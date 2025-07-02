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Прикордонники дронами спалили "Град" окупантів. ВIДЕО

На Півдні аеророзвідники ДПСУ виявили ворожу РСЗВ "Град БМ-21", яким росіяни вночі обстрілювали військових і цивільне населення. Окупанти намагались втекти – але було пізно: пілоти FPV-дронів знищили установку.

Відповідне відео опубліковано на каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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прикордонники (1115) ГРАД (147) дрони (5032)


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****, всигла опростатись...
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02.07.2025 22:49 Відповісти
може все ж повбивали вбивць, якы випускали ракети
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02.07.2025 23:21 Відповісти
 
 