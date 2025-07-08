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Новости Трампа номинируют на Нобелевку мира
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Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Нетаньяху сообщил Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира.

7 июля во время ужина с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что номинировал главу Белого дома на получение Нобелевской премии мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут DW и CNN.

"Он укрепляет мир, пока мы говорим, в одной стране, в одном регионе за другим", - сказал израильский премьер об американском президенте.

Нетаньяху вручил Трампу копию письма, направленного им в Нобелевский комитет.

"Искренне благодарю! Я этого не знал. Вау! Услышать это именно от вас - особенно ценно. Спасибо большое, Биби! Это большая честь", - отреагировал Трамп.

Во время ужина президент США также заявлял, что он "останавливает войны" и "ненавидит, когда убивают людей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пакистан выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии мира

Автор: 

Нетаньяху Биньямин (198) Нобелевская премия (203) Трамп Дональд (5917)


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Топ комментарии
+33
Це особливо смішно, враховуючи що Трамп не зміг проявити силу, не зміг проявити дипломатичні навички і взагалі нічого не зміг проявити. Самому нікчемному Президенту США - Нобелівські премію нікчемності!
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08.07.2025 07:56 Ответить
+29
Це той Нетаньяху на якого видано ордер МКС за військові злочини?
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08.07.2025 07:54 Ответить
+24
Шнобелівську премію Трамб точно заслужив!
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08.07.2025 07:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
🤣
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08.07.2025 07:54 Ответить
Це той Нетаньяху на якого видано ордер МКС за військові злочини?
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08.07.2025 07:54 Ответить
той, той...
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08.07.2025 08:13 Ответить
Ти мені, я тобі
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08.07.2025 08:14 Ответить
Головне вчасно лизнути зад!!!
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08.07.2025 10:20 Ответить
Друг *****, Рамафоса - президент ПАР, Донос написав на Нантаньягу.
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08.07.2025 10:42 Ответить
Шустрий - однако
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08.07.2025 07:56 Ответить
Це особливо смішно, враховуючи що Трамп не зміг проявити силу, не зміг проявити дипломатичні навички і взагалі нічого не зміг проявити. Самому нікчемному Президенту США - Нобелівські премію нікчемності!
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08.07.2025 07:56 Ответить
Зато як проявив свою нікчемність
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08.07.2025 08:15 Ответить
Він і нікчемність свою проявив як кончений наркоман, постійно кидаючись від однієї крайності до іншої, роблячі гучні заяви і не роблячі ніяких вчинків, потім відміняючи свої рішення, проголошуючи ідіотські заяви проти найближчих союзників. Трамп це нестримний потік невіглавства та ідіотизму, супервпевненість в своїй правоті і силі і повна неспроможність цю силу застосувати!
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08.07.2025 08:27 Ответить
Найгірше те, що політики різних країн почали змагатися в лестощах перед Його Нікчемністю. Хто там на черзі в номінуванні, чи не вождь ординців і друг Трампа "Владімір"?
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08.07.2025 09:22 Ответить
трамп це контрацептив путіна багаторазового використання
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08.07.2025 08:51 Ответить
Шнобелівську премію Трамб точно заслужив!
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08.07.2025 07:57 Ответить
Нобелевська премія миру все більше стає подібною до звання Героя України: мухи рівномірно перемішані з котлетами.
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08.07.2025 07:58 Ответить
Давно хотів запитати чому при совці хоч би розділяли істинних героїв з тими хто хотів ним бути, тим давали героїв праці. Я не говорю, що усі герої були заслужені, але у нас дійсно ганьба Герої війни перемішані з купленими, подарунковими, блатними хероями
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08.07.2025 08:22 Ответить
Цікаво - чому у статуті Нобелівської премії, не передбачено автоматичної заміни на "Шнобелівську" - у випадку, якщо, через деякий час, після її вручення, всі ті заслуги, за які її було вручено, "анулюються" плином реальних подій... Ну, наприклад, як премія, вручена Бараку Обамі...
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08.07.2025 08:00 Ответить
Барак це з єврейської ніби то швидко.....
Можна було б посміятися по анал огії з баснею де лис і кукушка вихваляють одне одного якби на обох не біло крові мільона українців. Саме сша роззброїло УЦкраїну і більш тогго передали ядерку не ООН для знищення а раші а тепер ця ядерка наведена на США і Англію...
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08.07.2025 08:38 Ответить
Трампон в захваті але здається що пролетить як фанера.
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08.07.2025 08:01 Ответить
Ну, якщо він і нобелевському комітету буде погрожувати, як своїм сенаторам, що у разі поганого голосування замінить їх своїми фанатами (а ті злякаються ), то не факт, що пролетить.
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08.07.2025 09:48 Ответить
нобелінобесіє...
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08.07.2025 08:04 Ответить
хитрий лис
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08.07.2025 08:04 Ответить
надіялась , що світ притомний, а НІТ!
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08.07.2025 08:05 Ответить
мабуть він ніколи таким і не був, але тепер більше очі відкриваються на це все...
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08.07.2025 08:14 Ответить
Сама крута премія була у Г. Кісінджера за круті "мирні угоди" в Парижі в результаті яких було знищено В'єтнам...
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08.07.2025 08:06 Ответить
Трамп закликав судові органи Ізраїлю припинити кримінальне переслідування прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, якого звинувачують у корупції.
Судовий процес над Нетаньяху має бути негайно скасований, оскільки він багато зробив для ізраїльської держави, написав Трамп 26 червня, у соцмережі Truth Social.
У 2019 році проти Нетаньяху було висунуто обвинувачення одразу за трьома справами про корупцію, шахрайство та зловживання.
Нетаньяху є першим діючим прем'єр-міністром Ізраїлю, який давав свідчення в суді в кримінальних справах, порушених проти нього.
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08.07.2025 08:06 Ответить
Своїх чуваков надо підтримувати, може і його кто спасе.
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08.07.2025 08:12 Ответить
У Нетаньягу такіж непогашені кримінальні висяки, як і у Трампа.
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08.07.2025 08:13 Ответить
Тоді вже й всю компанію миролюбців

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08.07.2025 08:10 Ответить
Мабуть орбанутому та фіцанутому стало погано, таке вилизування, а у них розуму не вистачило. Мало що платити не потрібно, так ще і заробити могли.
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08.07.2025 08:10 Ответить
А так хiба можна, зробити все еврейство посьмiховиськом в усьому свiтi.
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08.07.2025 08:11 Ответить
та мабуть навпаки..сцять всим в очі з сміхом...
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08.07.2025 08:15 Ответить
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08.07.2025 08:15 Ответить
Сраколизи
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08.07.2025 08:18 Ответить
долар то тютю і премія не допоможе весь світ вже зрозумів що за країна наволочі
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08.07.2025 08:40 Ответить
Колхозный сторож Иван Кузьмич в защиту мира поднял "Москвич" → (кирпич-інша версія)
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08.07.2025 08:18 Ответить
Ха! Уміє підлизнути!
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08.07.2025 08:23 Ответить
Ішаку треба приєднуватись до Нетаньяху. Це чмо - мастак примазатись.
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08.07.2025 08:24 Ответить
Я йому тюльки на базарі не продав.
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08.07.2025 08:24 Ответить
От вже та клята Юлька! Ніяк не залишить в спокої якогось старого ******** в мокрих галіфе.

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08.07.2025 08:48 Ответить
Цю премію свого часу отримав Ясір Арафат ІМХО, Трамп так само гідний.
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08.07.2025 08:25 Ответить
Так вміти треба а не тупити як ішак, і тоді авіаносець форд буде бомбардувати тупорилих московитів
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08.07.2025 08:27 Ответить
Що ви хтiв вiд нашоi довбнi, КОТРА ДАВИТЬСЯ жирним, канцерогенним фастфедом, та шашликами зi свинини... https://poiskm.net/show/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Пiдлабузництво по-жидiвськи приходить лишень з кошернicтю та кашрутом.
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08.07.2025 08:50 Ответить
тыць на https://poiskm.net/show/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 Новые НЕ русские - еврейские частушки
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08.07.2025 08:52 Ответить
е=у
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08.07.2025 09:07 Ответить
путлер просрав можливість вивести США з гри....
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08.07.2025 08:38 Ответить
ой, вей!
дайте уже тому доні прємію.
он, так хочєт, а вам жалко?
і моєй сарочке, доні очєнь нравіться.
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08.07.2025 08:40 Ответить
Дітям морожєное ,бабє цвєти
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08.07.2025 08:43 Ответить
A нетаньяху висунули на Гаазський трибунал.. Савпадєніє?
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08.07.2025 08:44 Ответить
Та ви всі там подуріли? Що в світі відбувається??? 🤯 🤯 🤯 🤯 🤯 🤯 🤯
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08.07.2025 08:48 Ответить
Нічого особливого жили вдарили по Ірану знищують Палестина Трамп допомога жили одне одного дають та іншим не можна як Україні кацапів маю надію що комрад Сі дасть їм по цукерки за щоку
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08.07.2025 08:58 Ответить
Дитині дали улюблену цукерку і вона так зраділа! Аж в долоньки заплескала... І це - презик наймогутнішої країни... Це вже дно, чи з низу ще постукають?
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08.07.2025 08:52 Ответить
Не к добру это уже был один нобелевский премиант, так после него и пошло разрушение стабильности в мире. А при этом самовлюбленном павлине скорее всего рухнет весь мир.
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08.07.2025 08:59 Ответить
Нетаньягу висунув трампа...
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08.07.2025 09:10 Ответить
Треба не реготати з Натаньягу, а вчитися у нього. Він робить все, щоб догодити примхливому, чванливому нарцису Трампу, бо так сталося, що зараз Трамп, а не Рейган є президентом США, тому Натаньягу не бикував в овальному кабінеті, а улещував нарциса і добився всього що хотів, врятувавши тим самим життя багатьох ізраільтян. Так діє розумна людина-державник, яка заради успіху власної держави готова хоч циганочку з виходом пляспти, якщо це допоможе його країні. А що у нас? Бикування в овальному кабінеті пригальмувало постачання зброї, зіпсувало і без того непросте відношення Трампа до України (до зеленського), в результаті у нас зайві втрати людей та територій на фронті, зато у скомороха злетів рейтинг.... Цікаво, якби Натаньягу посварився з Трампом та приїхав в Ізраїль з купою "*****", то взлетів би в нього рейтинг? Питання риторичне, саме тому Ізраїль добивається своїх цілей у війні, а ми постимо мемчики, сміємося над Натаньягу та з жахом щоранку дивимося на карти DeepState.
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08.07.2025 09:14 Ответить
Не спрощуйте. Там "томý" не в тóму.
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08.07.2025 09:23 Ответить
У вас і по життю такий принцип: холуйство - найкращий засіб виживання?
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08.07.2025 09:31 Ответить
судячи з вашого коменту у вас по життю хронічний ідіотизм та нерозуміння прочитаного, звідси як наслідок, хибні висновки та хибні дії ... типовий виборець ZE
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08.07.2025 10:06 Ответить
В політиці теж мають існувати межі пристойності.
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08.07.2025 10:33 Ответить
У БіБі дах знесло.....
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08.07.2025 09:29 Ответить
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08.07.2025 09:29 Ответить
Нетаньягу висунув Трампа на Нобелівську премію миру... Політична корупція? Политическая проституция? Ще наш Зеленський ...включиться... Якщо розглянути механіку стратегію Трампа, то це ВИМАГАННЯ політ. хабара з боку Трампа і його адміністрації - "дайте медаль, дайте медаль! А якщо не..., то... Політичний, дипломатичний, бізнесовий, .... шантаж? "А Соловей аж горло надриває
І на всі заставки співає:
Щебече, і свистить,
І тьохкає, і торохтить.
На що вже горобці - і ті попритихали
І прислухаться стали.
Замовк співун і на Осла глядить,-
Чи буде, мов, хвалить?
- Ну, молодець! - сказав суддя ухатий,-
Хороший птах:
Хоч невеличкий, та горлатий…
Ти, мабуть, виплодивсь не в наших сторонах.
Коли б ти нашого наслухавсь півня,
Тоді б ще краще заспівав;
Хоч він тобі й нерівня,
А все-таки хоч трохи б перейняв"

Осел і Соловей (1890)

http://ukrlit.org/hlibov_leonid_ivanovych Глібов Леонід Іванович
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08.07.2025 09:33 Ответить
Іран не відмовився від ядерної програми. Де збагачений уран???Хамаз нікуди не хоче уходити. Путін не згоден навіть на тимчасове перемир'я. Тарифна війна і інфляція справокована трампом набирає обороти ...За що?? Може ще Путіна - він теж на словах за мир,або кім сина????
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08.07.2025 09:40 Ответить
А як же Путлер ? Чи його пухлік висуне ?
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08.07.2025 09:42 Ответить
Так це ж було вже. Пакістан висував. Але вагомим може вважатися висування лише Зеленським-Дермаком.
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08.07.2025 10:07 Ответить
Старим імпотентам лижуть,бо в них не стоїть)))
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08.07.2025 10:10 Ответить
І отут Трумену прикро стало... 😁
А що так можна було?
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08.07.2025 10:26 Ответить
инструкция "как обесценить нобелевскую премию" в действии
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08.07.2025 10:40 Ответить
Такі розсудки наче ви зі свого кармона даєте ту премію,її отримували ще дурніші за Трампа
Мене бентежить чому не ми ,чому не наш найвеличніший,ми шо пролили мало крові
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08.07.2025 10:43 Ответить
А чому від зе-віслюка ніяких пропозицій не поступає? Чи може боневтік сам хоче отримати Нобелівську премію?
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08.07.2025 10:43 Ответить
Тому що це би була образа не лише для президента США а і для амер.народу,який вибрав його,бо в Америці розуміють,як походження зе,так і походження сн.
Він може лише свого хазяїна висунути,як слуга.
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08.07.2025 11:48 Ответить
Якби трамп розбомбив ядерку рашки, зєля теж його видвинув би на нобєльку.
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08.07.2025 10:44 Ответить
Чому наш не подав заявку
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08.07.2025 10:46 Ответить
Засуньте назад!
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08.07.2025 11:07 Ответить
І Пакистан готовий висунути.
А у нас що?
Шобла зробила його агентом пу, трампоном у відповідь на пропозицію допомоги у закінченні війни: їй що,вона не воює,не несе втрати,а несе втрати цвіт укр.нації.
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08.07.2025 11:42 Ответить
Хто проти, хай готується до санкцій.
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08.07.2025 11:59 Ответить
 
 