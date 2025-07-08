Россияне почти 140 раз атаковали позиции Сил обороны в течение дня, - Генштаб

В общем, с начала этих суток произошло 137 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли два ракетных и 48 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив при этом 69 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1213 дронов-камикадзе и осуществили 4530 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб, совершил 286 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг 16 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении враг совершил две попытки наступления в районе Голубовки и Загрызово.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 27 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григорьевки. Еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг трижды атаковал в районах Григорьевки и Выемки.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в сторону Николаевки, Марково, Предтечино и Белой Горы. Украинские подразделения отбили все пять атак.

На Торецком направлении сегодня произошло три боестолкновения. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Дилиевки.

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На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 46 раз атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Шевченко, Новоукраинка, Звирово, Удачное, Новосергіївка, Котляровка, Ореховое и Алексеевка. Наши защитники сдерживают натиск противника, бои не утихают до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 209 оккупантов, из которых 78 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили автомобиль, десять мотоциклов, два квадроцикла, две артиллерийские системы, 19 БпЛА, станцию визуального наблюдения "Муром-М", два терминала спутниковой связи и три антенны управления БпЛА. Кроме того, поражены два автомобиля, мотоцикл и четыре артиллерийские системы.

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Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Свободное Поле и Новополье. Пять боестолкновений еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили два вражеских штурма вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки захватчика в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня стоит отметить воинов 39-й отдельной бригады береговой обороны и 17-й Полтавской бригады Национальной гвардии Украины, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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