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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 028 610 осіб (+1070 за добу), 10995 танків, 30 034 артсистеми, 22 967 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 028 610 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 08.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1028610 (+1070) осіб

танків – 10995 (+0) од

бойових броньованих машин – 22967 (+4) од

артилерійських систем – 30034 (+41) од

РСЗВ – 1434 (+2) од

засоби ППО  – 1192 (+0) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44230 (+172)

крилаті ракети – 3439 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 54456 (+86)

спеціальна техніка – 3927 (+0)

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Знищення армії рф

Автор: 

армія рф (18129) Генштаб ЗС (6931) ліквідація (4185) знищення (7756)


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Топ коментарі
+7
Минув 4157 день москальсько-української війни.
133! одиниці знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Арта має юлілей, перевалила за 30000!
Броня уходить в минуле, танків нуль, арта виходить на другий план, основними рушіями війни стають логістика і БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 028 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
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08.07.2025 08:38 Відповісти
+4
Нуль підорських танків. Для Польші бережуть?
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08.07.2025 08:16 Відповісти
+3
Боженько! Бержи вояків ЗСУ!!!
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08.07.2025 08:31 Відповісти
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Нуль підорських танків. Для Польші бережуть?
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08.07.2025 08:16 Відповісти
Не зрозуміло, як вони без техніки захоплюють наші території...
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08.07.2025 08:28 Відповісти
Чому ви вирішили що без техніки? Якщо танк чи інша ББМ не підбиті це не означа що їх не застосовували.
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08.07.2025 08:31 Відповісти
Не подобається? Поїдь і підбий чоч один, і буде тобі щастя.
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08.07.2025 08:29 Відповісти
Боженько! Бержи вояків ЗСУ!!!
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08.07.2025 08:31 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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08.07.2025 08:33 Відповісти
У москалів з металобрухтом геть кепські стало !!))
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08.07.2025 08:34 Відповісти
Минув 4157 день москальсько-української війни.
133! одиниці знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Арта має юлілей, перевалила за 30000!
Броня уходить в минуле, танків нуль, арта виходить на другий план, основними рушіями війни стають логістика і БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 028 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
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08.07.2025 08:38 Відповісти
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08.07.2025 08:40 Відповісти
танковые атаки потеряли свою актуальность, после образования дроновых килл-зон...
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08.07.2025 09:00 Відповісти
танковые войска и флот себя изжили с появлением БПЛА и БЭКов
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08.07.2025 09:04 Відповісти
40 тисяч чумардосів з початку літа
125 тисяч одиниць наземної техніки, проте ні танки, ні ББМ до ювілею не поспішають
23 тисячі безпілотників у цьому році, це більше чим ББМ з початку війни
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08.07.2025 09:20 Відповісти
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08.07.2025 09:21 Відповісти
 
 