Росіяни штурмують позиції під Вовчанськом і Куп’янськом, - ОТУ "Харків"

Російські війська нарощують бойову активність у районі Вовчанська, Куп’янська та Великого Бурлука. Найбільше тиску фіксується біля Вовчанська та на підступах до Куп’янська, проте просування противника заблоковано.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин у ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за минулий тиждень кількість бойових зіткнень зросла, подекуди доходила до 24 за добу. За останню добу ворог штурмував українські позиції 13 разів.

На північному березі річки Вовча тривають бої - Сили оборони утримують позиції на території агрегатного заводу. В районі Куп’янська противник намагається розширити плацдарм біля річки Оскіл, але безрезультатно: переправи оперативно знищуються.

Також бойові дії точаться на північному сході від Великого Бурлука, в районі села Амбарне. Ворог намагається просунутись піхотою за підтримки дронів і артилерії, але українські підрозділи стабілізували ситуацію.

Шамшин наголосив, що лише в зоні відповідальності ОТУ "Харків" росіяни щодня втрачають до сотні військових убитими й пораненими - це лише підтверджені втрати.

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