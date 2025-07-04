Вице-президент российской "Транснефти" Бадалов выбросился из окна, - росСМИ
Вице-президент российской компании "Транснефть" Андрей Бадалов разбился, в результате падения из окна своей квартиры.
Об этом пишут российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Тело Бадалова обнаружили возле жилого дома на Рублевском шоссе на западе Москвы.
В правоохранительных органах рассказали, что Бадалов перед смертью писал жене прощальные сообщения.
Предварительная версия - самоубийство.
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+34 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий04.07.2025 10:53 Ответить Ссылка
+21 Олег Іванів #520461
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+20 Petro #592321
показать весь комментарий04.07.2025 10:56 Ответить Ссылка
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Барани тішиться шо кацапи з вікон стрибають...
Але самокати - то наше)))
Мене більше цікавить чому той хто продає яйця по 17 не викинувся з вікна а живе спокійно у франції?? І таких повно прикладів
Але за Чорновола ніхто не відповів
але набагато радісніше було б , якби викинувся з вікна
кремлівський вибл@док і живодер , який намагається знищити
нашу краіну 😡
З почином , кляті москалі ,
здохніть всі !!
На РФії живуть росіяни, які розмовляють російською мовою, а не руською.
▪️Полтора года назад из окна больницы выпал глава совета директоров Лукойла Равиль Маганов.
▪️В октябре 2023-го скончался следующий глава компании Владимир Некрасов.
▪️В прошлом месяце умер сын Сечина, а до него
только с 2022 года в РФ произошло множество других загадочных смертей.
▪️Павел Антов- депутат законодательного собрания - выпал из окна. До этого Антов написал в соцсетях антивоенный пост.
▪️Леонид Шульман- топ-менеджер «Газпроминвест» найден с многочисленными глубокими резаными ранами в ванной на полу. Рядом - предсмертная записка.
▪️Замдиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности Александра Тюлякова нашли повешенным в его собственрой квартире. Рядом - записка.
▪️Юрий Воронов, гендиректор транспортно-логистической компании "Астра-Шиппинг" выполнявший заказы Газпрома, был найден в бассейне собственного дома с огнестрельным ранением в голову.
▪️Бывший вице-президент Газпромбанка, Владислав Аваев, его жена и дочь 13-и лет найдены мертвыми в собственной квартире.
Версия следствия - Аваев сам убил своих близких, после чего покончил с собой.
▪️Миллиардер, глава российской компании "МедСтом", связанной с передовыми технологиями в медицине, Василий Мельников, его жена и двое маленьких сыновей были найдены мертвыми со следами ножевых ранений в собственной квартире.
По мнению следствия, Мельников мог убить семью и затем себя сам.
▪️Бывший топ менеджер НОВАТЕКа Сергей Протосеня «убил жену и дочь, а затем повесился в саду» в своем доме в Испании.
▪️Российский нефтегазовый магнат Михаил Толстошея, был найден повешенным в гараже своего дома в Англии.
Незадолго до смерти он признался друзьям, что боится «путинского расстрельного списка», в который он попал два года назад".
▪️Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус просто умер-повесился.
▪️бывший вице-президент «Юкоса» Михаил Рогачев выпал из окна в 2024.
▪️Глава Транснефти Бадалов выпал из окна в 2025.
Най це тільки початок!
Когда тебе за 50....
Ты же не в цирке работаешь
Ты же нефтяник
Теперь уже - БЫВШИЙ НЕФТЯНИК
Нерозумію, чому вони усі так не роблять?
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Орк вщент, а калоші цілі....