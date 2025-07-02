Прикордонники дронами спалили "Град" окупантів. ВIДЕО
На Півдні аеророзвідники ДПСУ виявили ворожу РСЗВ "Град БМ-21", яким росіяни вночі обстрілювали військових і цивільне населення. Окупанти намагались втекти – але було пізно: пілоти FPV-дронів знищили установку.
Відповідне відео опубліковано на каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар02.07.2025 22:49 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вячеслав Crane
показати весь коментар02.07.2025 23:21 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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