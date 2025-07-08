Росіяни комплектують "козацькі осередки" бойовиками з підрозділу "Барс-32" на окупованій території Запоріжжя, - ЦНС

Росіяни продовжують розбудову "козацьких осередків" на тимчасово окупованих територіях України, комплектуючи їх бойовиками.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованій частині Запорізької області окупанти створюють фейкові "козацькі" структури. Насправді - це юридичні осередки без реального наповнення. Їх комплектують бойовиками з підрозділу "Барс-32"", - йдеться в повідомленні.

Як наголошують у ЦНС, метою росіян є дискредитація козацького руху та фальсифікація історії, щоб зобразити "козаків", які нібито воюють проти України.

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