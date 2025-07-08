Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

7 июля во время ужина с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что номинировал главу Белого дома на получение Нобелевской премии мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут DW и CNN.

"Он укрепляет мир, пока мы говорим, в одной стране, в одном регионе за другим", - сказал израильский премьер об американском президенте.

Нетаньяху вручил Трампу копию письма, направленного им в Нобелевский комитет.

"Искренне благодарю! Я этого не знал. Вау! Услышать это именно от вас - особенно ценно. Спасибо большое, Биби! Это большая честь", - отреагировал Трамп.

Во время ужина президент США также заявлял, что он "останавливает войны" и "ненавидит, когда убивают людей".

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