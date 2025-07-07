Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 027 540 человек (+1100 за сутки), 10995 танков, 29 993 артсистемы, 22 963 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 027 540 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1027540 (+1100) человек
танков - 10995 (+3) ед
боевых бронированных машин - 22963 (+7) ед
артиллерийских систем - 29993 (+33) ед
РСЗО - 1432 (+2) ед
средства ПВО - 1192 (+0) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 44058 (+233)
крылатые ракеты - 3439 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 54370 (+118)
специальная техника - 3927 (+2)
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+9 Яр Холодний
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Для перемоги, щорічні бойові втрати РФ повинні бути не менше одного млн.
Це як боротьба з саранчою.
Я дивлюся - ти вже починаєш вишукувать привід "накласти кактус" на мої коментарі... "Кацапським душком" від тебе посмерджувать стало...
Ось деякі дані:
2022 рік:
Кількість народжень: близько 1,306 млн осіб (мінімальна кількість з 2000 року).
Природний убуток населення склав понад пів мільйона людей.
Перше півріччя 2024 року:
Народилося 599,6 тис. немовлят, що на 16,6 тис. менше, ніж за той же період 2023 року.
У червні кількість народжених знизилася майже на 6% до 98,6 тис. дітей, що є рекордно низьким рівнем.
За підсумками січня-лютого 2024 року:
Кількість народжень дещо зросла на 1% до 201,3 тисячі немовлят.
Кількість смертей зросла на 10% до 331 тисячі.
Природні втрати склали 129,7 тисячі осіб.
2023 рік:
Смертність перевищила народжуваність на 500 тисяч осіб.
2021 рік:
Природне зменшення досягало рекордних 1,04 млн осіб.
І нагадую, що в 2012 році народжуваність була, "офіційно" - 1'900'000 осіб, а в 2024 році - ледь 1'200'000 осіб.
Тож темпи утилізації народонаселення кацапії досить великі. Бо є ще постійна еміграція. А є ще така річ, як деградація "північних територій" та "мономіст". Поцікавтеся, динамікою кількості населення Мурманська чи Магадану. Та можете навіть почитати про долю всього "Примор'я" в засрашці.
А китайці... Китайці не асимілюються. До того ж рівень імміграції навіть за офіційною (гарантовано брехливою на користь росії) статистикою - нижче за рівень еміграції.
Ну то де ті "відремонтовані", фантазер? Чому ми третій місяць не бачимо більше жодного відео з масовими механізованими штурмами?
Ми живемо в часи, коли осінтери поштучно коробочки рахують на базах зберігання, на виробничих майданчиках та навіть на платформах залізничних.
Тож причина від початку була одна - виснаження запасів та відсутність виробництва нової бронетехніки "в товарних кількостях".
Дяка Воїнам за важку працю 24/6/365×11!!!!
165! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
БПЛА перевалили за 44000!
Броня уходить в минуле, арта виходить на другий план, основними рушіями війни стають логістика і БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 027 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!