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Новини Відео Бої на Харківському напрямку
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Група окупантів підняла плакат із написом "Мы хотим сдаться" після атаки двох українських дронів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 3-ї ОШБр на Харківщині, завдавши комбінованого удару повітряними та наземними дронами по позиції росіян, примусили уціліли окупантів здатися у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі із фрагментами бою, який опублікований у соцмережах, видно як росіяни викидають плакат із написом "Мы хотим сдаться" після атаки одного дрона-камікадзе та одного наземного безпілотника.

"Вперше в історії: окупанти капітулювали перед наземними роботами Третьої штурмової! Без піхоти і без втрат. Третя штурмова здійснила безпрецедентну операцію - бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Так, ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію. Окупантів, які вціліли, "пташками" вивели до наших рубежів, і згідно з регламентом - взяли в полон. Позиції, які двічі не піддавалися суміжним підрозділам, завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботи Трійки. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято нашими силами. Це робота підрозділу НРК "NC13" з роти БПС "DEUS EX MACHINA" 2-го штурмового бату", - йдеться у коментарі до запису. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шахтар із Добропілля воює у складі 83-ї десантної бригади РФ, яка чинила звірства у Бучі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18135) полон (1609) дрони (5080) 3 Окрема штурмова бригада (474)


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Добре, те що наші хлопці ху...ловську мову не розуміють і використали ще один дрон.
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09.07.2025 13:44 Відповісти
Це не те от мотоциклетні-камікадзе сирського це саме те.якщо підрозділ воює без втрат-це поганий підрозділ,бабі іщо нарожают.
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09.07.2025 14:22 Відповісти
Ось поповнення до батальону « свобода россіі»
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09.07.2025 13:45 Відповісти
Частіше би так...
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09.07.2025 13:50 Відповісти
Ось так треба воювати. Не люди мають бути розхідними матеріалами, а "залізо".
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09.07.2025 14:04 Відповісти
Слава Героям!!!
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09.07.2025 14:06 Відповісти
"Вперше в історії: окупанти капітулювали перед наземними роботами Третьої штурмової! Без піхоти і без втрат Джерело: https://censor.net/ua/v3562340
- і звісно , цей досвід , буде масштабовано на всі ЗСУ , правда ...?
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09.07.2025 14:19 Відповісти
По ходу і так званий Бетмен і всі інші просто
нервово курять в стороні, та намагаються
просто "невідсвічувати" себе))).
Просто "красунчики".
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09.07.2025 14:29 Відповісти
 
 