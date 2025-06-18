Россиянин на поле боя дважды стреляет себе в голову из автомата. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант на поле боя стреляет себе в голову из своего автомата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что с первого раза пуля не нанесла смертельного вреда жизненно важным органам россиянина и тот был вынужден осуществить повторный выстрел.
потім - контрольний...
Перший раз промазав?
Як би нього, як і у усіх пинкдогів, була голова, то б куйло сидів би на нарах у Гаазі! А ні цей жалюгідний пінкдог, стріляв би в свою пристосування для їжі!
Тут явно новый вид.
Внешне человек ... а разобратся .. кацап.
Тварь!!!