Уклонист ранил ножом патрульного в Хмельницком: полицию вызвала его сестра
В Хмельницком мужчина, который находился в розыске за уклонение от мобилизации, ранил ножом патрульного полицейского при попытке побега.
Об этом сообщила Патрульная полиция Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вызов в полицию осуществила его сестра из-за семейного конфликта. Во время выяснения обстоятельств конфликта правоохранители установили, что мужчина должен прибыть в ТЦК и СП для составления админматериалов. К месту происшествия также прибыли представители ТЦК, однако мужчина начал убегать на велосипеде.
Во время задержания он достал нож, угрожал полицейским и ранил одного из патрульных в руку. Правоохранители применили слезоточивое средство и задержали нападавшего.
Медики оказали помощь пострадавшему, его жизни ничего не угрожает. По факту нападения открыто производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины.
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В разі нашої невдачі у війні загинуть всі. Ніхто і нічого не вціліє. Така країна як Україна фізично будет вирвана з карти світу. Невже досіх хтось цього не розуміє. Доречі, що би за депутатів і чиновників не було соромно- не треба їх обирати думаючи дупою. Дупой подумав-дупу отримав. Зв'язок досить прямий
Вони і не втручаються... навіть допомагають.
Але там є процедури, яку ніхто не виконує.
Перебував з дотриманням усіх норм статті 281 Кримінального процесуального кодексу - було відкрито кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування, вручено підозру, належним повідомлено про виклик до слідчого / прокурора і оголошено цим слідчим / прокурором у розшук? Тому що жодного іншого виду розшуку українським законодавством не передбачено.
Чи як завжди закони на паузі?
Навіть можна сказати що брата з'їв і з це накласти цанкції.
Так би мовити, країна мрій...