Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру

7 липня під час вечері з президентом США Дональдом Трампом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що номінував очільника Білого дому на здобуття Нобелівської премії миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть DW та CNN.

"Він зміцнює мир, поки ми говоримо, в одній країні, в одному регіоні за іншим", - сказав ізраїльський прем'єр про американського президента.

Нетаньягу вручив Трампу копію листа, надісланого ним до Нобелівського комітету.

"Щиро дякую! Я цього не знав. Вау! Почути це саме від вас – особливо цінно. Щиро дякую, Бібі! Це велика честь", – відреагував Трамп.

Під час вечері президент США також заявляв, що він "зупиняє війни" й "ненавидить, коли вбивають людей".

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