РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11391 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
364 1

Пограничники дронами сожгли "Град" оккупантов. ВИДЕО

На юге аэроразведчики ГПСУ обнаружили вражескую РСЗО "Град БМ-21", которой россияне ночью обстреливали военных и гражданское население. Оккупанты пытались убежать, но было поздно - пилоты FPV-дронов уничтожили установку.

Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники на Харьковщине дроном уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Житель". ВИДЕО

Автор: 

пограничники (1589) ГРАД (281) дроны (4223)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****, всигла опростатись...
показать весь комментарий
02.07.2025 22:49 Ответить
 
 