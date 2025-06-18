УКР
Новини
Росіянин на полі бою двічі стріляє собі у голову із автомата. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант на полі бою стріляє собі у голову зі свого автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що з першого разу куля не завдала смертельної шкоди життєвоважливим органам росіянина і той був змушений здійснити повторний постріл. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський солдат заховався у лісі на Донеччині та застрелився з автомата. ВIДЕО

Топ коментарі
+20
показати весь коментар
18.06.2025 11:49 Відповісти
+14
Молодець. Контрольний!
показати весь коментар
18.06.2025 11:48 Відповісти
+8
спочатку прєдупрєдітєльний в голову..
потім - контрольний...
показати весь коментар
18.06.2025 11:51 Відповісти
Молодець. Контрольний!
показати весь коментар
18.06.2025 11:48 Відповісти
спочатку прєдупрєдітєльний в голову..
потім - контрольний...
показати весь коментар
18.06.2025 11:51 Відповісти
добре хоч люди не пострадали
показати весь коментар
18.06.2025 12:59 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 11:49 Відповісти
це таке знеболювальне у підарів - просто та дешево
показати весь коментар
18.06.2025 11:49 Відповісти
кравченко 2.0 )
показати весь коментар
18.06.2025 11:49 Відповісти
той у спину з автомату стрілявся ))
показати весь коментар
18.06.2025 11:54 Відповісти
Ну от. А ми анекдоти розповідаємо про те, що "... на ніж впав .. і так сім разів поспіль". А воно не анекдот)))
показати весь коментар
18.06.2025 11:50 Відповісти
ну от....а говорили, неможливий дубль..
показати весь коментар
18.06.2025 11:51 Відповісти
Звіняйте, не бачив, тому дублював
показати весь коментар
18.06.2025 11:59 Відповісти
Нє вєрю /Станіславський/
показати весь коментар
18.06.2025 11:55 Відповісти
Як Кравченко колись, мабуть приклад добрий. Но ми ради і одному пострілу но щоб потім йшла біла лада
показати весь коментар
18.06.2025 11:58 Відповісти
А чого двічі?
Перший раз промазав?
показати весь коментар
18.06.2025 12:00 Відповісти
Лобова броня була міцна.
показати весь коментар
18.06.2025 12:03 Відповісти
2 раза бо хотел 2 Лады, жене и сыни шке.
показати весь коментар
18.06.2025 19:19 Відповісти
Колись не вірили, що Кравченко два рази вистрілив...
показати весь коментар
18.06.2025 12:00 Відповісти
і Кирпа, а Семенючка взагалі дуплетом...
показати весь коментар
18.06.2025 12:04 Відповісти
Ну, Семенючка на себе така зла була,що якби могла-ще раз рушницю перезарядила і зробила б два "контрольні".
показати весь коментар
18.06.2025 12:34 Відповісти
Ну чому тільки себе? Чому вони такі довбодятли…, ну можна ж ще штук 10 з собою забрати, якщо підходити до справи творчо…
показати весь коментар
18.06.2025 12:29 Відповісти
То не самий важливий орган для кацапа.
показати весь коментар
18.06.2025 12:39 Відповісти
А що правильне рішення .
показати весь коментар
18.06.2025 12:43 Відповісти
Хавбек приближається до воріт - удар! - штанга! - удар! - штанга! -- ну й міцна голова в цього футболіста!
показати весь коментар
18.06.2025 12:46 Відповісти
Кравченко-стайл...
показати весь коментар
18.06.2025 12:54 Відповісти
З такою влучністю вони війну не виграють
показати весь коментар
18.06.2025 12:57 Відповісти
Це фейк, чи описка!
Як би нього, як і у усіх пинкдогів, була голова, то б куйло сидів би на нарах у Гаазі! А ні цей жалюгідний пінкдог, стріляв би в свою пристосування для їжі!
показати весь коментар
18.06.2025 13:06 Відповісти
пристосування для їжі у кацапа = "акрошко-хлібатєлька".....
показати весь коментар
18.06.2025 13:24 Відповісти
вражає з якоюшвидкістю вони приймають рішення про таке обезболююче. скоріше за все чітко знають що ні допомоги від поплічників ні еваку не буде
показати весь коментар
18.06.2025 13:12 Відповісти
Ну **** кацапы, даже самоутилизироваться толком не могут...
показати весь коментар
18.06.2025 13:14 Відповісти
Симуляція - 100%. Готовий битися об заклад.
показати весь коментар
18.06.2025 16:54 Відповісти
Если бы у этой твари был мозг.... первый выстрел и ...
Тут явно новый вид.
Внешне человек ... а разобратся .. кацап.
Тварь!!!
показати весь коментар
18.06.2025 19:02 Відповісти
 
 