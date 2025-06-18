Росіянин на полі бою двічі стріляє собі у голову із автомата. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант на полі бою стріляє собі у голову зі свого автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що з першого разу куля не завдала смертельної шкоди життєвоважливим органам росіянина і той був змушений здійснити повторний постріл.

