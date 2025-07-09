Вбила прикордонника у ДТП в стані сп’яніння: у Перечині суд арештував жінку на 60 днів

Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави для жінки, яка в стані алкогольного сп’яніння спричинила смертельну ДТП у місті Перечин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Внаслідок аварії загинув військовослужбовець Чопського прикордонного загону майстер-сержант Володимир Скловський.

За даними слідства, ДТП сталася на контрольному посту, де загиблий ніс службу у складі наряду від підрозділу "Новоселиця". Жінка за кермом у нетверезому стані в'їхала в позицію прикордонників.

Суд ухвалив рішення про арешт терміном на 60 діб без альтернативи застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": П’яний правоохоронець вчинив ДТП у Житомирі: загинула 16-річна дівчина. ФОТО