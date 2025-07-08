Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 028 610 человек (+1070 за сутки), 10995 танков, 30 034 артсистемы, 22 967 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 028 610 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1028610 (+1070) человек

танков - 10995 (+0) ед

боевых бронированных машин - 22967 (+4) ед

артиллерийских систем - 30034 (+41) ед

РСЗО - 1434 (+2) ед

средства ПВО - 1192 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 44230 (+172)

крылатые ракеты - 3439 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 54456 (+86)

специальная техника - 3927 (+0)

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