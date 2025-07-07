Экс-министр транспорта РФ Старовойт покончил с жизнью после того, как его уволил Путин (обновлено)
Бывший министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.
Известно, что сегодня диктатор Путин уволил его с должности министра. Старовойт возглавил Минтранспорт РФ в мае 2024 года. До этого он занимал должность губернатора Курской области.
Впоследствии Следственный комитет РФ подтвердил смерть Старовойта.
Отмечается, что тело эксчиновника с огнестрельным ранением было обнаружено в его личном автомобиле.
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+27 Pavlo Z
показать весь комментарий07.07.2025 16:04 Ответить Ссылка
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+25 Антип61
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Коли вони почнуть вішатися і робити харакірі ???
або вільну людину по прикладу арєстовича