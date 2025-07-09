Ухилянт поранив ножем патрульного у Хмельницькому: поліцію викликала його сестра

У Хмельницькому чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, поранив ножем патрульного поліцейського під час спроби втечі.

Про це повідомила Патрульна поліція Хмельницької області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, виклик до поліції здійснила його сестра через сімейний конфлікт. Під час з’ясування обставин конфлікту правоохоронці встановили, що чоловік має прибути до ТЦК та СП для складання адмінматеріалів. До місця події також прибули представники ТЦК, однак чоловік почав тікати на велосипеді.

Під час затримання він дістав ніж, погрожував поліцейським і поранив одного з патрульних у руку. Правоохоронці застосували сльозогінний засіб і затримали нападника.

Медики надали допомогу постраждалому, його життю нічого не загрожує. За фактом нападу відкрито провадження за ч. 2 ст. 345 КК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відмовився підтримати петицію про декриміналізацію порно: переклав відповідальність на Раду