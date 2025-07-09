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Новости Нападение на полицейских
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Уклонист ранил ножом патрульного в Хмельницком: полицию вызвала его сестра

Шахед упал возле полицейской машины в Киеве

В Хмельницком мужчина, который находился в розыске за уклонение от мобилизации, ранил ножом патрульного полицейского при попытке побега.

Об этом сообщила Патрульная полиция Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вызов в полицию осуществила его сестра из-за семейного конфликта. Во время выяснения обстоятельств конфликта правоохранители установили, что мужчина должен прибыть в ТЦК и СП для составления админматериалов. К месту происшествия также прибыли представители ТЦК, однако мужчина начал убегать на велосипеде.

Во время задержания он достал нож, угрожал полицейским и ранил одного из патрульных в руку. Правоохранители применили слезоточивое средство и задержали нападавшего.

Медики оказали помощь пострадавшему, его жизни ничего не угрожает. По факту нападения открыто производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

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Автор: 

Нацполиция (16623) уклонисты (975) Хмельницкая область (974)


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Топ комментарии
+10
Ухилянт поранив ухилянта. 😂😂😂
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09.07.2025 11:34 Ответить
+9
ТО не тільки пропаганда. Все набагато складніше. Влада організувала хаос із мобілізації і за стільки часу можна б було навести лад, а так поробили схеми, хто має гроші, той відкуповується в тцк, органах влади, у влк і так далі. Ще до того , що чиновники - це каста, яка недоторкана, їхні діти виведені за кордон, вони наробили собі зарплати більші, чим воїни отримують! І виникає адекватне питання, а хто хоче гинути за цю риго-зелену владу? Коли та ж влада залишає мобілізованого сам на сам із проблемами, чи то поранення, чи то виплатами для сімей і так далі.
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09.07.2025 11:40 Ответить
+6
Поліція ж теж ухилянт вважається
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09.07.2025 11:46 Ответить
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Наслідки россійсько-ухилянтської пропаганди виглядають саме так.
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09.07.2025 11:34 Ответить
ТО не тільки пропаганда. Все набагато складніше. Влада організувала хаос із мобілізації і за стільки часу можна б було навести лад, а так поробили схеми, хто має гроші, той відкуповується в тцк, органах влади, у влк і так далі. Ще до того , що чиновники - це каста, яка недоторкана, їхні діти виведені за кордон, вони наробили собі зарплати більші, чим воїни отримують! І виникає адекватне питання, а хто хоче гинути за цю риго-зелену владу? Коли та ж влада залишає мобілізованого сам на сам із проблемами, чи то поранення, чи то виплатами для сімей і так далі.
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09.07.2025 11:40 Ответить
Взагалі то воїн на фронті захищає не чиновників і не депутатів а свою родину, своїх рідних і близьких, свій власний будинок, своїх друзів і знайомих.
В разі нашої невдачі у війні загинуть всі. Ніхто і нічого не вціліє. Така країна як Україна фізично будет вирвана з карти світу. Невже досіх хтось цього не розуміє. Доречі, що би за депутатів і чиновників не було соромно- не треба їх обирати думаючи дупою. Дупой подумав-дупу отримав. Зв'язок досить прямий
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09.07.2025 11:55 Ответить
Це наслідки ригозеленлго керування,а не пропоганди.
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09.07.2025 11:46 Ответить
Ухилянт поранив ухилянта. 😂😂😂
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09.07.2025 11:34 Ответить
Коли на тебе одного десь нападе зграя якихось гопників чи наркетів, а поруч буде проїзжати поліція-не забудь їм вигукнути, щоб вони не втручалися, а їхали на фронт.
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09.07.2025 11:42 Ответить
Так це ж типова ситуація. Коли ТЦКуни нападають, масора стоять поруч, та в кращому випадку не втручаються. Ну а в гіршому допомагають цій зграї гопників.
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09.07.2025 11:49 Ответить
Ну так і хай займаються своїми обов'язками,а не хапають людей на вулиці,бо як доходе до гопників так їх хер знайдеш,розумник блд.
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09.07.2025 11:49 Ответить
Так вони своїми обов'язками і займалися. "Як зазначається, виклик до поліції здійснила його сестра через сімейний конфлікт. "
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09.07.2025 11:52 Ответить
Так нападають зграї.
Вони і не втручаються... навіть допомагають.
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09.07.2025 11:50 Ответить
Так они и не вмешиваются. Ждут кто кого, потом вяжут всех. В большинстве случаев, как ни странно, нападавших отпускают.
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09.07.2025 11:50 Ответить
Не повіриш, був в такій ситуації....Зробили вигляд, що не помітили...Прийшлося потім цих клоунів самому виловлювати по одному....
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09.07.2025 11:55 Ответить
і що??як що цей випадок рокласти по закону,то вийде хлопець захищався і був в праві,бо вказано що ніж використовується при нападі групи від 2 осіб,а там обісцянок більш як 5
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09.07.2025 11:39 Ответить
По закону ? По якому-"по понятіям" чи як ? Який ще напад ? Поліціянти приїхали на виклик. Напад на правоохоронця-це стаття.
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09.07.2025 11:45 Ответить
Блискучі знання законів . Не впізнаю вас під цим ніком. Зєля? Портнов? Проффесор Янукович? (а, нє, Яник був проффесор економіки ).
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09.07.2025 11:46 Ответить
"Захищався" від ЧОГО? Від законних дій правоохоронців? Ти сам собі, хоч, віриш?
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09.07.2025 11:48 Ответить
Закон про моілізацію
Але там є процедури, яку ніхто не виконує.
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09.07.2025 11:58 Ответить
Яке ж ти тупе кацапське опудало.
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09.07.2025 11:53 Ответить
"перебував у розшуку за ухилення від мобілізації "

Перебував з дотриманням усіх норм статті 281 Кримінального процесуального кодексу - було відкрито кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування, вручено підозру, належним повідомлено про виклик до слідчого / прокурора і оголошено цим слідчим / прокурором у розшук? Тому що жодного іншого виду розшуку українським законодавством не передбачено.
Чи як завжди закони на паузі?
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09.07.2025 11:44 Ответить
Зараз вже можна говорити та робити все що завгодно без будь яких дотримань законів.
Навіть можна сказати що брата з'їв і з це накласти цанкції.
Так би мовити, країна мрій...
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09.07.2025 11:54 Ответить
Такий орків голими руками рвати буде .
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09.07.2025 11:44 Ответить
Зелена країна мрій...
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09.07.2025 11:44 Ответить
Поліція ж теж ухилянт вважається
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09.07.2025 11:46 Ответить
Поліція є на фронті. Там декілька поліцейських бригад воюють. Чому ухилянти не хочуть до них приєднатись?
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09.07.2025 11:57 Ответить
Який сміливий ухилянт.Воювать з ворогом воно сцить,а з поліцією нє. За напад з ножем могли і пристрелить.Доводилось чергувать на блоку у прикордонні,наші вимоги виконували всі,включно з озброєною поліцією і місцевою дфтг.Всі були чемні,бо інакше і бути не могло.Там ніхто не шуткує,якби хтось просто достав ножика, стріляли б одразу.
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09.07.2025 11:57 Ответить
Ого. Зеленський всюди встигає. 😁
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09.07.2025 11:58 Ответить
 
 