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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне комплектуют "казацкие ячейки" боевиками из подразделения "Барс-32" на оккупированной территории Запорожья, - ЦНС

Россияне комплектуют казацкие ячейки на ТОТ боевиками

Россияне продолжают развитие "казацких ячеек" на временно оккупированных территориях Украины, комплектуя их боевиками.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированной части Запорожской области оккупанты создают фейковые "казацкие" структуры. На самом деле - это юридические ячейки без реального наполнения. Их комплектуют боевиками из подразделения "Барс-32"", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, целью россиян является дискредитация казацкого движения и фальсификация истории, чтобы изобразить "казаков", которые якобы воюют против Украины.

Также читайте: РФ создает фейковое "запорожское войско" в оккупированном Бердянске, - ЦПД

Автор: 

казаки (179) оккупация (10222) Запорожская область (3288) Центр национального сопротивления (588)


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Топ комментарии
+7
На Парашв нема козаків на Парашв є кізяки. Кізяки зі свинособак яких мають кадирівці.
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08.07.2025 17:50 Ответить
+4
Оте все буде пижжєне та бите...
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08.07.2025 17:44 Ответить
+4
Казаки імені атамана Власова. Вже проходили таке.
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08.07.2025 17:48 Ответить
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Оте все буде пижжєне та бите...
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08.07.2025 17:44 Ответить
Казаки імені атамана Власова. Вже проходили таке.
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08.07.2025 17:48 Ответить
кізяки імені кізяка краснова з власовським прапором..
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08.07.2025 17:52 Ответить
Росіяни комплектують "козацькі осередки" бойовиками
...тріллерами, комедіями та фільмами жахів.
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08.07.2025 17:44 Ответить
Ржачно. Хоть паржом...
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08.07.2025 17:48 Ответить
На Парашв нема козаків на Парашв є кізяки. Кізяки зі свинособак яких мають кадирівці.
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08.07.2025 17:50 Ответить
кізяки ..
знову буде дєди ваєвалі?
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08.07.2025 17:50 Ответить
Їхні діди воювали за Гітлера, а Гітлер це ідол для ху...ла
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08.07.2025 18:00 Ответить
Кизаки. Не приведи господь щоб ваші предки колись були Українцями.
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08.07.2025 17:51 Ответить
Ким би не були їх предки, вони зневажають таких нащадків
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08.07.2025 18:15 Ответить
Центр національного (інформаційного) спротиву
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08.07.2025 17:56 Ответить
Ху...лостан останніх козаків винищив ще після другої світової. Тому це тільки потомки вертухаєв та інших розумових інвалідів.
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08.07.2025 17:58 Ответить
Це не козаки, це кізяки. Кізяки зовсім не схожи на козаків.
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08.07.2025 18:02 Ответить
То у них пропаганда -
для нас ?
для москалів ?
для "заграниці" ? Там також активно "работают"
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08.07.2025 18:11 Ответить
Боевого армейского резерва страны (БАРС). фактично змінили батальйонни, що формуються в регіонах РФ.
москалі вирішили що етнічні формування небезпечні і з 24 р. всі БАРСи мішаного складу. ніщебродів набирають з усіх усюд і тренують на базі почившого Вагнера. А отже всі ті кизяки дійсно можуть бути вузькоокими і жовтопикими
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08.07.2025 18:22 Ответить
кацапня не может создавать "козацькі" структури, они могут создавать "кАзацкие" структуры.
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08.07.2025 18:43 Ответить
А свои конные водолазы с донских и кубанских закончились?Даже в плен не попадают как и лугандонцы..
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08.07.2025 19:20 Ответить
 
 