Новости Видео Самоубийство оккупантов на поле боя
12 266 31

Россиянин на поле боя дважды стреляет себе в голову из автомата. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант на поле боя стреляет себе в голову из своего автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что с первого раза пуля не нанесла смертельного вреда жизненно важным органам россиянина и тот был вынужден осуществить повторный выстрел.

Автор: 

армия РФ (20627) самоубийство (1029) бой (206)
+20
показать весь комментарий
18.06.2025 11:49 Ответить
+14
Молодець. Контрольний!
показать весь комментарий
18.06.2025 11:48 Ответить
+8
спочатку прєдупрєдітєльний в голову..
потім - контрольний...
показать весь комментарий
18.06.2025 11:51 Ответить
добре хоч люди не пострадали
показать весь комментарий
18.06.2025 12:59 Ответить
показать весь комментарий
18.06.2025 11:49 Ответить
це таке знеболювальне у підарів - просто та дешево
показать весь комментарий
18.06.2025 11:49 Ответить
кравченко 2.0 )
показать весь комментарий
18.06.2025 11:49 Ответить
той у спину з автомату стрілявся ))
показать весь комментарий
18.06.2025 11:54 Ответить
Ну от. А ми анекдоти розповідаємо про те, що "... на ніж впав .. і так сім разів поспіль". А воно не анекдот)))
показать весь комментарий
18.06.2025 11:50 Ответить
ну от....а говорили, неможливий дубль..
показать весь комментарий
18.06.2025 11:51 Ответить
Звіняйте, не бачив, тому дублював
показать весь комментарий
18.06.2025 11:59 Ответить
Нє вєрю /Станіславський/
показать весь комментарий
18.06.2025 11:55 Ответить
Як Кравченко колись, мабуть приклад добрий. Но ми ради і одному пострілу но щоб потім йшла біла лада
показать весь комментарий
18.06.2025 11:58 Ответить
А чого двічі?
Перший раз промазав?
показать весь комментарий
18.06.2025 12:00 Ответить
Лобова броня була міцна.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:03 Ответить
2 раза бо хотел 2 Лады, жене и сыни шке.
показать весь комментарий
18.06.2025 19:19 Ответить
Колись не вірили, що Кравченко два рази вистрілив...
показать весь комментарий
18.06.2025 12:00 Ответить
і Кирпа, а Семенючка взагалі дуплетом...
показать весь комментарий
18.06.2025 12:04 Ответить
Ну, Семенючка на себе така зла була,що якби могла-ще раз рушницю перезарядила і зробила б два "контрольні".
показать весь комментарий
18.06.2025 12:34 Ответить
Ну чому тільки себе? Чому вони такі довбодятли…, ну можна ж ще штук 10 з собою забрати, якщо підходити до справи творчо…
показать весь комментарий
18.06.2025 12:29 Ответить
То не самий важливий орган для кацапа.
показать весь комментарий
18.06.2025 12:39 Ответить
А що правильне рішення .
показать весь комментарий
18.06.2025 12:43 Ответить
Хавбек приближається до воріт - удар! - штанга! - удар! - штанга! -- ну й міцна голова в цього футболіста!
показать весь комментарий
18.06.2025 12:46 Ответить
Кравченко-стайл...
показать весь комментарий
18.06.2025 12:54 Ответить
З такою влучністю вони війну не виграють
показать весь комментарий
18.06.2025 12:57 Ответить
Це фейк, чи описка!
Як би нього, як і у усіх пинкдогів, була голова, то б куйло сидів би на нарах у Гаазі! А ні цей жалюгідний пінкдог, стріляв би в свою пристосування для їжі!
показать весь комментарий
18.06.2025 13:06 Ответить
пристосування для їжі у кацапа = "акрошко-хлібатєлька".....
показать весь комментарий
18.06.2025 13:24 Ответить
вражає з якоюшвидкістю вони приймають рішення про таке обезболююче. скоріше за все чітко знають що ні допомоги від поплічників ні еваку не буде
показать весь комментарий
18.06.2025 13:12 Ответить
Ну **** кацапы, даже самоутилизироваться толком не могут...
показать весь комментарий
18.06.2025 13:14 Ответить
Симуляція - 100%. Готовий битися об заклад.
показать весь комментарий
18.06.2025 16:54 Ответить
Если бы у этой твари был мозг.... первый выстрел и ...
Тут явно новый вид.
Внешне человек ... а разобратся .. кацап.
Тварь!!!
показать весь комментарий
18.06.2025 19:02 Ответить
 
 