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Новини Трампа номінують на Нобелівську премію
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Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Нетаньяху повідомив Трампу, що номінував його на Нобелівську премію миру.

7 липня під час вечері з президентом США Дональдом Трампом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що номінував очільника Білого дому на здобуття Нобелівської премії миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть DW та CNN.

"Він зміцнює мир, поки ми говоримо, в одній країні, в одному регіоні за іншим", - сказав ізраїльський прем'єр про американського президента.

Нетаньягу вручив Трампу копію листа, надісланого ним до Нобелівського комітету.

"Щиро дякую! Я цього не знав. Вау! Почути це саме від вас – особливо цінно. Щиро дякую, Бібі! Це велика честь", – відреагував Трамп.

Під час вечері президент США також заявляв, що він "зупиняє війни" й "ненавидить, коли вбивають людей".

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Автор: 

Нетаньягу Беньямін (186) Нобелівська премія (94) Трамп Дональд (6389)


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Топ коментарі
+18
Це той Нетаньяху на якого видано ордер МКС за військові злочини?
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08.07.2025 07:54 Відповісти
+18
Це особливо смішно, враховуючи що Трамп не зміг проявити силу, не зміг проявити дипломатичні навички і взагалі нічого не зміг проявити. Самому нікчемному Президенту США - Нобелівські премію нікчемності!
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08.07.2025 07:56 Відповісти
+10
Шнобелівську премію Трамб точно заслужив!
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08.07.2025 07:57 Відповісти
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🤣
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08.07.2025 07:54 Відповісти
Це той Нетаньяху на якого видано ордер МКС за військові злочини?
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08.07.2025 07:54 Відповісти
той, той...
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08.07.2025 08:13 Відповісти
Ти мені, я тобі
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08.07.2025 08:14 Відповісти
Шустрий - однако
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08.07.2025 07:56 Відповісти
Це особливо смішно, враховуючи що Трамп не зміг проявити силу, не зміг проявити дипломатичні навички і взагалі нічого не зміг проявити. Самому нікчемному Президенту США - Нобелівські премію нікчемності!
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08.07.2025 07:56 Відповісти
Зато як проявив свою нікчемність
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08.07.2025 08:15 Відповісти
Він і нікчемність свою проявив як кончений наркоман, постійно кидаючись від однієї крайності до іншої, роблячі гучні заяви і не роблячі ніяких вчинків, потім відміняючи свої рішення, проголошуючи ідіотські заяви проти найближчих союзників. Трамп це нестримний потік невіглавства та ідіотизму, супервпевненість в своїй правоті і силі і повна неспроможність цю силу застосувати!
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08.07.2025 08:27 Відповісти
Найгірше те, що політики різних країн почали змагатися в лестощах перед Його Нікчемністю. Хто там на черзі в номінуванні, чи не вождь ординців і друг Трампа "Владімір"?
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08.07.2025 09:22 Відповісти
трамп це контрацептив путіна багаторазового використання
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08.07.2025 08:51 Відповісти
Шнобелівську премію Трамб точно заслужив!
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08.07.2025 07:57 Відповісти
Нобелевська премія миру все більше стає подібною до звання Героя України: мухи рівномірно перемішані з котлетами.
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08.07.2025 07:58 Відповісти
Давно хотів запитати чому при совці хоч би розділяли істинних героїв з тими хто хотів ним бути, тим давали героїв праці. Я не говорю, що усі герої були заслужені, але у нас дійсно ганьба Герої війни перемішані з купленими, подарунковими, блатними хероями
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08.07.2025 08:22 Відповісти
Цікаво - чому у статуті Нобелівської премії, не передбачено автоматичної заміни на "Шнобелівську" - у випадку, якщо, через деякий час, після її вручення, всі ті заслуги, за які її було вручено, "анулюються" плином реальних подій... Ну, наприклад, як премія, вручена Бараку Обамі...
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08.07.2025 08:00 Відповісти
Барак це з єврейської ніби то швидко.....
Можна було б посміятися по анал огії з баснею де лис і кукушка вихваляють одне одного якби на обох не біло крові мільона українців. Саме сша роззброїло УЦкраїну і більш тогго передали ядерку не ООН для знищення а раші а тепер ця ядерка наведена на США і Англію...
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08.07.2025 08:38 Відповісти
Трампон в захваті але здається що пролетить як фанера.
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08.07.2025 08:01 Відповісти
нобелінобесіє...
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08.07.2025 08:04 Відповісти
хитрий лис
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08.07.2025 08:04 Відповісти
надіялась , що світ притомний, а НІТ!
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08.07.2025 08:05 Відповісти
мабуть він ніколи таким і не був, але тепер більше очі відкриваються на це все...
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08.07.2025 08:14 Відповісти
Сама крута премія була у Г. Кісінджера за круті "мирні угоди" в Парижі в результаті яких було знищено В'єтнам...
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08.07.2025 08:06 Відповісти
Трамп закликав судові органи Ізраїлю припинити кримінальне переслідування прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, якого звинувачують у корупції.
Судовий процес над Нетаньяху має бути негайно скасований, оскільки він багато зробив для ізраїльської держави, написав Трамп 26 червня, у соцмережі Truth Social.
У 2019 році проти Нетаньяху було висунуто обвинувачення одразу за трьома справами про корупцію, шахрайство та зловживання.
Нетаньяху є першим діючим прем'єр-міністром Ізраїлю, який давав свідчення в суді в кримінальних справах, порушених проти нього.
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08.07.2025 08:06 Відповісти
Своїх чуваков надо підтримувати, може і його кто спасе.
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08.07.2025 08:12 Відповісти
У Нетаньягу такіж непогашені кримінальні висяки, як і у Трампа.
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08.07.2025 08:13 Відповісти
Тоді вже й всю компанію миролюбців

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08.07.2025 08:10 Відповісти
Мабуть орбанутому та фіцанутому стало погано, таке вилизування, а у них розуму не вистачило. Мало що платити не потрібно, так ще і заробити могли.
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08.07.2025 08:10 Відповісти
А так хiба можна, зробити все еврейство посьмiховиськом в усьому свiтi.
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08.07.2025 08:11 Відповісти
та мабуть навпаки..сцять всим в очі з сміхом...
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08.07.2025 08:15 Відповісти
Цей жидiвський виклик зрозумiлий, тiльки ж це не мiняе вiдношення всього свiту до жидiвства, як такого.
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08.07.2025 08:28 Відповісти
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08.07.2025 08:15 Відповісти
Сраколизи
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08.07.2025 08:18 Відповісти
долар то тютю і премія не допоможе весь світ вже зрозумів що за країна наволочі
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08.07.2025 08:40 Відповісти
Колхозный сторож Иван Кузьмич в защиту мира поднял "Москвич" → (кирпич-інша версія)
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08.07.2025 08:18 Відповісти
Ха! Уміє підлизнути!
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08.07.2025 08:23 Відповісти
Ішаку треба приєднуватись до Нетаньяху. Це чмо - мастак примазатись.
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08.07.2025 08:24 Відповісти
Я йому тюльки на базарі не продав.
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08.07.2025 08:24 Відповісти
Тре нашу тЮльку заслати до них на стажировку, а то в неi дiлiшки - зовсiм нiкчемнi.
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08.07.2025 08:26 Відповісти
От вже та клята Юлька! Ніяк не залишить в спокої якогось старого ******** в мокрих галіфе.

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08.07.2025 08:48 Відповісти
Пхе, це все до баб Юльки, нiяк не вгамуеться... то мовчки сидiла в тих Дубаях, що тюлька об лiд, а це взяла , та й проснула. Нiразу не пожертвувала на армiю, в пiку Порошенковi, а тут передвиборно взяла та й проснула, тiпо, гайда ветеранами перейматися, капiтельманша вилита , в унiсон Нетаньяху - лiзти в дупу без мила.
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08.07.2025 09:00 Відповісти
ЗЫ... Стидаюся запитати, мовляв, це ви Ваню пiдмiняете, чи що з нм трапилось?
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08.07.2025 09:02 Відповісти
справжне ім'я цієї погані-ЖУЛЬКА. не перепутай козломордий.
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08.07.2025 09:26 Відповісти
А головне - в унiсон статтi, це наш рiзновид жидiвства бiля влади.
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08.07.2025 09:30 Відповісти
Пам`ятка: слiд розрiзняти жида вiд Еврея. Евреi самi ненавидять жидiв, бо Еврей останне вiддасть нужденному. Жид же останне з нужденного здере.
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08.07.2025 09:33 Відповісти
Цю премію свого часу отримав Ясір Арафат ІМХО, Трамп так само гідний.
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08.07.2025 08:25 Відповісти
Так вміти треба а не тупити як ішак, і тоді авіаносець форд буде бомбардувати тупорилих московитів
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08.07.2025 08:27 Відповісти
Що ви хтiв вiд нашоi довбнi, КОТРА ДАВИТЬСЯ жирним, канцерогенним фастфедом, та шашликами зi свинини... https://poiskm.net/show/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Пiдлабузництво по-жидiвськи приходить лишень з кошернicтю та кашрутом.
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08.07.2025 08:50 Відповісти
тыць на https://poiskm.net/show/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Новые НЕ русские - еврейские частушки
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08.07.2025 08:52 Відповісти
е=у
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08.07.2025 09:07 Відповісти
путлер просрав можливість вивести США з гри....
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08.07.2025 08:38 Відповісти
ой, вей!
дайте уже тому доні прємію.
он, так хочєт, а вам жалко?
і моєй сарочке, доні очєнь нравіться.
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08.07.2025 08:40 Відповісти
Дітям морожєное ,бабє цвєти
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08.07.2025 08:43 Відповісти
A нетаньяху висунули на Гаазський трибунал.. Савпадєніє?
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08.07.2025 08:44 Відповісти
Та ви всі там подуріли? Що в світі відбувається??? 🤯 🤯 🤯 🤯 🤯 🤯 🤯
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08.07.2025 08:48 Відповісти
Нічого особливого жили вдарили по Ірану знищують Палестина Трамп допомога жили одне одного дають та іншим не можна як Україні кацапів маю надію що комрад Сі дасть їм по цукерки за щоку
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08.07.2025 08:58 Відповісти
Дитині дали улюблену цукерку і вона так зраділа! Аж в долоньки заплескала... І це - презик наймогутнішої країни... Це вже дно, чи з низу ще постукають?
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08.07.2025 08:52 Відповісти
Не к добру это уже был один нобелевский премиант, так после него и пошло разрушение стабильности в мире. А при этом самовлюбленном павлине скорее всего рухнет весь мир.
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08.07.2025 08:59 Відповісти
Нетаньягу висунув трампа...
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08.07.2025 09:10 Відповісти
Треба не реготати з Натаньягу, а вчитися у нього. Він робить все, щоб догодити примхливому, чванливому нарцису Трампу, бо так сталося, що зараз Трамп, а не Рейган є президентом США, тому Натаньягу не бикував в овальному кабінеті, а улещував нарциса і добився всього що хотів, врятувавши тим самим життя багатьох ізраільтян. Так діє розумна людина-державник, яка заради успіху власної держави готова хоч циганочку з виходом пляспти, якщо це допоможе його країні. А що у нас? Бикування в овальному кабінеті пригальмувало постачання зброї, зіпсувало і без того непросте відношення Трампа до України (до зеленського), в результаті у нас зайві втрати людей та територій на фронті, зато у скомороха злетів рейтинг.... Цікаво, якби Натаньягу посварився з Трампом та приїхав в Ізраїль з купою "*****", то взлетів би в нього рейтинг? Питання риторичне, саме тому Ізраїль добивається своїх цілей у війні, а ми постимо мемчики, сміємося над Натаньягу та з жахом щоранку дивимося на карти DeepState.
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08.07.2025 09:14 Відповісти
Не спрощуйте. Там "томý" не в тóму.
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08.07.2025 09:23 Відповісти
У вас і по життю такий принцип: холуйство - найкращий засіб виживання?
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08.07.2025 09:31 Відповісти
У БіБі дах знесло.....
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08.07.2025 09:29 Відповісти
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08.07.2025 09:29 Відповісти
Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру... Політична корупція? Политическая проституция? Ще наш Зеленський ...включиться... Якщо розглянути механіку стратегію Трампа, то це ВИМАГАННЯ політ. хабара з боку Трампа і його адміністрації - "дайте медаль, дайте медаль! А якщо не..., то... Політичний, дипломатичний, бізнесовий, .... шантаж? "А Соловей аж горло надриває
І на всі заставки співає:
Щебече, і свистить,
І тьохкає, і торохтить.
На що вже горобці - і ті попритихали
І прислухаться стали.
Замовк співун і на Осла глядить,-
Чи буде, мов, хвалить?
- Ну, молодець! - сказав суддя ухатий,-
Хороший птах:
Хоч невеличкий, та горлатий…
Ти, мабуть, виплодивсь не в наших сторонах.
Коли б ти нашого наслухавсь півня,
Тоді б ще краще заспівав;
Хоч він тобі й нерівня,
А все-таки хоч трохи б перейняв"

Осел і Соловей (1890)

http://ukrlit.org/hlibov_leonid_ivanovych Глібов Леонід Іванович
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08.07.2025 09:33 Відповісти
 
 