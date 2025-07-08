Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
7 июля во время ужина с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что номинировал главу Белого дома на получение Нобелевской премии мира.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут DW и CNN.
"Он укрепляет мир, пока мы говорим, в одной стране, в одном регионе за другим", - сказал израильский премьер об американском президенте.
Нетаньяху вручил Трампу копию письма, направленного им в Нобелевский комитет.
"Искренне благодарю! Я этого не знал. Вау! Услышать это именно от вас - особенно ценно. Спасибо большое, Биби! Это большая честь", - отреагировал Трамп.
Во время ужина президент США также заявлял, что он "останавливает войны" и "ненавидит, когда убивают людей".
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Можна було б посміятися по анал огії з баснею де лис і кукушка вихваляють одне одного якби на обох не біло крові мільона українців. Саме сша роззброїло УЦкраїну і більш тогго передали ядерку не ООН для знищення а раші а тепер ця ядерка наведена на США і Англію...
Судовий процес над Нетаньяху має бути негайно скасований, оскільки він багато зробив для ізраїльської держави, написав Трамп 26 червня, у соцмережі Truth Social.
У 2019 році проти Нетаньяху було висунуто обвинувачення одразу за трьома справами про корупцію, шахрайство та зловживання.
Нетаньяху є першим діючим прем'єр-міністром Ізраїлю, який давав свідчення в суді в кримінальних справах, порушених проти нього.
дайте уже тому доні прємію.
он, так хочєт, а вам жалко?
і моєй сарочке, доні очєнь нравіться.
І на всі заставки співає:
Щебече, і свистить,
І тьохкає, і торохтить.
На що вже горобці - і ті попритихали
І прислухаться стали.
Замовк співун і на Осла глядить,-
Чи буде, мов, хвалить?
- Ну, молодець! - сказав суддя ухатий,-
Хороший птах:
Хоч невеличкий, та горлатий…
Ти, мабуть, виплодивсь не в наших сторонах.
Коли б ти нашого наслухавсь півня,
Тоді б ще краще заспівав;
Хоч він тобі й нерівня,
А все-таки хоч трохи б перейняв"
Осел і Соловей (1890)
http://ukrlit.org/hlibov_leonid_ivanovych Глібов Леонід Іванович
А що так можна було?
Мене бентежить чому не ми ,чому не наш найвеличніший,ми шо пролили мало крові
Він може лише свого хазяїна висунути,як слуга.
А у нас що?
Шобла зробила його агентом пу, трампоном у відповідь на пропозицію допомоги у закінченні війни: їй що,вона не воює,не несе втрати,а несе втрати цвіт укр.нації.