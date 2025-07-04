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Вице-президент российской "Транснефти" Бадалов выбросился из окна, - росСМИ

Чиновник Транснефти Бадалов покончил с собой

Вице-президент российской компании "Транснефть" Андрей Бадалов разбился, в результате падения из окна своей квартиры.

Об этом пишут российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Тело Бадалова обнаружили возле жилого дома на Рублевском шоссе на западе Москвы.

В правоохранительных органах рассказали, что Бадалов перед смертью писал жене прощальные сообщения.

Предварительная версия - самоубийство.

Смотрите: Россиянин на поле боя дважды стреляет себе в голову из автомата. ВИДЕО

Автор: 

россия (96492) самоубийство (1016) Транснефть (4)


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Топ комментарии
+34
Здоровья усопшєму.
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04.07.2025 10:53 Ответить
+21
Прибирають тих, що багато знали чи вкрали.
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04.07.2025 10:55 Ответить
+20
От шо дешева нафта робить,люди з вікна стрибають )
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04.07.2025 10:56 Ответить
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Здоровья усопшєму.
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04.07.2025 10:53 Ответить
мягкой посадки
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04.07.2025 10:55 Ответить
І харошего настроєнія
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04.07.2025 10:55 Ответить
Вєчного помьота
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04.07.2025 11:10 Ответить
i мicця у партерi
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04.07.2025 11:23 Ответить
Прибирають тих, що багато знали чи вкрали.
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04.07.2025 10:55 Ответить
Так було на початку створення расії/розпаду сталінської совдепії.
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04.07.2025 11:11 Ответить
Нада павтаріть. Сподіваюся, це лише одна з перших "ластівок"
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04.07.2025 11:33 Ответить
К дождю...
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04.07.2025 10:56 Ответить
🤣
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04.07.2025 12:54 Ответить
От шо дешева нафта робить,люди з вікна стрибають )
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04.07.2025 10:56 Ответить
Авжеж, на радощах!..
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04.07.2025 11:13 Ответить
Хороша традиція. Нехай не зупиняються.
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04.07.2025 10:57 Ответить
Такий собі безпілотник
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04.07.2025 10:59 Ответить
А от наші корупціонери просто відкупляються корупційними грошима і ні кого не цікавить де вони беруть ті 120 міліонів??? Чи були вони оподатковані?
Барани тішиться шо кацапи з вікон стрибають...
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04.07.2025 10:59 Ответить
А відгугліть про вікнопад на мокшандії. Здивуєтесь статистиці. У них перед/під час якихось змін дивно у вікна виходять. То у них вибір - або вікно, або новачок, або необережне поведення зі зброєю.

Але самокати - то наше)))
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04.07.2025 11:03 Ответить
Та про мене нехай вони там усі повистрибують..плювати на них..
Мене більше цікавить чому той хто продає яйця по 17 не викинувся з вікна а живе спокійно у франції?? І таких повно прикладів
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04.07.2025 11:08 Ответить
Бо вони діють на користь влади та своїх забаганок. Підуть проти - закінчать як Чорновол, або Кирпа.
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04.07.2025 11:21 Ответить
Кирпа то проти влади і не був.. А після Чорновола країну олігархи та влада яку вони нам ставили привели країну до того шо є тепер...
Але за Чорновола ніхто не відповів
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04.07.2025 11:32 Ответить
Кирпа тупо не ділився. То і є - піти проти влади.
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04.07.2025 11:36 Ответить
🤣🤣не сміши...Кирпа можливо був останньою надією для України тому олігархи та кучмівська влада його і прибрали .Їм треба було такого безхребетного як ющер або тупого як януковощ
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04.07.2025 11:43 Ответить
Антошка,значить ти мало знав про Кирпу,в цапорилих з вікон випадають,а у нас на охоту ******* ходить.Це тільки початок,далі буде.
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04.07.2025 12:34 Ответить
Тебе дебілу або на Україну поперти. Все як великий ху...ло наказав.
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04.07.2025 11:03 Ответить
довбойоб тебе Igor #591922 висрав під забором.
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04.07.2025 11:09 Ответить
Це ліпше чім як тебе з параши дістали.
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04.07.2025 11:23 Ответить
Ти долбойб ще не грамотний🤣🤣іди на куй пес смердячий
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04.07.2025 11:27 Ответить
Мудак, міг ще з собою когось прихопити!
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04.07.2025 10:59 Ответить
Кого? Фсбешника,який його викинув? Не той випадок.
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04.07.2025 11:01 Ответить
На парасії вікнопад - це традиція спецслужб.
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04.07.2025 10:59 Ответить
А попереджали - міняйте десяті вікна на одинадцяті!
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04.07.2025 11:00 Ответить
А чому синяки на руках, та телі? Тому що викидатися не хотів
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04.07.2025 11:01 Ответить
шарабан марив концертом кабздона, а руки та ноги впиралися від того аншлагу
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04.07.2025 11:22 Ответить
І напевно перед цим сам собі в потилицю вистрілив два рази.
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04.07.2025 11:02 Ответить
Добре що у нас не викидаються..., а за потужно-незламною настановою "тіхонєчка уходят в лєс".
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04.07.2025 11:04 Ответить
там ще пару пострілів в голову зробив, та новічком намазався, перед випаданням.
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04.07.2025 11:07 Ответить
Дивно, що "рязанський цукор" у підвалі будинку не здетонував, мабуть знову китайський детонатор попався бракований
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04.07.2025 11:36 Ответить
"Наступил вечер, а бабушки всё падали и падали..." (с)
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04.07.2025 11:08 Ответить
тепер би путін випав з кремлівської башти
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04.07.2025 11:09 Ответить
Він повинен повільно згнити, перебуваючи при свідомості.
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04.07.2025 11:37 Ответить
Радісно , звісно ,
але набагато радісніше було б , якби викинувся з вікна
кремлівський вибл@док і живодер , який намагається знищити
нашу краіну 😡
З почином , кляті москалі ,
здохніть всі !!
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04.07.2025 11:09 Ответить
З почином? Та в них керівники з генералами вже давно з вікон сипляться.
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04.07.2025 11:13 Ответить
Важко викинутися з мінус десятого поверху
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04.07.2025 11:44 Ответить
Зачищають під нових руських ,- подождемо, не за горами коли і путін викинеться не без помочі.
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04.07.2025 11:10 Ответить
В українській мові немає іменника "руські".
На РФії живуть росіяни, які розмовляють російською мовою, а не руською.
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04.07.2025 11:13 Ответить
Це СНгшни мем про нуворішів.
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04.07.2025 11:16 Ответить
Мем про нуворішів "новые русские" українською перекладаться виключно як "нові росіяни", або взагалі не перекладається.
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04.07.2025 13:17 Ответить
Я Вас почув.Такого слова в назві не найшов ,- РФії нє існує а є російська федерація, або росія. не буду вдаватись до епітетів , щоб не бути похожому на росіян,- по моєму так.
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04.07.2025 13:09 Ответить
РФія - це й є "расєйська *********"
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04.07.2025 13:18 Ответить
Прочёл статью о Гастелло и сказал: "Можем повторить!" И повторил.
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04.07.2025 11:11 Ответить
"Он взлєтєл, как взлєтаєт економіка рф, но нє ввєрх а вніз!" (С) Макарєвіч, Сілуанов, Набіуліна.
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04.07.2025 11:12 Ответить
О, перестроєчка та початок Переділу ( ліхіє дєвяномтиє)
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04.07.2025 11:14 Ответить
любимая казнь КГБ: "выбросился из окна"
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04.07.2025 11:15 Ответить
▪️В мае 2022 года при загадочных обстоятельствах умер бывший топ-менеджер "Лукойла" Александр Субботин.

▪️Полтора года назад из окна больницы выпал глава совета директоров Лукойла Равиль Маганов.

▪️В октябре 2023-го скончался следующий глава компании Владимир Некрасов.

▪️В прошлом месяце умер сын Сечина, а до него
только с 2022 года в РФ произошло множество других загадочных смертей.

▪️Павел Антов- депутат законодательного собрания - выпал из окна. До этого Антов написал в соцсетях антивоенный пост.

▪️Леонид Шульман- топ-менеджер «Газпроминвест» найден с многочисленными глубокими резаными ранами в ванной на полу. Рядом - предсмертная записка.

▪️Замдиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности Александра Тюлякова нашли повешенным в его собственрой квартире. Рядом - записка.

▪️Юрий Воронов, гендиректор транспортно-логистической компании "Астра-Шиппинг" выполнявший заказы Газпрома, был найден в бассейне собственного дома с огнестрельным ранением в голову.

▪️Бывший вице-президент Газпромбанка, Владислав Аваев, его жена и дочь 13-и лет найдены мертвыми в собственной квартире.
Версия следствия - Аваев сам убил своих близких, после чего покончил с собой.

▪️Миллиардер, глава российской компании "МедСтом", связанной с передовыми технологиями в медицине, Василий Мельников, его жена и двое маленьких сыновей были найдены мертвыми со следами ножевых ранений в собственной квартире.
По мнению следствия, Мельников мог убить семью и затем себя сам.

▪️Бывший топ менеджер НОВАТЕКа Сергей Протосеня «убил жену и дочь, а затем повесился в саду» в своем доме в Испании.

▪️Российский нефтегазовый магнат Михаил Толстошея, был найден повешенным в гараже своего дома в Англии.
Незадолго до смерти он признался друзьям, что боится «путинского расстрельного списка», в который он попал два года назад".

▪️Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус просто умер-повесился.

▪️бывший вице-президент «Юкоса» Михаил Рогачев выпал из окна в 2024.
▪️Глава Транснефти Бадалов выпал из окна в 2025.
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04.07.2025 11:15 Ответить
Хороший почин. Побажаємо їм розширення, поглиблення та збільшення співпраці з кобзометрикою.
Най це тільки початок!
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04.07.2025 11:17 Ответить
Продолжение следует...
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04.07.2025 13:11 Ответить
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04.07.2025 13:15 Ответить
па руzкаму новаязу-атріцатєльна прізємлілся...
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04.07.2025 11:15 Ответить
Перейшов з Транснєфті в Росавіацію. Хай всі кацапи скоріше стануть Мєтростроївцями.
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04.07.2025 11:16 Ответить
Невдала спроба помити вікна .
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04.07.2025 11:17 Ответить
Дивні у кацапів обряди...
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04.07.2025 11:21 Ответить
підскільзнувся на льоду підвіконня. аналогічний случай був з водопадом на плато путорана. вобщем і тут "сея пучіна поглотіла єго в адин мамент". обидва два здохли! )
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04.07.2025 11:21 Ответить
жити будете харашо, але недовго...
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04.07.2025 11:23 Ответить
А на каком этаже живет Путин?
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04.07.2025 11:30 Ответить
Десь в мінусових))
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04.07.2025 11:41 Ответить
На якому поверсі вниз? Це вже не має значення, йому падати лише ще нижче, прямісінько до пекла.
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04.07.2025 11:41 Ответить
Треба по подоконнику ходити обережно!
Когда тебе за 50....
Ты же не в цирке работаешь
Ты же нефтяник
Теперь уже - БЫВШИЙ НЕФТЯНИК
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04.07.2025 11:31 Ответить
Летів - кричав - еж жізнь моя жестянка - та ну єйо в болото!
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04.07.2025 11:32 Ответить
Ну круто ж ...
Нерозумію, чому вони усі так не роблять?
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04.07.2025 11:35 Ответить
Писал жене прощальные сообщения - видно уже поджидал, когда придут и пригласят покурить возле окна.
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04.07.2025 11:42 Ответить
Мив вікна, хоча паска давно минула
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04.07.2025 11:42 Ответить
Вєчного польота, брат!
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04.07.2025 11:49 Ответить
Чечетов залишив записку і випав з вікна....Вже забули цього "діріжьора"?

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04.07.2025 11:54 Ответить
Как всегда, почти по-японски.
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04.07.2025 11:56 Ответить
лучший кацап-дохлый кацап!
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04.07.2025 12:06 Ответить
А шо такоє?
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04.07.2025 12:11 Ответить
Це як у пісні Семена Слєпакова: "И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток".
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04.07.2025 12:19 Ответить
У них там шо, вікна слабкі? Останнім часом пошесть якась...
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04.07.2025 12:22 Ответить
Класна у кацапів резина !
Орк вщент, а калоші цілі....
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04.07.2025 12:31 Ответить
Транспортировался через окно Специалист!
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04.07.2025 12:52 Ответить
 
 