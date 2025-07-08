П’яний правоохоронець вчинив ДТП у Житомирі: загинула 16-річна дівчина. ФОТО

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру співробітнику правоохоронного органу Житомирщини, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За попередньою інформацією, близько 1:20 ночі 7 липня 2025 року у Житомирі водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і врізався у бетонну опору. За кермом перебував правоохоронець, який у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат - 16 і 17 років, та 25-річного чоловіка.

Унаслідок зіткнення 16-річна дівчина загинула на місці. Інших потерпілих з численними травмами госпіталізовано до лікарні.

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За результатами огляду, чоловік перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння - рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму більш ніж у п’ять разів.

Наразі правоохоронця затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.