Росіянин на полі бою двічі стріляє собі у голову із автомата. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант на полі бою стріляє собі у голову зі свого автомата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що з першого разу куля не завдала смертельної шкоди життєвоважливим органам росіянина і той був змушений здійснити повторний постріл.
Топ коментарі
+20 Bad Robot
показати весь коментар18.06.2025 11:49 Відповісти Посилання
+14 olko11 olko
показати весь коментар18.06.2025 11:48 Відповісти Посилання
+8 Bad Robot
показати весь коментар18.06.2025 11:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
потім - контрольний...
Перший раз промазав?
Як би нього, як і у усіх пинкдогів, була голова, то б куйло сидів би на нарах у Гаазі! А ні цей жалюгідний пінкдог, стріляв би в свою пристосування для їжі!
Тут явно новый вид.
Внешне человек ... а разобратся .. кацап.
Тварь!!!