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Новости Фото ДТП
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Пьяный правоохранитель совершил ДТП в Житомире: погибла 16-летняя девушка. ФОТО

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении сотруднику правоохранительного органа Житомирщины, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По предварительной информации, около 1:20 ночи 7 июля 2025 года в Житомире водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонную опору. За рулем находился милиционер, который в нерабочее время перевозил двух несовершеннолетних девушек - 16 и 17 лет, и 25-летнего мужчину.

В результате столкновения 16-летняя девушка погибла на месте. Другие пострадавшие с многочисленными травмами госпитализированы в больницу.

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ДТП в Житомире
ДТП в Житомире

По результатам осмотра, мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения - уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму более чем в пять раз.

Сейчас правоохранителя задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Автор: 

ДТП (7709) Житомир (692) ГБР (3092) Житомирская область (1421) Житомирский район (23)


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Топ комментарии
+28
Два годованих, ненарожених для війни, молодика замість Батьківщину защищать дають по трусам неповнолітнім чувихам, оце такої
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08.07.2025 12:58 Ответить
+25
Вдень - ловити "ухилянтів" і перевіряти "облікові дані", вечером - бухати з неповнолітніми дівахами і ганяти на машині - норм житуха, а то кажуть якась війна там у когось.
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08.07.2025 13:07 Ответить
+14
шо це вони там робили? Розбещували малолітніх ?
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08.07.2025 12:57 Ответить
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який у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат - 16 і 17 років, та 25-річного чоловіка.

Цікаво, що взагалі там відбувалося.
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08.07.2025 12:56 Ответить
Два годованих, ненарожених для війни, молодика замість Батьківщину защищать дають по трусам неповнолітнім чувихам, оце такої
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08.07.2025 12:58 Ответить
Звичайна справа-мусор-сутенер
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08.07.2025 13:29 Ответить
2 мужики - 2 сцикухи - розслаблялися
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08.07.2025 12:56 Ответить
Як можна? Вони перевозили опасних прєступніц, нарушитільніц комєндантской години, а не то шо всі поумали
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08.07.2025 13:01 Ответить
шо це вони там робили? Розбещували малолітніх ?
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08.07.2025 12:57 Ответить
Ніт. Вони навіть в неробочий час стоять на захисті моралі та духовності молодого, підростаючого покоління. Просто проявили неабияку людяність - і молодих дівчат відвозили додому, щоб ті не потрапили під вплив нічних вулиць
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08.07.2025 14:25 Ответить
А "правоохоронець" це як?? Прокурор,СБУ чи хто? Отож...гласність вона така....не дай Боже образити, це ж не Порошенко
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08.07.2025 12:58 Ответить
Пороха можна. Його ж соплі зробили цапом-відбувайлом
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08.07.2025 13:00 Ответить
обличчя влади зеленого змія.
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08.07.2025 13:00 Ответить
Одно бронированное место освободилось,кто заплатит больше?
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08.07.2025 13:03 Ответить
Не доїхали пом*яти цицьки малолітнім.Може відповідальність по двом статтям?
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08.07.2025 13:03 Ответить
Явно все сталося вже після процесу....
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08.07.2025 13:10 Ответить
У всьому винен Порошенко. Все, діло закрите, розходимось.
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08.07.2025 13:05 Ответить
добре що хоч не байден.. винен..
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08.07.2025 13:48 Ответить
Вдень - ловити "ухилянтів" і перевіряти "облікові дані", вечером - бухати з неповнолітніми дівахами і ганяти на машині - норм житуха, а то кажуть якась війна там у когось.
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08.07.2025 13:07 Ответить
таксував в неробочий час..
зарплата мала...
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08.07.2025 13:51 Ответить
Кришував сутенера?
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08.07.2025 13:08 Ответить
а це вже ближче до правди...коменданська година це золота жила для тих хто купив собі абонемент на переміщення,ні перевірок,ні шансів бути покараними,роби що хочеш....
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08.07.2025 13:15 Ответить
хм..
у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат Джерело: https://censor.net/ua/p3562127
знає толк
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08.07.2025 13:14 Ответить
Добре " погуляв"...правопохоронець...😢
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08.07.2025 14:11 Ответить
Мусора якщо незловлять і на м'ясо не відправлять то самі забють!
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08.07.2025 13:25 Ответить
(співає):
Ангел П'яний охоронець, я тебе молю...
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08.07.2025 13:42 Ответить
Давно помічено, що у багатьох правоохоронців є якась нездорова тяга до неповнолітніх. Цікаво це в них професійна хвороба чи від безкарності тіряють берега.
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08.07.2025 13:44 Ответить
Заголовок не відповідає змісту події... Це не про "їхав п'яний і збив дівчину" - це про "мажора" в погонах, який може собі дозволити і бухати з неповнолітніми, і "катати" їх своїм авто в комендантську годину.
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08.07.2025 13:55 Ответить
алкоголь за кермом - це смерть..
шкода дівчини, .. ще дитини..
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08.07.2025 13:55 Ответить
и снова мусорская собака..............................................................
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08.07.2025 14:07 Ответить
Конкретно не вказано що за лівоохоронець, може й не мусор.
До правоохоронних органів України належать: суди, прокуратура, Національна поліція, Служба безпеки України, органи Державного бюро розслідувань, органи Державної прикордонної служби, органи та установи виконання покарань, а також інші органи, на які законом покладено здійснення правоохоронних функцій.
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08.07.2025 14:27 Ответить
Вседозволеність та безкарність породжує жертви та втрати.." службове розслідування" до спини...
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08.07.2025 14:10 Ответить
Тільки на фронт!!!
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08.07.2025 14:21 Ответить
Ви що, хочете, щоб неповнолітніх українських дівчат катали п'яні бурятські паліцейскіє, га, ждуни?
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08.07.2025 14:33 Ответить
Ну що з таким бидлом робити під час війни ? зате в них броня.
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08.07.2025 14:35 Ответить
В Житомірі як і в інших містах України є комендантська година?
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08.07.2025 15:30 Ответить
 
 