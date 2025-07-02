Пограничники дронами сожгли "Град" оккупантов. ВИДЕО

На юге аэроразведчики ГПСУ обнаружили вражескую РСЗО "Град БМ-21", которой россияне ночью обстреливали военных и гражданское население. Оккупанты пытались убежать, но было поздно - пилоты FPV-дронов уничтожили установку.

Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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