Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 028 610 осіб (+1070 за добу), 10995 танків, 30 034 артсистеми, 22 967 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 028 610 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 08.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1028610 (+1070) осіб
танків – 10995 (+0) од
бойових броньованих машин – 22967 (+4) од
артилерійських систем – 30034 (+41) од
РСЗВ – 1434 (+2) од
засоби ППО – 1192 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44230 (+172)
крилаті ракети – 3439 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 54456 (+86)
спеціальна техніка – 3927 (+0)
Топ коментарі
+7 Qq Qqq #455433
показати весь коментар08.07.2025 08:38 Відповісти Посилання
+4 Василь Довганенко #609187
показати весь коментар08.07.2025 08:16 Відповісти Посилання
+3 tarasii smila #448870
показати весь коментар08.07.2025 08:31 Відповісти Посилання
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133! одиниці знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Арта має юлілей, перевалила за 30000!
Броня уходить в минуле, танків нуль, арта виходить на другий план, основними рушіями війни стають логістика і БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 028 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
125 тисяч одиниць наземної техніки, проте ні танки, ні ББМ до ювілею не поспішають
23 тисячі безпілотників у цьому році, це більше чим ББМ з початку війни