, мабуть два рожки з калаша собі в голову всадив!
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07.07.2025 16:22 Ответить
https://enovosty.com/uk/news-ukr/lifestyle/full/vipali-z-vikna-potonuli-abo-zakinchili-zhittya-samogubstvom-zagadkovi-smerti-topmenedzheriv-velikix-kompanij-u-rosii Клуб самогубців топменеджерів болот поповнився черговим учасником. Це ж треба так переживати за те що попав у немилість до царя, щоб собі віку вкорочувати. От якби ще позвільняли усяких мєдвєдєвих, бєлоусових, герасімових, патрушевих, наришкіних, грефів та й просто усяких марданів, соловйових, гаспарянів, скабєєвих, симоньянів і вони виявилися такими же "ранімимі" як цей старовойт..
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07.07.2025 16:22 Ответить
не зупиняйтеся
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07.07.2025 16:25 Ответить
І лише в Україні нікого не звльняють... особливо зрадників і мародерів
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07.07.2025 16:28 Ответить
я б подискутував що краще для країни - мати топ-менеджером такого раба,
або вільну людину по прикладу арєстовича
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07.07.2025 16:39 Ответить
Добре. навіть на самокат Україні витрачатись не довелось!
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07.07.2025 16:51 Ответить
Яке "горе"...
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07.07.2025 16:55 Ответить
Я не здивуюсь, якщо виявиться, що міністр в трусіках шмальнув у себе, бо по телефону дої@али іпсошники зі Служби Божої
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07.07.2025 16:59 Ответить
Оце, вчинок справжнього руського ахфіцера.
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07.07.2025 17:00 Ответить
А стоит ли дожидаться уводьнения?
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07.07.2025 17:05 Ответить
Упал на наградной пистолет 👌
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07.07.2025 17:23 Ответить
Три рази
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07.07.2025 17:36 Ответить
Как пишут https://t.me/ENews112/21093 Shot и «https://t.me/shot_shot/83701 112», бывший врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, сменивший Старовойта на этом посту и в апреле задержанный за хищения, дал показания против Старовойта. до уваги ЦЕНЗОРА
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07.07.2025 17:24 Ответить
Випадок має стати ТРЕНДОМ для лаптєногих.
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07.07.2025 17:49 Ответить
 
 