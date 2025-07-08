Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 028 610 человек (+1070 за сутки), 10995 танков, 30 034 артсистемы, 22 967 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 028 610 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1028610 (+1070) человек
танков - 10995 (+0) ед
боевых бронированных машин - 22967 (+4) ед
артиллерийских систем - 30034 (+41) ед
РСЗО - 1434 (+2) ед
средства ПВО - 1192 (+0) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 44230 (+172)
крылатые ракеты - 3439 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 54456 (+86)
специальная техника - 3927 (+0)
Топ комментарии
+11 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий08.07.2025 08:38 Ответить Ссылка
+6 tarasii smila #448870
показать весь комментарий08.07.2025 08:31 Ответить Ссылка
+5 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий08.07.2025 08:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
133! одиниці знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Арта має юлілей, перевалила за 30000!
Броня уходить в минуле, танків нуль, арта виходить на другий план, основними рушіями війни стають логістика і БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 028 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
125 тисяч одиниць наземної техніки, проте ні танки, ні ББМ до ювілею не поспішають
23 тисячі безпілотників у цьому році, це більше чим ББМ з початку війни