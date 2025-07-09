Группа оккупантов подняла плакат с надписью "Мы хотим сдаться" после атаки двух украинских дронов в Харьковской области. ВИДЕО

Бойцы 3-й ОШБр на Харьковщине, нанеся комбинированный удар воздушными и наземными дронами по позиции россиян, заставили уцелевших оккупантов сдаться в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи с фрагментами боя, который опубликован в соцсетях, видно как россияне выбрасывают плакат с надписью "Мы хотим сдаться" после атаки одного дрона-камикадзе и одного наземного беспилотника.

"Впервые в истории: оккупанты капитулировали перед наземными роботами Третьей штурмовой! Без пехоты и без потерь. Третья штурмовая осуществила беспрецедентную операцию - бойцы атаковали вражеские позиции на Харьковщине, зачистили их и взяли оккупантов в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Так, вражеские фортификации атаковали FPV и НРК-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник, чтобы избежать подрыва, объявил о капитуляции. Оккупантов, которые уцелели, "птичками" вывели к нашим рубежам, и согласно регламенту - взяли в плен. Позиции, которые дважды не поддавались смежным подразделениям, благодаря четко спланированным атакующим действиям отбили работы Тройки. Зачищенные укрепления и лесополоса заняты нашими силами. Это работа подразделения НРК "NC13" из роты БПС "DEUS EX MACHINA" 2-го штурмового бата", - говорится в комментарии к записи.

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