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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 027 540 человек (+1100 за сутки), 10995 танков, 29 993 артсистемы, 22 963 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 027 540 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1027540 (+1100) человек

танков - 10995 (+3) ед

боевых бронированных машин - 22963 (+7) ед

артиллерийских систем - 29993 (+33) ед

РСЗО - 1432 (+2) ед

средства ПВО - 1192 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 44058 (+233)

крылатые ракеты - 3439 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 54370 (+118)

специальная техника - 3927 (+2)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники дронами сожгли "Град" оккупантов. ВИДЕО

Потери врага за сутки

Автор: 

армия РФ (19968) Генштаб ВС (6621) ликвидация (3794) уничтожение (7441)


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Топ комментарии
+9
А скільки вмирає щорічно, в Росії? Ти ж не відривай одне від другого... Ще в 2011 році працівниця Центрального ЗАГС Росії написала, спираючись на тоді відкриті дані статистики, що смертність в Росії вже давно перевищила народжуваність. І ніяка міграція з сусідніх країн (Середнньої Азії, наприклад), цю ситуацію не рятує... (до того ж, посилення в Росії ксенофобії та масове насильницьке вербування до російської армії, з метою направленння на війну, значно знизила кількість цих мігрантів та підштовхнула тих, що переїхали в Росію, до рееміграції...).
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07.07.2025 07:24 Ответить
+7
Минув 4156 день москальсько-української війни.
165! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
БПЛА перевалили за 44000!
Броня уходить в минуле, арта виходить на другий план, основними рушіями війни стають логістика і БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 027 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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07.07.2025 08:42 Ответить
+6
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07.07.2025 08:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В Росії щороку народжується приблизно один млн. дітей.
Для перемоги, щорічні бойові втрати РФ повинні бути не менше одного млн.
Це як боротьба з саранчою.
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07.07.2025 07:10 Ответить
А скільки вмирає щорічно, в Росії? Ти ж не відривай одне від другого... Ще в 2011 році працівниця Центрального ЗАГС Росії написала, спираючись на тоді відкриті дані статистики, що смертність в Росії вже давно перевищила народжуваність. І ніяка міграція з сусідніх країн (Середнньої Азії, наприклад), цю ситуацію не рятує... (до того ж, посилення в Росії ксенофобії та масове насильницьке вербування до російської армії, з метою направленння на війну, значно знизила кількість цих мігрантів та підштовхнула тих, що переїхали в Росію, до рееміграції...).
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07.07.2025 07:24 Ответить
Що ж Ви не згадуєте китайців?
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07.07.2025 08:04 Ответить
А до чого тут китайці? Вони що, стають громадянами Росії? Вони отримують "вид на жительство", і ніяким чином не впливають на демографічну ситуацію в росії... Бо не стануть "мобрезервом" для армії РФ... Вони, скоріше, стануть "шахтёрами", які складуть армію "Сибирской Китайской Народной Республики", коли прийде час і Сі Дзінь Пін дасть команду на її створення...
Я дивлюся - ти вже починаєш вишукувать привід "накласти кактус" на мої коментарі... "Кацапським душком" від тебе посмерджувать стало...
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07.07.2025 08:37 Ответить
Я так і знав. Тобі вже сняться, купа монстрів і говорящий кактус. А Китайці тут справді ні до чого.
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07.07.2025 08:49 Ответить
В Росії вже декілька років спостерігається природне скорочення населення, коли кількість смертей перевищує кількість народжень.

Ось деякі дані:

2022 рік:

Кількість народжень: близько 1,306 млн осіб (мінімальна кількість з 2000 року).

Природний убуток населення склав понад пів мільйона людей.

Перше півріччя 2024 року:

Народилося 599,6 тис. немовлят, що на 16,6 тис. менше, ніж за той же період 2023 року.

У червні кількість народжених знизилася майже на 6% до 98,6 тис. дітей, що є рекордно низьким рівнем.

За підсумками січня-лютого 2024 року:

Кількість народжень дещо зросла на 1% до 201,3 тисячі немовлят.

Кількість смертей зросла на 10% до 331 тисячі.

Природні втрати склали 129,7 тисячі осіб.

2023 рік:

Смертність перевищила народжуваність на 500 тисяч осіб.

2021 рік:

Природне зменшення досягало рекордних 1,04 млн осіб.
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07.07.2025 08:38 Ответить
По "офіційним" даним, в 2021 році в засрашці смертність була ~2`500`000 осіб. В реальності, очевидно, значно більші.

І нагадую, що в 2012 році народжуваність була, "офіційно" - 1'900'000 осіб, а в 2024 році - ледь 1'200'000 осіб.

Тож темпи утилізації народонаселення кацапії досить великі. Бо є ще постійна еміграція. А є ще така річ, як деградація "північних територій" та "мономіст". Поцікавтеся, динамікою кількості населення Мурманська чи Магадану. Та можете навіть почитати про долю всього "Примор'я" в засрашці.

А китайці... Китайці не асимілюються. До того ж рівень імміграції навіть за офіційною (гарантовано брехливою на користь росії) статистикою - нижче за рівень еміграції.
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07.07.2025 09:43 Ответить
3 танки і 7 ББМ. Це хороший результат. ЗСУ респект!
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07.07.2025 07:19 Ответить
Зверну увагу на один момент: з початку цього року форумчани, перечитуючи гілку зведення ГШ ЗСУ, почали звертать увагу на різке зниження, у кацапів, кількості важкої броньованої техніки на фронті. І висловлювали різні версії цьому. Я тоді написав, що це може мать дві основні причини : 1. Вичерпування запасів техніки і неможливість її випуску, для відновлення; 2. Накопичення її запасів, для літньої воєнної кампанії. Зараз уже липень. Середина літа... А характер бойових дій не міняється - тупі "м"ясні" штурми, з застосуванням мінімуму танків та ББМ. Тобто, справдилася ПЕРША причина ...
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07.07.2025 07:32 Ответить
Треба ще враховувати, що важка броньована техніка при війні за допомогою дронів стала більш вразливою та менш ефективною.
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07.07.2025 07:51 Ответить
А може вони накопичують техніку на кордоні з Європою ? Щоб Сувалки захопити ?
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07.07.2025 08:11 Ответить
"Сміяться при слові "лопата"... Як вони , ті танки, потраплять до анклаву калінінградського? Тільки морським шляхом. Тобто, супутники можуть їх зафіксувать при вантаженні в Ленінградській області і при розвантаженні на території Калінінградської... Як (і ДЕ) вони ті танки розміщуватимуть і маскуватимуть? І не тільки танки - ще додай склади пального, ***********, продовольчі, ремонтні підрозділи, госпіталі... Подібне угрупування, на обмеженій території, коли вона знаходиться під постійним контролем супутників, не так легко приховать... Тим більше, коли працює не тільки звичайне фотографування місцевості, але й використовується ШІ. Беруться два фотознімки, рознесені в часі, і ШІ проводить порівняльний аналіз...
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07.07.2025 08:25 Ответить
Танків знищенно макс.6000,а решта підлягає ремонту і вже відремонтована..Аналітег,хренів..
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07.07.2025 08:35 Ответить
......................................
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07.07.2025 08:39 Ответить
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07.07.2025 08:44 Ответить
"Вже відремонтована"

Ну то де ті "відремонтовані", фантазер? Чому ми третій місяць не бачимо більше жодного відео з масовими механізованими штурмами?
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07.07.2025 09:15 Ответить
Ну що ви таке кажете... Чого сумніваєтеся?!? Очевидно же, що засрашка "ЗА УРАЛОМ" навчає 100500 свіженьких танкових армій. І ЯК ВДАРИТЬ! Так вдарить, що через місяць вже буде ніженьки мити в атлантичному океані з пірсів порту Лісабона!
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07.07.2025 09:53 Ответить
Не в 1943му живемо. Якби засрашка реально десь накопичувала !тисячі! танків - про це було б відомо. Супутники, агентурна розвідка, соц.мережі. Де їх ховати? В копицях, як під час другої світової? Чи може в боксах танкових частин? Нащо? Щоб стояли?

Ми живемо в часи, коли осінтери поштучно коробочки рахують на базах зберігання, на виробничих майданчиках та навіть на платформах залізничних.

Тож причина від початку була одна - виснаження запасів та відсутність виробництва нової бронетехніки "в товарних кількостях".
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07.07.2025 09:48 Ответить
Фпв..броня повертається к пращурам в кавалерію звідки прийшла...онуки знов пересідають на коней..тіоьки з моторчиком..мотик називається
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07.07.2025 10:00 Ответить
Нема вже тому мільйону народжених на чому їздити, тому й чимчикують ваньки помирати пішки.. От і ще 1,1 темен царіцєнскіх побачили накабздона... Найкращі з них лемінгів трохи під'їхали. Великий та паскудний улус...
Дяка Воїнам за важку працю 24/6/365×11!!!!
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07.07.2025 07:52 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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07.07.2025 08:38 Ответить
Минув 4156 день москальсько-української війни.
165! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
БПЛА перевалили за 44000!
Броня уходить в минуле, арта виходить на другий план, основними рушіями війни стають логістика і БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 027 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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07.07.2025 08:42 Ответить
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07.07.2025 08:44 Ответить
А яке залізячча входить до переліку спецтехніка? 🤔
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07.07.2025 08:56 Ответить
Замангалені ішаки
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07.07.2025 09:16 Ответить
Багато, все що не входить в інші категорії. Окремі РЛС, станції розвідки та РЕБ, машини зв'язку, інженерна техніка (крани, бульдозери, екскаватори, мостоукладачі, мінні загороджувачі та інша техніка для будівництва та руйнування інженерних споруд), командні машини та багато інших.
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07.07.2025 09:27 Ответить
Таки безпілотники першими закрили чергову тисячу, завтра арта відсвяткує ювілей, що до танчиків - може завтра, а може через тиждень, сьогодні (вчора) і так "вродило", рекорд в цьому місяці.
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07.07.2025 08:47 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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07.07.2025 09:55 Ответить
 
 