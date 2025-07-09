Група окупантів підняла плакат із написом "Мы хотим сдаться" після атаки двох українських дронів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 3-ї ОШБр на Харківщині, завдавши комбінованого удару повітряними та наземними дронами по позиції росіян, примусили уціліли окупантів здатися у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі із фрагментами бою, який опублікований у соцмережах, видно як росіяни викидають плакат із написом "Мы хотим сдаться" після атаки одного дрона-камікадзе та одного наземного безпілотника.

"Вперше в історії: окупанти капітулювали перед наземними роботами Третьої штурмової! Без піхоти і без втрат. Третя штурмова здійснила безпрецедентну операцію - бійці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Так, ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію. Окупантів, які вціліли, "пташками" вивели до наших рубежів, і згідно з регламентом - взяли в полон. Позиції, які двічі не піддавалися суміжним підрозділам, завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботи Трійки. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято нашими силами. Це робота підрозділу НРК "NC13" з роти БПС "DEUS EX MACHINA" 2-го штурмового бату", - йдеться у коментарі до запису.

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