Ухилянт поранив ножем патрульного у Хмельницькому: поліцію викликала його сестра
У Хмельницькому чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, поранив ножем патрульного поліцейського під час спроби втечі.
Про це повідомила Патрульна поліція Хмельницької області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, виклик до поліції здійснила його сестра через сімейний конфлікт. Під час з’ясування обставин конфлікту правоохоронці встановили, що чоловік має прибути до ТЦК та СП для складання адмінматеріалів. До місця події також прибули представники ТЦК, однак чоловік почав тікати на велосипеді.
Під час затримання він дістав ніж, погрожував поліцейським і поранив одного з патрульних у руку. Правоохоронці застосували сльозогінний засіб і затримали нападника.
Медики надали допомогу постраждалому, його життю нічого не загрожує. За фактом нападу відкрито провадження за ч. 2 ст. 345 КК України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В разі нашої невдачі у війні загинуть всі. Ніхто і нічого не вціліє. Така країна як Україна фізично будет вирвана з карти світу. Невже досіх хтось цього не розуміє. Доречі, що би за депутатів і чиновників не було соромно- не треба їх обирати думаючи дупою. Дупой подумав-дупу отримав. Зв'язок досить прямий
Чи лиш би чужими руками грань загрібати?
У нього виключно шкурна зацікавленість.
Здоровий глузд його не цікавить.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Відповідно до якого закону ТЦКуни викрадають людей просто на вулицях?
А тепер надай відповідь на моє питання. Не морозься. Відповідно до якого закону ТЦКуни викрадають людей просто на вулицях?
Вони і не втручаються... навіть допомагають.
Але там є процедури, яку ніхто не виконує.
Саме про "розшук тцк" нічого немає. Тцк ніяким розшуком, затримання, доставленням не може займатися.
Може направити запит у поліцію, щоб ті затримали та доставили. А запит у поліцію можуть робити тоді, коли людина не з'являється по оповіщенню.
Максимум, як тцк може взаємодіяти з людьми, це оповістити.
Це якщо коротко.
Для адмін затримання рішення суду не потрібно.
Схоже, ти упередженно сприймаєш мої коменти. Бачиш те, що тобі хочеться, а не те, що я написав.
Не бачу сенсу щось один одному доводити.
Якщо тобі це цікаво, краще сам почитай закони. Це буде найкращий варіант розібратися.
І доречі, я нормально бачу звичайний текст. Капслок не обов'язково використовувати.
Це питання до тих, хто затримує.
Або до лідора... це ж результат його діяльності.
Так хто ж "тупий"?...
Обзор от ИИ
"Аріведерчі" - це італійське слово, яке означає "до побачення". Воно є формальним способом попрощатися, як і "arrivederci" в італійській мові.
Що означає "алявідерчі", "штучний інтелект" не знає...
Перебував з дотриманням усіх норм статті 281 Кримінального процесуального кодексу - було відкрито кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування, вручено підозру, належним повідомлено про виклик до слідчого / прокурора і оголошено цим слідчим / прокурором у розшук? Тому що жодного іншого виду розшуку українським законодавством не передбачено.
Чи як завжди закони на паузі?
Навіть можна сказати що брата з'їв і з це накласти цанкції.
Так би мовити, країна мрій...
Чи існує поняття "розшук ТЦК"?
З юридичної точки зору поняття «розшук» можна застосовувати лише до осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
В розшук особу можуть подавати тільки органи досудового розслідування (наприклад, Поліція, СБУ, ДБР) в рамках кримінальної справи у випадку, якщо підозрюваний ухиляється від кримінального переслідування та не вдається встановити точне місце його перебування.
Виходячи з норм статті 281 КПК України, законодавець передбачає наступні підстави оголошення підозрюваного в розшук:
місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України;
він не з'являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик;
слідчий, прокурор вжив усіх необхідних заходів щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного.
Громадянин може бути оголошений у розшук в рамках кримінального провадження відповідною постановою слідчого, прокурора або рішенням суду.
Таким чином, обов'язковою умовою оголошення у розшук є наявність у розшукуваної особи статусу підозрюваного (тобто, підозра повинна бути вручена).
Юридичного поняття розшуку районним ТЦК та СП не передбачено.
Правоохоронні органи та районні https://www.facebook.com/watch/hashtag/%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R #ТЦК та СП використовують даний термін не обґрунтовано та з метою залякування військовозобовʼязаних.!!!!!
У ТЦК є своя закрита база умовного "розшуку". Але це в жодному разі не розшук згідно з кримінально-процесуальним законом.
Наприклад, в електронному реєстрі військовозобовʼязаних "https://www.facebook.com/watch/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R #Оберіг" записи про розшук зазвичай проставляються після порушення призовниками та військовозобовʼязаними правил військового обліку.