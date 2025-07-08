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Новини Фото ДТП
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П’яний правоохоронець вчинив ДТП у Житомирі: загинула 16-річна дівчина. ФОТО

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру співробітнику правоохоронного органу Житомирщини, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За попередньою інформацією, близько 1:20 ночі 7 липня 2025 року у Житомирі водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і врізався у бетонну опору. За кермом перебував правоохоронець, який у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат - 16 і 17 років, та 25-річного чоловіка.

Унаслідок зіткнення 16-річна дівчина загинула на місці. Інших потерпілих з численними травмами госпіталізовано до лікарні.

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ДТП у Житомирі
ДТП у Житомирі

За результатами огляду, чоловік перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння - рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму більш ніж у п’ять разів.

Наразі правоохоронця затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Автор: 

ДТП (4505) Житомир (586) ДБР (3605) Житомирська область (1293) Житомирський район (25)


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Топ коментарі
+18
Два годованих, ненарожених для війни, молодика замість Батьківщину защищать дають по трусам неповнолітнім чувихам, оце такої
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08.07.2025 12:58 Відповісти
+12
Вдень - ловити "ухилянтів" і перевіряти "облікові дані", вечером - бухати з неповнолітніми дівахами і ганяти на машині - норм житуха, а то кажуть якась війна там у когось.
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08.07.2025 13:07 Відповісти
+5
шо це вони там робили? Розбещували малолітніх ?
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08.07.2025 12:57 Відповісти
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який у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат - 16 і 17 років, та 25-річного чоловіка.

Цікаво, що взагалі там відбувалося.
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08.07.2025 12:56 Відповісти
Два годованих, ненарожених для війни, молодика замість Батьківщину защищать дають по трусам неповнолітнім чувихам, оце такої
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08.07.2025 12:58 Відповісти
Звичайна справа-мусор-сутенер
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08.07.2025 13:29 Відповісти
2 мужики - 2 сцикухи - розслаблялися
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08.07.2025 12:56 Відповісти
Як можна? Вони перевозили опасних прєступніц, нарушитільніц комєндантской години, а не то шо всі поумали
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08.07.2025 13:01 Відповісти
шо це вони там робили? Розбещували малолітніх ?
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08.07.2025 12:57 Відповісти
А "правоохоронець" це як?? Прокурор,СБУ чи хто? Отож...гласність вона така....не дай Боже образити, це ж не Порошенко
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08.07.2025 12:58 Відповісти
Пороха можна. Його ж соплі зробили цапом-відбувайлом
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08.07.2025 13:00 Відповісти
обличчя влади зеленого змія.
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08.07.2025 13:00 Відповісти
Одно бронированное место освободилось,кто заплатит больше?
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08.07.2025 13:03 Відповісти
Не доїхали пом*яти цицьки малолітнім.Може відповідальність по двом статтям?
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08.07.2025 13:03 Відповісти
Явно все сталося вже після процесу....
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08.07.2025 13:10 Відповісти
У всьому винен Порошенко. Все, діло закрите, розходимось.
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08.07.2025 13:05 Відповісти
Вдень - ловити "ухилянтів" і перевіряти "облікові дані", вечером - бухати з неповнолітніми дівахами і ганяти на машині - норм житуха, а то кажуть якась війна там у когось.
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08.07.2025 13:07 Відповісти
Кришував сутенера?
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08.07.2025 13:08 Відповісти
а це вже ближче до правди...коменданська година це золота жила для тих хто купив собі абонемент на переміщення,ні перевірок,ні шансів бути покараними,роби що хочеш....
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08.07.2025 13:15 Відповісти
хм..
у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат Джерело: https://censor.net/ua/p3562127
знає толк
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08.07.2025 13:14 Відповісти
Мусора якщо незловлять і на м'ясо не відправлять то самі забють!
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08.07.2025 13:25 Відповісти
 
 