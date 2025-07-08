Россияне комплектуют "казацкие ячейки" боевиками из подразделения "Барс-32" на оккупированной территории Запорожья, - ЦНС
Россияне продолжают развитие "казацких ячеек" на временно оккупированных территориях Украины, комплектуя их боевиками.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"На временно оккупированной части Запорожской области оккупанты создают фейковые "казацкие" структуры. На самом деле - это юридические ячейки без реального наполнения. Их комплектуют боевиками из подразделения "Барс-32"", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ЦНС, целью россиян является дискредитация казацкого движения и фальсификация истории, чтобы изобразить "казаков", которые якобы воюют против Украины.
Топ комментарии
+7 Старый зольдат
показать весь комментарий08.07.2025 17:50 Ответить Ссылка
+4 Роман Демченко
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+4 Василь Довганенко #609187
показать весь комментарий08.07.2025 17:48 Ответить Ссылка
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...тріллерами, комедіями та фільмами жахів.
знову буде дєди ваєвалі?
для нас ?
для москалів ?
для "заграниці" ? Там також активно "работают"
москалі вирішили що етнічні формування небезпечні і з 24 р. всі БАРСи мішаного складу. ніщебродів набирають з усіх усюд і тренують на базі почившого Вагнера. А отже всі ті кизяки дійсно можуть бути вузькоокими і жовтопикими