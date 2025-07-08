Пьяный правоохранитель совершил ДТП в Житомире: погибла 16-летняя девушка. ФОТО

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении сотруднику правоохранительного органа Житомирщины, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По предварительной информации, около 1:20 ночи 7 июля 2025 года в Житомире водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонную опору. За рулем находился милиционер, который в нерабочее время перевозил двух несовершеннолетних девушек - 16 и 17 лет, и 25-летнего мужчину.

В результате столкновения 16-летняя девушка погибла на месте. Другие пострадавшие с многочисленными травмами госпитализированы в больницу.

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По результатам осмотра, мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения - уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму более чем в пять раз.

Сейчас правоохранителя задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.