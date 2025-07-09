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Новости Видео Бои на Харьковском направлении
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Группа оккупантов подняла плакат с надписью "Мы хотим сдаться" после атаки двух украинских дронов в Харьковской области. ВИДЕО

Бойцы 3-й ОШБр на Харьковщине, нанеся комбинированный удар воздушными и наземными дронами по позиции россиян, заставили уцелевших оккупантов сдаться в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи с фрагментами боя, который опубликован в соцсетях, видно как россияне выбрасывают плакат с надписью "Мы хотим сдаться" после атаки одного дрона-камикадзе и одного наземного беспилотника.

"Впервые в истории: оккупанты капитулировали перед наземными роботами Третьей штурмовой! Без пехоты и без потерь. Третья штурмовая осуществила беспрецедентную операцию - бойцы атаковали вражеские позиции на Харьковщине, зачистили их и взяли оккупантов в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Так, вражеские фортификации атаковали FPV и НРК-камикадзе. К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник, чтобы избежать подрыва, объявил о капитуляции. Оккупантов, которые уцелели, "птичками" вывели к нашим рубежам, и согласно регламенту - взяли в плен. Позиции, которые дважды не поддавались смежным подразделениям, благодаря четко спланированным атакующим действиям отбили работы Тройки. Зачищенные укрепления и лесополоса заняты нашими силами. Это работа подразделения НРК "NC13" из роты БПС "DEUS EX MACHINA" 2-го штурмового бата", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шахтер из Доброполья воюет в составе 83-й десантной бригады РФ, которая совершала зверства в Буче. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19985) плен (2656) дроны (4267) 3-я Отдельная штурмовая бригада (461)


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Добре, те що наші хлопці ху...ловську мову не розуміють і використали ще один дрон.
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09.07.2025 13:44 Ответить
Це не те от мотоциклетні-камікадзе сирського це саме те.якщо підрозділ воює без втрат-це поганий підрозділ,бабі іщо нарожают.
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09.07.2025 14:22 Ответить
Ось поповнення до батальону « свобода россіі»
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09.07.2025 13:45 Ответить
Частіше би так...
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09.07.2025 13:50 Ответить
Ось так треба воювати. Не люди мають бути розхідними матеріалами, а "залізо".
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09.07.2025 14:04 Ответить
Слава Героям!!!
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09.07.2025 14:06 Ответить
"Вперше в історії: окупанти капітулювали перед наземними роботами Третьої штурмової! Без піхоти і без втрат Джерело: https://censor.net/ua/v3562340
- і звісно , цей досвід , буде масштабовано на всі ЗСУ , правда ...?
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09.07.2025 14:19 Ответить
По ходу і так званий Бетмен і всі інші просто
нервово курять в стороні, та намагаються
просто "невідсвічувати" себе))).
Просто "красунчики".
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09.07.2025 14:29 Ответить
 
 