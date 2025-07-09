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Убила пограничника в ДТП в состоянии опьянения: в Перечине суд арестовал женщину на 60 дней
Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога для женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения спровоцировала смертельное ДТП в городе Перечин.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
В результате аварии погиб военнослужащий Чопского пограничного отряда мастер-сержант Владимир Скловский.
По данным следствия, ДТП произошло на контрольном посту, где погибший нес службу в составе наряда от подразделения "Новоселица". Женщина за рулем в нетрезвом состоянии въехала в позицию пограничников.
Суд принял решение об аресте сроком на 60 суток без альтернативы залога.
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Sem Ivan
показать весь комментарий09.07.2025 17:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dmitriy Prudko
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q4ma
показать весь комментарий09.07.2025 17:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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