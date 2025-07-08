Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру
7 липня під час вечері з президентом США Дональдом Трампом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що номінував очільника Білого дому на здобуття Нобелівської премії миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть DW та CNN.
"Він зміцнює мир, поки ми говоримо, в одній країні, в одному регіоні за іншим", - сказав ізраїльський прем'єр про американського президента.
Нетаньягу вручив Трампу копію листа, надісланого ним до Нобелівського комітету.
"Щиро дякую! Я цього не знав. Вау! Почути це саме від вас – особливо цінно. Щиро дякую, Бібі! Це велика честь", – відреагував Трамп.
Під час вечері президент США також заявляв, що він "зупиняє війни" й "ненавидить, коли вбивають людей".
Топ коментарі
+18 Andrew Moon
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+18 Igor Liashenko #598365
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+10 YU ST
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Можна було б посміятися по анал огії з баснею де лис і кукушка вихваляють одне одного якби на обох не біло крові мільона українців. Саме сша роззброїло УЦкраїну і більш тогго передали ядерку не ООН для знищення а раші а тепер ця ядерка наведена на США і Англію...
Судовий процес над Нетаньяху має бути негайно скасований, оскільки він багато зробив для ізраїльської держави, написав Трамп 26 червня, у соцмережі Truth Social.
У 2019 році проти Нетаньяху було висунуто обвинувачення одразу за трьома справами про корупцію, шахрайство та зловживання.
Нетаньяху є першим діючим прем'єр-міністром Ізраїлю, який давав свідчення в суді в кримінальних справах, порушених проти нього.
дайте уже тому доні прємію.
он, так хочєт, а вам жалко?
і моєй сарочке, доні очєнь нравіться.
І на всі заставки співає:
Щебече, і свистить,
І тьохкає, і торохтить.
На що вже горобці - і ті попритихали
І прислухаться стали.
Замовк співун і на Осла глядить,-
Чи буде, мов, хвалить?
- Ну, молодець! - сказав суддя ухатий,-
Хороший птах:
Хоч невеличкий, та горлатий…
Ти, мабуть, виплодивсь не в наших сторонах.
Коли б ти нашого наслухавсь півня,
Тоді б ще краще заспівав;
Хоч він тобі й нерівня,
А все-таки хоч трохи б перейняв"
Осел і Соловей (1890)
http://ukrlit.org/hlibov_leonid_ivanovych Глібов Леонід Іванович