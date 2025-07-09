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Вбила прикордонника у ДТП в стані сп’яніння: у Перечині суд арештував жінку на 60 днів
Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави для жінки, яка в стані алкогольного сп’яніння спричинила смертельну ДТП у місті Перечин.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Внаслідок аварії загинув військовослужбовець Чопського прикордонного загону майстер-сержант Володимир Скловський.
За даними слідства, ДТП сталася на контрольному посту, де загиблий ніс службу у складі наряду від підрозділу "Новоселиця". Жінка за кермом у нетверезому стані в'їхала в позицію прикордонників.
Суд ухвалив рішення про арешт терміном на 60 діб без альтернативи застави.
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Sem Ivan
показати весь коментар09.07.2025 17:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Dmitriy Prudko
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q4ma
показати весь коментар09.07.2025 17:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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