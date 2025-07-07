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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 027 540 осіб (+1100 за добу), 10995 танків, 29 993 артсистеми, 22 963 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 027 540 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 07.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1027540 (+1100) осіб 

танків – 10995 (+3) од

бойових броньованих машин – 22963 (+7) од

артилерійських систем – 29993 (+33) од

РСЗВ  – 1432 (+2) од

засоби ППО - 1192 (+0) од

літаків  – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44058 (+233)

крилаті ракети – 3439 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни  – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни  – 54370 (+118)

спеціальна техніка  – 3927 (+2)

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Втарти ворога за добу

Автор: 

армія рф (18119) Генштаб ЗС (6923) ліквідація (4178) знищення (7753)


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В Росії щороку народжується приблизно один млн. дітей.
Для перемоги, щорічні бойові втрати РФ повинні бути не менше одного млн.
Це як боротьба з саранчою.
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07.07.2025 07:10 Відповісти
А скільки вмирає щорічно, в Росії? Ти ж не відривай одне від другого... Ще в 2011 році працівниця Центрального ЗАГС Росії написала, спираючись на тоді відкриті дані статистики, що смертність в Росії вже давно перевищила народжуваність. І ніяка міграція з сусідніх країн (Середнньої Азії, наприклад), цю ситуацію не рятує... (до того ж, посилення в Росії ксенофобії та масове насильницьке вербування до російської армії, з метою направленння на війну, значно знизила кількість цих мігрантів та підштовхнула тих, що переїхали в Росію, до рееміграції...).
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07.07.2025 07:24 Відповісти
3 танки і 7 ББМ. Це хороший результат. ЗСУ респект!
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07.07.2025 07:19 Відповісти
Зверну увагу на один момент: з початку цього року форумчани, перечитуючи гілку зведення ГШ ЗСУ, почали звертать увагу на різке зниження, у кацапів, кількості важкої броньованої техніки на фронті. І висловлювали різні версії цьому. Я тоді написав, що це може мать дві основні причини : 1. Вичерпування запасів техніки і неможливість її випуску, для відновлення; 2. Накопичення її запасів, для літньої воєнної кампанії. Зараз уже липень. Середина літа... А характер бойових дій не міняється - тупі "м"ясні" штурми, з застосуванням мінімуму танків та ББМ. Тобто, справдилася ПЕРША причина ...
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07.07.2025 07:32 Відповісти
 
 