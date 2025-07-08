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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 028 610 человек (+1070 за сутки), 10995 танков, 30 034 артсистемы, 22 967 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 028 610 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1028610 (+1070) человек

танков - 10995 (+0) ед

боевых бронированных машин - 22967 (+4) ед

артиллерийских систем - 30034 (+41) ед

РСЗО - 1434 (+2) ед

средства ПВО - 1192 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 44230 (+172)

крылатые ракеты - 3439 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 54456 (+86)

специальная техника - 3927 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне почти 140 раз атаковали позиции Сил обороны в течение дня, - Генштаб

Уничтожение армии РФ

Автор: 

армия РФ (19979) Генштаб ВС (6630) ликвидация (3802) уничтожение (7444)


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Топ комментарии
+11
Минув 4157 день москальсько-української війни.
133! одиниці знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Арта має юлілей, перевалила за 30000!
Броня уходить в минуле, танків нуль, арта виходить на другий план, основними рушіями війни стають логістика і БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 028 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
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08.07.2025 08:38 Ответить
+6
Боженько! Бержи вояків ЗСУ!!!
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08.07.2025 08:31 Ответить
+5
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08.07.2025 08:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Нуль підорських танків. Для Польші бережуть?
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08.07.2025 08:16 Ответить
Не зрозуміло, як вони без техніки захоплюють наші території...
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08.07.2025 08:28 Ответить
Чому ви вирішили що без техніки? Якщо танк чи інша ББМ не підбиті це не означа що їх не застосовували.
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08.07.2025 08:31 Ответить
Не подобається? Поїдь і підбий чоч один, і буде тобі щастя.
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08.07.2025 08:29 Ответить
Боженько! Бержи вояків ЗСУ!!!
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08.07.2025 08:31 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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08.07.2025 08:33 Ответить
У москалів з металобрухтом геть кепські стало !!))
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08.07.2025 08:34 Ответить
Минув 4157 день москальсько-української війни.
133! одиниці знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Арта має юлілей, перевалила за 30000!
Броня уходить в минуле, танків нуль, арта виходить на другий план, основними рушіями війни стають логістика і БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 028 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
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08.07.2025 08:38 Ответить
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08.07.2025 08:40 Ответить
танковые атаки потеряли свою актуальность, после образования дроновых килл-зон...
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08.07.2025 09:00 Ответить
танковые войска и флот себя изжили с появлением БПЛА и БЭКов
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08.07.2025 09:04 Ответить
40 тисяч чумардосів з початку літа
125 тисяч одиниць наземної техніки, проте ні танки, ні ББМ до ювілею не поспішають
23 тисячі безпілотників у цьому році, це більше чим ББМ з початку війни
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08.07.2025 09:20 Ответить
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08.07.2025 09:21 Ответить
 
 