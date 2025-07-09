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Новости Смертельные ДТП
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Убила пограничника в ДТП в состоянии опьянения: в Перечине суд арестовал женщину на 60 дней

ДТП в Закарпатье

Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога для женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения спровоцировала смертельное ДТП в городе Перечин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

В результате аварии погиб военнослужащий Чопского пограничного отряда мастер-сержант Владимир Скловский.

По данным следствия, ДТП произошло на контрольном посту, где погибший нес службу в составе наряда от подразделения "Новоселица". Женщина за рулем в нетрезвом состоянии въехала в позицию пограничников.

Суд принял решение об аресте сроком на 60 суток без альтернативы залога.

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ДТП (7709) Закарпатская область (2621) Ужгородский район (8) Перечин (1)


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Люди спочатку зраділи бо думали що це ТЦКАШНИК!
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09.07.2025 17:36 Ответить
Не люди а кончені ждуни могли зрадіти.
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09.07.2025 17:39 Ответить
То були не люди, а *************.
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09.07.2025 17:42 Ответить
 
 