Экс-министр транспорта РФ Старовойт покончил с жизнью после того, как его уволил Путин (обновлено)

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.

Известно, что сегодня диктатор Путин уволил его с должности министра. Старовойт возглавил Минтранспорт РФ в мае 2024 года. До этого он занимал должность губернатора Курской области.

Впоследствии Следственный комитет РФ подтвердил смерть Старовойта.

Отмечается, что тело эксчиновника с огнестрельным ранением было обнаружено в его личном автомобиле.

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