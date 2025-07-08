УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
885 16

Росіяни комплектують "козацькі осередки" бойовиками з підрозділу "Барс-32" на окупованій території Запоріжжя, - ЦНС

Росіяни комплектують козацькі осередки на ТОТ бойовиками

Росіяни продовжують розбудову "козацьких осередків" на тимчасово окупованих територіях України, комплектуючи їх бойовиками.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованій частині Запорізької області окупанти створюють фейкові "козацькі" структури. Насправді - це юридичні осередки без реального наповнення. Їх комплектують бойовиками з підрозділу "Барс-32"", - йдеться в повідомленні.

Як наголошують у ЦНС, метою росіян є дискредитація козацького руху та фальсифікація історії, щоб зобразити "козаків", які нібито воюють проти України.

Також читайте: РФ створює фейкове "запорозьке військо" в окупованому Бердянську, - ЦПД

Автор: 

козаки (45) окупація (6776) Запорізька область (3820) Центр національного спротиву (838)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
На Парашв нема козаків на Парашв є кізяки. Кізяки зі свинособак яких мають кадирівці.
показати весь коментар
08.07.2025 17:50 Відповісти
+4
Оте все буде пижжєне та бите...
показати весь коментар
08.07.2025 17:44 Відповісти
+4
Казаки імені атамана Власова. Вже проходили таке.
показати весь коментар
08.07.2025 17:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оте все буде пижжєне та бите...
показати весь коментар
08.07.2025 17:44 Відповісти
Казаки імені атамана Власова. Вже проходили таке.
показати весь коментар
08.07.2025 17:48 Відповісти
кізяки імені кізяка краснова з власовським прапором..
показати весь коментар
08.07.2025 17:52 Відповісти
Росіяни комплектують "козацькі осередки" бойовиками
...тріллерами, комедіями та фільмами жахів.
показати весь коментар
08.07.2025 17:44 Відповісти
Ржачно. Хоть паржом...
показати весь коментар
08.07.2025 17:48 Відповісти
На Парашв нема козаків на Парашв є кізяки. Кізяки зі свинособак яких мають кадирівці.
показати весь коментар
08.07.2025 17:50 Відповісти
кізяки ..
знову буде дєди ваєвалі?
показати весь коментар
08.07.2025 17:50 Відповісти
Їхні діди воювали за Гітлера, а Гітлер це ідол для ху...ла
показати весь коментар
08.07.2025 18:00 Відповісти
Кизаки. Не приведи господь щоб ваші предки колись були Українцями.
показати весь коментар
08.07.2025 17:51 Відповісти
Ким би не були їх предки, вони зневажають таких нащадків
показати весь коментар
08.07.2025 18:15 Відповісти
Центр національного (інформаційного) спротиву
показати весь коментар
08.07.2025 17:56 Відповісти
Ху...лостан останніх козаків винищив ще після другої світової. Тому це тільки потомки вертухаєв та інших розумових інвалідів.
показати весь коментар
08.07.2025 17:58 Відповісти
Це не козаки, це кізяки. Кізяки зовсім не схожи на козаків.
показати весь коментар
08.07.2025 18:02 Відповісти
То у них пропаганда -
для нас ?
для москалів ?
для "заграниці" ? Там також активно "работают"
показати весь коментар
08.07.2025 18:11 Відповісти
Боевого армейского резерва страны (БАРС). фактично змінили батальйонни, що формуються в регіонах РФ.
москалі вирішили що етнічні формування небезпечні і з 24 р. всі БАРСи мішаного складу. ніщебродів набирають з усіх усюд і тренують на базі почившого Вагнера. А отже всі ті кизяки дійсно можуть бути вузькоокими і жовтопикими
показати весь коментар
08.07.2025 18:22 Відповісти
кацапня не может создавать "козацькі" структури, они могут создавать "кАзацкие" структуры.
показати весь коментар
08.07.2025 18:43 Відповісти
 
 