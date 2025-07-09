Уклонист ранил ножом патрульного в Хмельницком: полицию вызвала его сестра

В Хмельницком мужчина, который находился в розыске за уклонение от мобилизации, ранил ножом патрульного полицейского при попытке побега.

Об этом сообщила Патрульная полиция Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вызов в полицию осуществила его сестра из-за семейного конфликта. Во время выяснения обстоятельств конфликта правоохранители установили, что мужчина должен прибыть в ТЦК и СП для составления админматериалов. К месту происшествия также прибыли представители ТЦК, однако мужчина начал убегать на велосипеде.

Во время задержания он достал нож, угрожал полицейским и ранил одного из патрульных в руку. Правоохранители применили слезоточивое средство и задержали нападавшего.

Медики оказали помощь пострадавшему, его жизни ничего не угрожает. По факту нападения открыто производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины.

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