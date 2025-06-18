Россиянин на поле боя дважды стреляет себе в голову из автомата. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант на поле боя стреляет себе в голову из своего автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что с первого раза пуля не нанесла смертельного вреда жизненно важным органам россиянина и тот был вынужден осуществить повторный выстрел.

