Россияне комплектуют "казацкие ячейки" боевиками из подразделения "Барс-32" на оккупированной территории Запорожья, - ЦНС

Россияне продолжают развитие "казацких ячеек" на временно оккупированных территориях Украины, комплектуя их боевиками.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированной части Запорожской области оккупанты создают фейковые "казацкие" структуры. На самом деле - это юридические ячейки без реального наполнения. Их комплектуют боевиками из подразделения "Барс-32"", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, целью россиян является дискредитация казацкого движения и фальсификация истории, чтобы изобразить "казаков", которые якобы воюют против Украины.

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