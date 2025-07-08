Росіяни комплектують "козацькі осередки" бойовиками з підрозділу "Барс-32" на окупованій території Запоріжжя, - ЦНС
Росіяни продовжують розбудову "козацьких осередків" на тимчасово окупованих територіях України, комплектуючи їх бойовиками.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"На тимчасово окупованій частині Запорізької області окупанти створюють фейкові "козацькі" структури. Насправді - це юридичні осередки без реального наповнення. Їх комплектують бойовиками з підрозділу "Барс-32"", - йдеться в повідомленні.
Як наголошують у ЦНС, метою росіян є дискредитація козацького руху та фальсифікація історії, щоб зобразити "козаків", які нібито воюють проти України.
Топ коментарі
+7 Старый зольдат
показати весь коментар08.07.2025 17:50 Відповісти Посилання
+4 Роман Демченко
показати весь коментар08.07.2025 17:44 Відповісти Посилання
+4 Василь Довганенко #609187
показати весь коментар08.07.2025 17:48 Відповісти Посилання
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знову буде дєди ваєвалі?
для нас ?
для москалів ?
для "заграниці" ? Там також активно "работают"
москалі вирішили що етнічні формування небезпечні і з 24 р. всі БАРСи мішаного складу. ніщебродів набирають з усіх усюд і тренують на базі почившого Вагнера. А отже всі ті кизяки дійсно можуть бути вузькоокими і жовтопикими