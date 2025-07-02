Пограничники дронами сожгли "Град" оккупантов. ВИДЕО
На юге аэроразведчики ГПСУ обнаружили вражескую РСЗО "Град БМ-21", которой россияне ночью обстреливали военных и гражданское население. Оккупанты пытались убежать, но было поздно - пилоты FPV-дронов уничтожили установку.
Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Дмитро Піталов #581675
показать весь комментарий02.07.2025 22:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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