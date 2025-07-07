Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 027 540 осіб (+1100 за добу), 10995 танків, 29 993 артсистеми, 22 963 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 027 540 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 07.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1027540 (+1100) осіб
танків – 10995 (+3) од
бойових броньованих машин – 22963 (+7) од
артилерійських систем – 29993 (+33) од
РСЗВ – 1432 (+2) од
засоби ППО - 1192 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44058 (+233)
крилаті ракети – 3439 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 54370 (+118)
спеціальна техніка – 3927 (+2)
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Для перемоги, щорічні бойові втрати РФ повинні бути не менше одного млн.
Це як боротьба з саранчою.