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Новини Смертельні ДТП
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Вбила прикордонника у ДТП в стані сп’яніння: у Перечині суд арештував жінку на 60 днів

ДТП на Закарпатті

Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави для жінки, яка в стані алкогольного сп’яніння спричинила смертельну ДТП у місті Перечин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Внаслідок аварії загинув військовослужбовець Чопського прикордонного загону майстер-сержант Володимир Скловський.

За даними слідства, ДТП сталася на контрольному посту, де загиблий ніс службу у складі наряду від підрозділу "Новоселиця". Жінка за кермом у нетверезому стані в'їхала в позицію прикордонників.

Суд ухвалив рішення про арешт терміном на 60 діб без альтернативи застави.

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ДТП (4506) Закарпатська область (2094) Ужгородський район (10) Перечин (1)


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Люди спочатку зраділи бо думали що це ТЦКАШНИК!
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09.07.2025 17:36 Відповісти
Не люди а кончені ждуни могли зрадіти.
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09.07.2025 17:39 Відповісти
То були не люди, а *************.
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09.07.2025 17:42 Відповісти
 
 