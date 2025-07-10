Россияне штурмуют позиции под Волчанском и Купянском, - ОТГ "Харьков"

Российские войска наращивают боевую активность в районе Волчанска, Купянска и Великого Бурлука. Больше всего давления фиксируется возле Волчанска и на подступах к Купянску, однако продвижение противника заблокировано.

Об этом сообщил представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшую неделю количество боевых столкновений возросло, иногда доходило до 24 в сутки. За последние сутки враг штурмовал украинские позиции 13 раз.

На северном берегу реки Волчья продолжаются бои - Силы обороны удерживают позиции на территории агрегатного завода. В районе Купянска противник пытается расширить плацдарм у реки Оскол, но безрезультатно: переправы оперативно уничтожаются.

Также боевые действия ведутся на северо-востоке от Великого Бурлука, в районе села Амбарное. Враг пытается продвинуться пехотой при поддержке дронов и артиллерии, но украинские подразделения стабилизировали ситуацию.

Шамшин отметил, что только в зоне ответственности ОТГ "Харьков" россияне ежедневно теряют до сотни военных убитыми и ранеными - это только подтвержденные потери.

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