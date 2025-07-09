Убила пограничника в ДТП в состоянии опьянения: в Перечине суд арестовал женщину на 60 дней

Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога для женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения спровоцировала смертельное ДТП в городе Перечин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

В результате аварии погиб военнослужащий Чопского пограничного отряда мастер-сержант Владимир Скловский.

По данным следствия, ДТП произошло на контрольном посту, где погибший нес службу в составе наряда от подразделения "Новоселица". Женщина за рулем в нетрезвом состоянии въехала в позицию пограничников.

Суд принял решение об аресте сроком на 60 суток без альтернативы залога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пьяный милиционер совершил ДТП в Житомире: погибла 16-летняя девушка. ФОТО