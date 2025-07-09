Шахтар із Добропілля воює у складі 83-ї десантної бригади РФ, яка чинила звірства у Бучі. ВIДЕО

Сімонов Володимир Володимирович, 12.03.1981 р.н. Народився, виріс і працював у місті Добропілля на Донеччині - в Україні. У 2014 році, після початку російської агресії, зібрав родину й втік до Росії - оселився в Тулі. Минуло 10 років - і в березні 2025-го Сімонов остаточно визначився зі стороною: підписав контракт із Міноборони РФ і повернувся в Україну у складі армії окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ в інтерв'ю каналу Бутусов плюс Сімонов розповів, що воював у складі 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади ЗС РФ - тієї самої, що в 2022 році чинила звірства в Бучі: катування, вбивства мирних жителів, розстріли цивільних на вулицях. За свій перший бойовий вихід Сімонов отримав звання молодшого лейтенанта.

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