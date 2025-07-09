УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10031 відвідувач онлайн
Новини Напад на поліціянтів
3 210 94

Ухилянт поранив ножем патрульного у Хмельницькому: поліцію викликала його сестра

Шахед впав біля поліцейського авто у Києві

У Хмельницькому чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, поранив ножем патрульного поліцейського під час спроби втечі. 

Про це повідомила Патрульна поліція Хмельницької області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, виклик до поліції здійснила його сестра через сімейний конфлікт. Під час з’ясування обставин конфлікту правоохоронці встановили, що чоловік має прибути до ТЦК та СП для складання адмінматеріалів. До місця події також прибули представники ТЦК, однак чоловік почав тікати на велосипеді.

Під час затримання він дістав ніж, погрожував поліцейським і поранив одного з патрульних у руку. Правоохоронці застосували сльозогінний засіб і затримали нападника.

Медики надали допомогу постраждалому, його життю нічого не загрожує. За фактом нападу відкрито провадження за ч. 2 ст. 345 КК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відмовився підтримати петицію про декриміналізацію порно: переклав відповідальність на Раду

Автор: 

Нацполіція (15343) ухилянти (1047) Хмельницька область (993)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
ТО не тільки пропаганда. Все набагато складніше. Влада організувала хаос із мобілізації і за стільки часу можна б було навести лад, а так поробили схеми, хто має гроші, той відкуповується в тцк, органах влади, у влк і так далі. Ще до того , що чиновники - це каста, яка недоторкана, їхні діти виведені за кордон, вони наробили собі зарплати більші, чим воїни отримують! І виникає адекватне питання, а хто хоче гинути за цю риго-зелену владу? Коли та ж влада залишає мобілізованого сам на сам із проблемами, чи то поранення, чи то виплатами для сімей і так далі.
показати весь коментар
09.07.2025 11:40 Відповісти
+12
"перебував у розшуку за ухилення від мобілізації "

Перебував з дотриманням усіх норм статті 281 Кримінального процесуального кодексу - було відкрито кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування, вручено підозру, належним повідомлено про виклик до слідчого / прокурора і оголошено цим слідчим / прокурором у розшук? Тому що жодного іншого виду розшуку українським законодавством не передбачено.
Чи як завжди закони на паузі?
показати весь коментар
09.07.2025 11:44 Відповісти
+12
Це наслідки ригозеленлго керування,а не пропоганди.
показати весь коментар
09.07.2025 11:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наслідки россійсько-ухилянтської пропаганди виглядають саме так.
показати весь коментар
09.07.2025 11:34 Відповісти
ТО не тільки пропаганда. Все набагато складніше. Влада організувала хаос із мобілізації і за стільки часу можна б було навести лад, а так поробили схеми, хто має гроші, той відкуповується в тцк, органах влади, у влк і так далі. Ще до того , що чиновники - це каста, яка недоторкана, їхні діти виведені за кордон, вони наробили собі зарплати більші, чим воїни отримують! І виникає адекватне питання, а хто хоче гинути за цю риго-зелену владу? Коли та ж влада залишає мобілізованого сам на сам із проблемами, чи то поранення, чи то виплатами для сімей і так далі.
показати весь коментар
09.07.2025 11:40 Відповісти
Взагалі то воїн на фронті захищає не чиновників і не депутатів а свою родину, своїх рідних і близьких, свій власний будинок, своїх друзів і знайомих.
В разі нашої невдачі у війні загинуть всі. Ніхто і нічого не вціліє. Така країна як Україна фізично будет вирвана з карти світу. Невже досіх хтось цього не розуміє. Доречі, що би за депутатів і чиновників не було соромно- не треба їх обирати думаючи дупою. Дупой подумав-дупу отримав. Зв'язок досить прямий
показати весь коментар
09.07.2025 11:55 Відповісти
Схоже у тебе не будинку, не рідних, не друзів
показати весь коментар
09.07.2025 12:00 Відповісти
А ти кого захищаєш?
Чи лиш би чужими руками грань загрібати?
показати весь коментар
09.07.2025 12:03 Відповісти
Не розказуйте казочок. Як воїн може на фронті захищати свою родину чи свою власність якщо поки він на фронті то його власність дербанять а його родину принижують? В Україні зараз не працюють ніякі закони де українець має якісь права.
показати весь коментар
09.07.2025 12:19 Відповісти
А ви хіба не за приниження голосували шість років тому?
показати весь коментар
09.07.2025 12:22 Відповісти
Взяти хоча б мобілізацію. До війни були прямий і конкретний закон при військовому стані всім з'явитися на моб пункти. А там кривих додому а здорових на захист вітчизни. Зараз же депутани а ліпше їх назвати зрадниками, які зірвали мобілізацію прийнявши тисячі різних антиконституційних і антиукраїнських законів якими розірвали суспільство. Одних випустили за кордон, друзим дали бронь, третім ще якісь відстрочки по вагітності п'ятки. А кривих. сліпих і убогих не дивлячись що вони ледве ноги пересувають, бугаї в незрозумілій формі і з незрозумілими повноваженнями дубасять по почках, відбивають печінку і проломують череп і відправляють на фронт як скотину. Один даже скидував відео чим кормлять цих бідолаг помиями для свиней в приймальних пунктах ТЦК так судячи з відео краще в 1000 разів бути військовополоненим чи сидіти у в'язниці.
показати весь коментар
09.07.2025 12:26 Відповісти
То місцевий мусорок.
У нього виключно шкурна зацікавленість.
Здоровий глузд його не цікавить.
показати весь коментар
09.07.2025 12:36 Відповісти
А коли цього всього немає?
показати весь коментар
09.07.2025 12:40 Відповісти
Це наслідки ригозеленлго керування,а не пропоганди.
показати весь коментар
09.07.2025 11:46 Відповісти
Коли на тебе одного десь нападе зграя якихось гопників чи наркетів, а поруч буде проїзжати поліція-не забудь їм вигукнути, щоб вони не втручалися, а їхали на фронт.
показати весь коментар
09.07.2025 11:42 Відповісти
Так це ж типова ситуація. Коли ТЦКуни нападають, масора стоять поруч, та в кращому випадку не втручаються. Ну а в гіршому допомагають цій зграї гопників.
показати весь коментар
09.07.2025 11:49 Відповісти
На кого вони нападають ? Чи не на тих, у кого з документами усе в порядку та які не вчиняли правопорушень ?
показати весь коментар
09.07.2025 12:06 Відповісти
Зацитую тобі абзац статті 17 КУ. Хоч поржеш.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
показати весь коментар
09.07.2025 12:14 Відповісти
Поржи краще зі статті 65 КУ, воїн з ТЦКашниками. А також поржи перед орками, якщо вони до тебе дійдуть і дадуть ружбайку в зуби, як усім днлрівським ждунам.
показати весь коментар
09.07.2025 12:20 Відповісти
Зацитую тобі речення із статті 65 КУ . Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Відповідно до якого закону ТЦКуни викрадають людей просто на вулицях?
показати весь коментар
09.07.2025 12:27 Відповісти
Відповідно якого закону військозобов'язані громадяни не оновлюють свої дані, якщо в Україні офіційно оголошено військовий стан та мобілізацію ? Громадяни порушують закон, через що "ТЦКуни викрадають людей просто на вулицях". Тих, хто оновив свої дані-чомусь "з вулиць не викрадають".
показати весь коментар
09.07.2025 12:34 Відповісти
Стаття 63 КУ. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
А тепер надай відповідь на моє питання. Не морозься. Відповідно до якого закону ТЦКуни викрадають людей просто на вулицях?
показати весь коментар
09.07.2025 12:38 Відповісти
Є закони про військовий стан, про захист Вітчизни, про мобілізацію. Затримують на вулицях тільки порушників. Тих хто не оновив свої дані або знаходяться у розшуку. Це ти морозишся. Намагаєшся знайти якісь шпаринки в законах, щоб не ставати на захист Батьківшини. Нехай за тебе воюють інші. Он в іншій темі навіть жінкам пропонуєш йти тебе захищати.
показати весь коментар
09.07.2025 12:55 Відповісти
Я тебе ще раз питаю. Надай чітку відповідь. Не треба демагогії. Ти теж помітив як та бойова манюня, у який геть усі ухилянт, відразу всралася. Це ж не інших на війну послати. Давай, спроба три. Ти зможеш! Відповідно до якого закону ТЦКуни викрадають людей просто на вулицях?
показати весь коментар
09.07.2025 13:21 Відповісти
не плутай показання слідчому з з наданням документів при реєстрації. Коли тобі оформляють шлюб, чи народження дітей - ти також відмовляєшся надавати документи?
показати весь коментар
09.07.2025 12:58 Відповісти
Тільки дурень буде чекати поки до нього дійдуть.
показати весь коментар
09.07.2025 12:41 Відповісти
Ну так і хай займаються своїми обов'язками,а не хапають людей на вулиці,бо як доходе до гопників так їх хер знайдеш,розумник блд.
показати весь коментар
09.07.2025 11:49 Відповісти
Так вони своїми обов'язками і займалися. "Як зазначається, виклик до поліції здійснила його сестра через сімейний конфлікт. "
показати весь коментар
09.07.2025 11:52 Відповісти
Так нападають зграї.
Вони і не втручаються... навіть допомагають.
показати весь коментар
09.07.2025 11:50 Відповісти
Так они и не вмешиваются. Ждут кто кого, потом вяжут всех. В большинстве случаев, как ни странно, нападавших отпускают.
показати весь коментар
09.07.2025 11:50 Відповісти
Не повіриш, був в такій ситуації....Зробили вигляд, що не помітили...Прийшлося потім цих клоунів самому виловлювати по одному....
показати весь коментар
09.07.2025 11:55 Відповісти
Перевертні в погонах зажди були, але щоб при явній вуличній драці побачили та проїхали мимо-ну якось слабо віриться. Дізнається керівництво-вилетять зі свистом з роботи, і напевно одразу-в "учебку". Причому-не в "Лють".
показати весь коментар
09.07.2025 12:14 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
09.07.2025 12:21 Відповісти
Показати як "допомагають" поліцаї? Та будь ласка! https://youtu.be/gY-T48dQKuA?list=PL9E6CAphWPM4zaLTHts7vaMV9tPgoUvJ5 Відео
показати весь коментар
09.07.2025 12:43 Відповісти
А кого хоч били ? Якщо якось русака чи ждуна-я не проти ) А щодо поліціянтів-мають бути звільнені за те що не втрутилися.
показати весь коментар
09.07.2025 13:00 Відповісти
і що??як що цей випадок рокласти по закону,то вийде хлопець захищався і був в праві,бо вказано що ніж використовується при нападі групи від 2 осіб,а там обісцянок більш як 5
показати весь коментар
09.07.2025 11:39 Відповісти
По закону ? По якому-"по понятіям" чи як ? Який ще напад ? Поліціянти приїхали на виклик. Напад на правоохоронця-це стаття.
показати весь коментар
09.07.2025 11:45 Відповісти
Блискучі знання законів . Не впізнаю вас під цим ніком. Зєля? Портнов? Проффесор Янукович? (а, нє, Яник був проффесор економіки ).
показати весь коментар
09.07.2025 11:46 Відповісти
"Захищався" від ЧОГО? Від законних дій правоохоронців? Ти сам собі, хоч, віриш?
показати весь коментар
09.07.2025 11:48 Відповісти
Закон про моілізацію
Але там є процедури, яку ніхто не виконує.
показати весь коментар
09.07.2025 11:58 Відповісти
Яка саме стаття цього закону регламентує поняття "розшук тцк"?
показати весь коментар
09.07.2025 12:03 Відповісти
Ст 27
Саме про "розшук тцк" нічого немає. Тцк ніяким розшуком, затримання, доставленням не може займатися.
Може направити запит у поліцію, щоб ті затримали та доставили. А запит у поліцію можуть робити тоді, коли людина не з'являється по оповіщенню.
Максимум, як тцк може взаємодіяти з людьми, це оповістити.
Це якщо коротко.
показати весь коментар
09.07.2025 12:16 Відповісти
без постанови суду і внесення до ЄРДР ЦЕ НЕ РОЗШУК А КРИМІНАЛ!!!!тому і нема протоколів затримання бо ПО ЦИМ СТАТТЯМ НЕМА СТРОКУ ДАВНОСТІ!!!
показати весь коментар
09.07.2025 12:19 Відповісти
голошення у розшук - по рішенню суду
Для адмін затримання рішення суду не потрібно.
показати весь коментар
09.07.2025 12:31 Відповісти
не сміши мене,який адмін розшук??у ,,поліспідарів,, повинен бути адмінпротокол на руках для цього!!!складений і з винесеним покаранням і з правом оплати на місці!!!а не з ВИКРАДЕННЯМ І ДОСТАВКОЮ ЯКА Є ЗЛОЧИНОМ ПРОТИ ПРАВ І СВОБОД!!!!
показати весь коментар
09.07.2025 12:39 Відповісти
Де я написав "адмін розшук"?
Схоже, ти упередженно сприймаєш мої коменти. Бачиш те, що тобі хочеться, а не те, що я написав.
Не бачу сенсу щось один одному доводити.
Якщо тобі це цікаво, краще сам почитай закони. Це буде найкращий варіант розібратися.
показати весь коментар
09.07.2025 12:45 Відповісти
закони??це ті твори на вільні теми з 2019 які навіть не відповідають нормам Конституції??як ви думає ЄСПЧ коли розглядуватиме подібні справи на що спиратиметься в першу чергу??
показати весь коментар
09.07.2025 12:55 Відповісти
ВИ РОЗУМІЄТЕ ВЗАГАЛІ РІЗНИЦЮ МІЖ КАРНИМ І АДМІН ПОРУШЕННЯМИ??ДУМАЮ НІ!!!
показати весь коментар
09.07.2025 12:42 Відповісти
Ну розповіси мені різницю, якщо дуже хочеться.
І доречі, я нормально бачу звичайний текст. Капслок не обов'язково використовувати.
показати весь коментар
09.07.2025 12:49 Відповісти
🤣🤣це не для очей а для мозку,бо часто очі мимо мозку підключені до пальців або одразу до клавіатури
показати весь коментар
09.07.2025 12:58 Відповісти
затримати можуть лише по парі статей через адмінпротокол!!!де є протоколи якщо все по закону???
показати весь коментар
09.07.2025 13:00 Відповісти
Я не знаю.
Це питання до тих, хто затримує.
Або до лідора... це ж результат його діяльності.
показати весь коментар
09.07.2025 13:08 Відповісти
Саме так.
показати весь коментар
09.07.2025 12:29 Відповісти
что за ухылянт? постанова суда где?
показати весь коментар
09.07.2025 12:20 Відповісти
НЕ БУДЕ,ТОМУ І БАЛАКЛАВИ,ТОМУ ЖЕТОНИ І КСЕРОКОПІЇ ПАПІРЦІВ,ТОМУ БЕЗКАРНІСТЬ БО ВСІ РОЗУМІЮТЬ ЩО ВСЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ І НЕ ВСІ ЗМОЖУТЬ ВТЕКТИ!!!БО ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДИНИ БЕЗСТРОКОВІ!!!
показати весь коментар
09.07.2025 12:24 Відповісти
хаха пішов найлегшим шляхом-повидаляв все??ну ти не змінюєшся,автор прохфесор геморой книжкових наук....дешевий пісюнковий тримач
показати весь коментар
09.07.2025 12:15 Відповісти
Я "повидаляв"? Та я сам був здивований, коли відкрив сторінку, ьщоб тебе висміять, і "хрести" побачив... Претензії до адміністратора...
показати весь коментар
09.07.2025 12:30 Відповісти
Яке ж ти тупе кацапське опудало.
показати весь коментар
09.07.2025 11:53 Відповісти
не тупіший від тебе опудало,мізків хватає лише серти ??чи доведеш мені що ти такі попадаєш до носіїв IQ??
показати весь коментар
09.07.2025 12:00 Відповісти
А він зобов"язаний тобі щось доводить? Був виклик громадянки з повідомленням про правопорушення. Поліцаї прибули на виклик. В ході встановлення обставин правопорушення було встановлено факт іншого правопорушення. Закон вимагає вжить необхідних заходів до його припинення. Правопоркшник вчинив спротив...
Так хто ж "тупий"?...
показати весь коментар
09.07.2025 12:19 Відповісти
ЗРОБИ ТАК ЩОБ ТОБОЮ РЯДОМ ЗІ МНОЮ НЕ ВОНЯЛО!!!!
показати весь коментар
09.07.2025 12:21 Відповісти
Тобі це зробить набагато легше - не писать тут дурниць... Тоді я тебе не буду виставлять недоумком... Не буде приводу...
показати весь коментар
09.07.2025 12:28 Відповісти
ти хочеш ходити всратим кожного дня??я це можу,без матів і образ чи обоов'язково тушити тобі фонарі щоб твоїй клепці стало зрозуміло що особисто ти мені не цікавий ВЗАГАЛІ!!! навіть як об'єкт для тролінгу???бо крім як пісюнковим підтрумувачем ти не можеш бути з розумових причин.Алявідерчі....
показати весь коментар
09.07.2025 12:33 Відповісти
Я - не хочу... І не буду... Достатньо того, що це робиш ТИ... Навіть розділові знаки ставить не здатен...
показати весь коментар
09.07.2025 12:37 Відповісти
Сам же себе недоумком виставляєш -

Обзор от ИИ

"Аріведерчі" - це італійське слово, яке означає "до побачення". Воно є формальним способом попрощатися, як і "arrivederci" в італійській мові.
Що означає "алявідерчі", "штучний інтелект" не знає...
показати весь коментар
09.07.2025 12:58 Відповісти
Дмітрій...как рублікі карман не тянут?!
показати весь коментар
09.07.2025 12:01 Відповісти
совісті нема,там нічого не тягне,гівно людина
показати весь коментар
09.07.2025 12:16 Відповісти
"перебував у розшуку за ухилення від мобілізації "

Перебував з дотриманням усіх норм статті 281 Кримінального процесуального кодексу - було відкрито кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування, вручено підозру, належним повідомлено про виклик до слідчого / прокурора і оголошено цим слідчим / прокурором у розшук? Тому що жодного іншого виду розшуку українським законодавством не передбачено.
Чи як завжди закони на паузі?
показати весь коментар
09.07.2025 11:44 Відповісти
Зараз вже можна говорити та робити все що завгодно без будь яких дотримань законів.
Навіть можна сказати що брата з'їв і з це накласти цанкції.
Так би мовити, країна мрій...
показати весь коментар
09.07.2025 11:54 Відповісти
Такий орків голими руками рвати буде .
показати весь коментар
09.07.2025 11:44 Відповісти
Зелена країна мрій...
показати весь коментар
09.07.2025 11:44 Відповісти
Поліція є на фронті. Там декілька поліцейських бригад воюють. Чому ухилянти не хочуть до них приєднатись?
показати весь коментар
09.07.2025 11:57 Відповісти
Повністю з вами згоден.... Поліція - на фронті захищає Державу. Мусора - в тилу кошмарять людей....
показати весь коментар
09.07.2025 12:02 Відповісти
І саме тому цивільним постійно надходять такі СМС.

показати весь коментар
09.07.2025 12:10 Відповісти
Мені в 2019 прийшла дивна СМСка з текстом - "всі ми президенти". Не думаю, що хтось в це повірив
показати весь коментар
09.07.2025 12:19 Відповісти
Ну ти ж віриш що мусора воюють.
показати весь коментар
09.07.2025 12:30 Відповісти
Який сміливий ухилянт.Воювать з ворогом воно сцить,а з поліцією нє. За напад з ножем могли і пристрелить.Доводилось чергувать на блоку у прикордонні,наші вимоги виконували всі,включно з озброєною поліцією і місцевою дфтг.Всі були чемні,бо інакше і бути не могло.Там ніхто не шуткує,якби хтось просто достав ножика, стріляли б одразу.
показати весь коментар
09.07.2025 11:57 Відповісти
Ого. Зеленський всюди встигає. 😁
показати весь коментар
09.07.2025 11:58 Відповісти
Вже перейшли на новий рівень. Тепер якщо ти комусь не сподобався чи заважаєщ чи в тебе хочуть відібрати нерухомість то на тебе натравлюють ТЦК. Прямо як в 90-х.
показати весь коментар
09.07.2025 12:15 Відповісти
Можна констатувати повний провал мобілізації та розкол суспільства. Винуватці - Зеленський та його команда ефективних менеджерів . І якщо вірити опитуванням - підтримують цю п'яту зелену колону саботажників ,зрадників та злодіїв дві третини суспільства.
показати весь коментар
09.07.2025 12:16 Відповісти
Тобто - винні дві тритини суспільства ?
показати весь коментар
09.07.2025 12:59 Відповісти
Як тільки на Цензорі мова про ухилянтів, то одразу налітає зграя кацапів.
показати весь коментар
09.07.2025 12:16 Відповісти
Самокритично, респект.. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
09.07.2025 12:25 Відповісти
мобілізують такого і що далі? він піде в СЗЧ чи ще гірше щось вкоїть іншим військовослужбовцям
показати весь коментар
09.07.2025 12:19 Відповісти
Тепер навряд чи мобілізують. Збройний напад на правоохоронця при виконанні-стаття.
показати весь коментар
09.07.2025 13:20 Відповісти
У Хмельницькому чоловік, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації Джерело: https://censor.net/ua/n3562313

Чи існує поняття "розшук ТЦК"?

З юридичної точки зору поняття «розшук» можна застосовувати лише до осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

В розшук особу можуть подавати тільки органи досудового розслідування (наприклад, Поліція, СБУ, ДБР) в рамках кримінальної справи у випадку, якщо підозрюваний ухиляється від кримінального переслідування та не вдається встановити точне місце його перебування.

Виходячи з норм статті 281 КПК України, законодавець передбачає наступні підстави оголошення підозрюваного в розшук:

місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України;

він не з'являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик;

слідчий, прокурор вжив усіх необхідних заходів щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Громадянин може бути оголошений у розшук в рамках кримінального провадження відповідною постановою слідчого, прокурора або рішенням суду.

Таким чином, обов'язковою умовою оголошення у розшук є наявність у розшукуваної особи статусу підозрюваного (тобто, підозра повинна бути вручена).

Юридичного поняття розшуку районним ТЦК та СП не передбачено.

Правоохоронні органи та районні https://www.facebook.com/watch/hashtag/%D1%82%D1%86%D0%BA?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R #ТЦК та СП використовують даний термін не обґрунтовано та з метою залякування військовозобовʼязаних.!!!!!

У ТЦК є своя закрита база умовного "розшуку". Але це в жодному разі не розшук згідно з кримінально-процесуальним законом.

Наприклад, в електронному реєстрі військовозобовʼязаних "https://www.facebook.com/watch/hashtag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R #Оберіг" записи про розшук зазвичай проставляються після порушення призовниками та військовозобовʼязаними правил військового обліку.
показати весь коментар
09.07.2025 12:21 Відповісти
не бреши. В розшук подають і за вчинення адмінпорушень. Наприклад, аліментщиків, чи порушників ПДД.
показати весь коментар
09.07.2025 13:01 Відповісти
У Бутусова, а він на фронті, ухилянти влаштували черговий срач.
показати весь коментар
09.07.2025 13:00 Відповісти
Теми на Цензорі, у яких фігурує тцк-завжди набирають максимальні кількості коментів. Давно помічено.
показати весь коментар
09.07.2025 13:23 Відповісти
 
 