П’яний правоохоронець вчинив ДТП у Житомирі: загинула 16-річна дівчина. ФОТО
Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру співробітнику правоохоронного органу Житомирщини, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
За попередньою інформацією, близько 1:20 ночі 7 липня 2025 року у Житомирі водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і врізався у бетонну опору. За кермом перебував правоохоронець, який у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат - 16 і 17 років, та 25-річного чоловіка.
Унаслідок зіткнення 16-річна дівчина загинула на місці. Інших потерпілих з численними травмами госпіталізовано до лікарні.
За результатами огляду, чоловік перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння - рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму більш ніж у п’ять разів.
Наразі правоохоронця затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
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Цікаво, що взагалі там відбувалося.
у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат Джерело: https://censor.net/ua/p3562127
знає толк